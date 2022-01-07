10 токсичных приемов «воспитания», которые вредят ребенку

При воспитании ребенка многие родители часто делают ошибки. Они могут рассматривать ребенка как взрослого.

И, например, подшучивать над ним, его мечтами и желаниями, а малыш в это время все дальше отдаляется от близких.

Какие еще ошибки делают родители

Например:

1. Постоянная критика. Нельзя все время критиковать ребенка. Даже в шутку. Если родители не хвалят, а все время ругают, то ребенок считает себя никчемным.

Назло им он становится перфекционистом, то есть старается быть лучшим через силу.

2. Вызывать у ребенка чувство вины. Не стоит говорить малышу, что из-за него все опоздали, или из-за криков подскочило давление. Теперь во всем виноват будет именно малыш.

3. Нельзя запрещать негативные эмоции. Мальчик, как и мужчина, тоже может расстраиваться, плакать, грустить или переживать.

4. Запрет на положительные эмоции. Некоторые хотят сделать своего ребенка идеальным, а потом удивляются отсутствию у него эмоций.

Но ему постоянно запрещали выражать радость в детстве.

5. Стирание личных границ. Если малыш уже взрослый, то не стоит копаться в его личных вещах, входить в комнату без стука, надо уважать личное пространство ребенка.

6. Перекладывание ответственности. Старшего просят приглядеть за младшим, потом считают его виноватым в том, что не досмотрел. Или требуют напомнить о чем-то.

Ребенок порой не может еще нести ответственность как взрослый, потому что не достиг того возраста.

7. Требование благодарности за то, что родители отказались от чего-то, взамен того, что куплено ребенку. Самокат, новые вещи, игрушки.

Малыш не понимает, почему он постоянно виноват и всем чего-то должен.

8. Трагедия по каждому поводу. Если ребенка постоянно одергивают, ругают за малейшую ошибку, то он будет бояться проявить инициативу. Потом ему будет сложно в жизни принимать решения.

9. Если родители не слушают ребенка, не понимают его желаний, то тот начинает искать того, кто их поймет. Это порой выливается в различные проблемы. Другом может оказаться тот, кто научит чему-то плохому.

10. Сравнивают с другими, принижая способности ребенка. Для родителей так не должно быть, ведь они тем самым обрекают малыша на постоянные комплексы.

Не стоит забывать, что малыш еще не сложившаяся личность, поэтому не стоит от него требовать слишком много.

Постоянно критикуя и обесценивая его усилия можно добиться его негативного отношения к жизни.

Некоторые вместо того, чтобы стараться могут махнуть на все рукой, все равно ничего не получится.

Далеко не у всех негативными посылами воспитывается характер, у кого-то он ломает судьбу.