«Я боялась выйти из дома»: пять реальных историй кибербуллинга

То она не ест какие-то продукты, то она не ест в определенное время, то она вообще ничего не ест, но при этом еда стала какой-то сверхценностью. Все это выглядело уже совсем не здорово. Мне было страшно, откровенно говоря, когда я видела, что за целый день мой ребенок съел только грейпфрут. Дважды в день она вставала на весы и страшно психовала, если хоть чуть-чуть поправилась. Доходило до истерик, во время которых она кричала: «Я поправилась! Я не хочу быть толстой!»