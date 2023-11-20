«Я боялась выйти из дома»: пять реальных историй кибербуллинга

Жертвой кибербуллинга может стать кто угодно. Это травля, которая происходит в сети, но ее последствия влияют на жизнь в офлайне.
Мы записали несколько историй, рассказанных подростками и их родителями. Все имена изменены.
Моя дочь воспринимала хамство как объективную критику
Марина, 39 лет:
Моей дочери 12 лет. Как и многие подростки, она мечтает стать блогером, но еще не определилась с темой блога. Пробует снимать ролики о том, как она делает себе простые прически или девчачий макияж. Делает таймлапсы о том, как рисует. Снимает процесс приготовления бутербродов или «фирменной» яичницы.
Я не видела в этом ничего опасного. По-моему, это не самый плохой способ занять себя, такое своеобразное хобби — и в этом даже есть элемент творчества. Так я думала, пока мой ребенок в 12 лет не начал сидеть на диетах.
Наверное, это должно было сразу меня насторожить. Но дочь говорила, что решила вести здоровый образ жизни: отказаться от сладкого и мучного, больше гулять и все такое. Потом начались реальные проблемы с едой.
То она не ест какие-то продукты, то она не ест в определенное время, то она вообще ничего не ест, но при этом еда стала какой-то сверхценностью. Все это выглядело уже совсем не здорово. Мне было страшно, откровенно говоря, когда я видела, что за целый день мой ребенок съел только грейпфрут. Дважды в день она вставала на весы и страшно психовала, если хоть чуть-чуть поправилась. Доходило до истерик, во время которых она кричала: «Я поправилась! Я не хочу быть толстой!»
Я очень удивлялась и спрашивала: «Да кто тебе сказал, что ты толстая?», и однажды она мне показала, что пишут ей в личку. Тут у меня волосы на голове зашевелились. Я в своей жизни никогда не слышала таких оскорблений.
«Ты корова, ты жирная, сначала щеки втяни, потом макияж делай», «Сначала похудей, потом будешь бутербоды готовить».
Это я еще самые приличные комментарии привожу в пример.
Писали все это как подростки, так и более взрослые люди. В основном, незнакомые. С котиками и мультяшками на аватарках.
Даже взрослому человеку сложно бывает отфильтровать такую агрессию, что уж говорить о ребенке? Она воспринимала это хамство как объективную критику. Мы с дочерью договорились закрыть страницу для незнакомых людей, я научила ее отправлять всех, кто ей не нравится, в бан. Чувствую, нам теперь придется работать над ее самооценкой и уверенностью в себе.
Я перевела дочь в другую школу из-за травли одноклассников
Елена, 40 лет:
Моей дочери Кате было 15 лет, когда произошла эта история. Во время медосмотра, когда девочки были раздеты, мою дочь незаметно сфотографировала одноклассница, выложила в общий чат класса и разослала в личку всей компании. Она сказала, что сделала это в шутку. Но это, конечно, очень злая и совсем не смешная шутка. Это явное проявление агрессии.
Катя очень переживала, плакала, отказалась ходить в школу и общаться с одноклассниками, которые видели ее в трусах.
С моей стороны было бы жестоко заставлять ее продолжать ходить на уроки. Пришлось все рассказать классному руководителю, чтобы объяснить ее отсутствие. Были разбирательства, весь класс вызывали к директору, проводили беседы. Но что толку? Как это могло помочь моему ребенку, непонятно. Призывы в стиле «давайте жить дружно», может быть, сработают для детишек в начальной школе. Но для подростков, которые шутят таким образом вполне сознательно, эти разговоры – пустой звук.
Для них учитель и директор – не авторитеты. Все воспитательные беседы они воспринимают с насмешкой.
Я не знала, что мне делать. Поговорить с обидчицей – это значит поставить свою дочь в положение маленького ребенка, который зовет мамочку на помощь. Поговорить с родителями обидчицы? Я пробовала, там полный неадекват и отрицание в духе «ачотакова, в трусах же, а не без трусов».
В итоге нам оказался на руку весенний карантин, а к осени я перевела дочь в другую школу. Считаю это единственным правильным решением. Но дочь, по-моему, до сих пор переживает.
Боится, что эта фотография где-нибудь всплывет, боится случайно встретиться с кем-то из одноклассников. Записала ее к психологу.
Я боялась выходить одна из дома, потому что за мной следили
Евгения, 17 лет:
Когда мне было 15 лет, я познакомилась с одним парнем. Он был старше меня на пять лет. Мы встретились в общей компании, потом он нашел меня ВКонтакте. Один раз мы сходили на прогулку, но он мне не понравился. Мне показалось, что он сдвинут на религии и патриархальных ценностях. Он уничижительно высказывался о женщинах, о представителях других народов — и в целом мне он показался неприятным.
Я написала ему, что не хочу продолжать общение. Сначала он извинялся, писал, что просто не доверяет девушкам, но я особенная — и все в таком духе. Потом решил, что мой отказ встречаться – это «бабские уловки». Где-то неделю я пыталась вежливо объяснить, что мое решение неизменно. Но он продолжал мне писать ежедневно: «Привет, моя любовь», «Я все еще тебя жду, давай начнем все сначала». Это переходило уже все границы. Я стала блокировать номера, с которых он звонил.
Он писал во всех мессенджерах, создавал фейковые страницы и писал с них.
