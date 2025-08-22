Как понять, что подросток курит вейп?

Догадаться о том, что подросток курит обычные сигареты, несложно — от запаха табака не так-то просто избавиться. А как вывести на чистую воду ребенка, который подсел на вейпы, которые не оставляют после себя запаха?

Об этом aif.ru рассказал профессор, врач-кардиолог Инвитро Алексей Никитин:

— Выявление в организме котинина — основного метаболита никотина, возможно с помощью анализа мочи, крови или слюны.

Он обнаруживается стандартными методами тестирования, при условии, что последнее употребление никотина произошло не более 3-4 дней назад. Более точные методики, такие как иммуноферментный анализ и масс-спектрометрия, способны выявить даже незначительные концентрации котинина при эпизодическом курении или воздействии пассивного табачного дыма. Для определения употребления вейпов у подростков можно использовать анализ волос. Этот метод не так широко распространен, но он позволяет оценить длительное воздействие веществ, поскольку волосы постепенно накапливают химические соединения и сохраняют следы никотина и его производных. Однако при использовании подростком вейпов с жидкостями, не содержащими никотин, стандартные лабораторные тесты окажутся неэффективными.

Часто подростки пытаются «успокоить» родителей тем, что вейпы менее вредны, чем обычные сигареты. На самом деле, хотя электронные сигареты исключают горение табака и, следовательно, образование смол и канценов, жидкости для них содержат значительное количество никотина. Помимо них есть ароматизаторы, пропиленгликоль и глицерин. При нагревании эти компоненты способны выделять не менее токсичные вещества — формальдегид, ацетальдегид и акролеин.

За последние 5-7 лет было проведено множество исследований, в особенности в США, Канаде и Европе, которые подтверждают негативное воздействие вейпов на эту возрастную группу. Согласно данным Американской академии педиатрии (AAP), подростки, использующие вейпы, с большей вероятностью позднее переходят на обычные сигареты (в 3-5 раз чаще), а также у них ухудшаются когнитивные способности — ухудшения внимания и способности к обучению. Также исследования выявили связь между употреблением вейпов и развитием острого воспалительного заболевания легких, известного как EVALI (болезнь вейперов).