Я поняла, что он знает, где я живу, когда он бросил мне открытку в почтовый ящик.
Как-то он написал, что знает, где работает моя мама и в какой одежде я сегодня вышла из дома. Вот это было уже страшно. Я боялась ходить одна, боялась, что он за мной следит. Родителям я ничего не говорила, потому что была уверена, что они будут паниковать еще больше, чем я, обрубят интернет, но вряд ли чем-то смогут помочь.
Это продолжалось несколько месяцев. К счастью, потом он просто исчез. Надеюсь, навсегда.
Если сын вступится за жертву, его будут считать стукачом
Ирина, 38 лет:
В 9-м классе, где учится мой сын, есть мальчик, которого очень сильно травят – и в жизни, и в сети. Его обзывают, бьют, оскорбляют в соцсетях, у него вымогают деньги.
Однажды мальчики из класса поспорили, кто сможет пробежаться голым. И этот мальчик побежал. Его сфотографировали, а фото разослали по всей школе. Рассылали в личку, в классные чаты, где нет взрослых. Как я понимаю, этому мальчику никто не помогает – ни учителя, ни его родители. Читала статью, в которой психолог говорила, что ситуация травли влияет не только на жертву и агрессоров, но и на тех, кто не участвует в травле.
Думаю, так и есть. Это травмирующая ситуация для всех.
Те, кто не поддерживает травлю, боятся, что следующими станут они, и чувствуют себя беспомощными.
Например, я предлагала своему сыну вмешаться: «Давай я поговорю с учителем, с директором». Но он думает, что все узнают и будут считать его стукачом. Мы почти каждый день спорим об этом. Я считаю, что так не может продолжаться, хочу помочь, но что делать – не знаю.
В соцсетях есть клон моей дочери, который следит за ней
Ольга, 43 года:
Мы случайно узнали, что у моей дочери Вероники ВКонтакте есть клон: какая-то девушка в собственном профиле, под своим именем размещает фотографии моей дочки из соцсетей. Причем делает это очень быстро. Стоит только Веронике выложить свою фотографию, как она тут же появляется на странице клона, буквально через несколько минут.
На момент, когда мы об этом узнали, страница существовала уже два года. Веронике написал об этом какой-то парень, спрашивал, реальная она или нет и сбросил ей ссылку на эту фейковую страницу.
Моя дочь только рассмеялась, а я, если честно, очень напряглась.
Что может быть в голове у человека, который так пристально следит за моей дочерью в соцсетях? С какой целью она это делает? Меня встревожило, что в подписках клона было много сайтов знакомств и много взрослых мужчин среди подписчиков. Мало ли, что она предлагает от лица моей дочери? А вдруг это какая-то мошенница, а потом по фотографии будут искать мою дочь?
Я написала в техподдержку. Но в тот момент моей дочери как раз только что исполнилось 18 лет. Несмотря на то, что страница-клон появилась задолго до ее совершеннолетия, мне сказали, что Вероника должна сама написать заявление и настоять на удалении той страницы. Но она не захотела этим заниматься. Говорит, так мы хотя бы знаем, что она существует, и можем за ней «приглядывать». А если ее удалят, то она может создать другую страницу, и мы об этом не узнаем.
В общем, эта фейковая страница до сих пор существует, уже более пяти лет. Там по-прежнему появляются все свежие фотографии моей дочери. Вероника смеется, что у ее клона больше лайков, чем у нее самой, а меня это по-прежнему беспокоит и нервирует: кто знает, зачем клон следит за ней?
Комментарий эксперта
Анастасия Беренова, психолог, эксперт «Клуба умной безопасности»:
Не запрещайте детям пользоваться социальными сетями. Это не поможет и с большой вероятностью приведет к тому, что они будут делать это тайно и в итоге будут скрывать травлю, лишь бы не отобрали доступ в сеть. Наоборот, они должны знать, что вы не станете их контролировать, читать их переписку без разрешения, следить за их страницами.
Задача родителей – сохранять теплые и доверительные отношения с детьми, чтобы иметь возможность помочь им в случае любой травли – в интернете или в реальной жизни.
Научите детей правилам безопасности: не размещать в соцсетях адрес, номер школы и класса, не сообщать пароли от своих страниц и другие личные данные. Покажите настройки приватности.
В случае угрозы можно ограничить доступ к своей странице, обидчика можно забанить, отправить в черный список, помечать его сообщения как спам и документировать атаки. Страницу можно закрыть для незнакомцев.
Если агрессор разослал обнаженные фотографии ребенка – это основание для возбуждения уголовного дела по статье 242 УК РФ. Если это сделал подросток, которому нет 14 лет, то дело может быть возбуждено в отношении его родителей. Помочь возбудить уголовное дело должен хороший юрист. Но однозначно такие поступки должны жестко наказываться в правовом поле. Увещевания и лекции «о добре и мире во всем мире» не помогут, когда возникает садистическая травля.
К сожалению, тюрьма, спецшкола или штраф для родителей тоже вряд ли перевоспитают подростка, а никакой обязательной психотерапии или курсов коррекции агрессии у нас нет. Но спускать подобное на тормозах, потому что «они же дети», нельзя. Это будет воспринято как слабость и только раззадорит агрессора, который остался безнаказанным.
Благодарим за помощь в подготовке материала Научно-учебную лабораторию «Социология образования и науки» НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург.
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