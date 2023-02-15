Как надо и как не надо наказывать детей: мастер-класс от семейного психолога

Что делать, если ребенок не слушается, нарушает правила или плохо себя ведет? Наказывать или прощать, делая скидку на возраст? Можно ли вообще подвергать детей наказанию? Слово — специалисту в области семейной психологии.

Фото: freepik.com

Преступление и наказание: как нужно относиться к карательным санкциям в отношении детей

«Наказание» происходит от того же корня, что и «наказ», то есть «наставление», указание верного направления. В идеале оно не должно вызывать пугающих ассоциаций ни у родителей, ни у детей. Если при слове «наказание» взрослый вздрагивает и думает о чем-то ужасном, это веский повод проработать собственные детские травмы. Наказание не то же самое, что насилие или страдание, в идеале — это просто урок.

Фото: trikky.ru

Грамотное наказание помогает ребенку ощутить границы в семье или социуме, поэтому оно должно быть не автоматическим действием со стороны родителей, а естественным продолжением логической цепочки событий. Например:

Если двухлетка уронил чашку, наказание для него — временный запрет брать стеклянную посуду. Не для того, чтобы сделать малышу неприятно, а чтобы показать ценность хрупких вещей.

Если дошкольник тайком съел целую шоколадку, разумно будет на несколько дней ограничить его сладкий стол, потому что от избытка сахара портится здоровье.

А когда старшеклассник без разрешения приводит в дом толпу гостей, идеальный пакет санкций для него — генеральная уборка квартиры и наполнение холодильника.

Фото: freepik.com

Однако прежде, чем говорить о наказании, необходимо четко обозначить, что есть преступление. Ребенку следует знать и понимать, какие действия допустимы, а какие нет. Например, плакать и сердиться можно, а бить кого-то от обиды — нельзя. Просить новую игрушку можно, а требовать с истерикой — нет. Мультики — пожалуйста, но только на определенное время. Если же правила заранее не оговорены и малыш не понимает, что совершает «преступление», то и наказание будет не более чем проявлением жестокости по отношению к ребенку: семейные отношения — это не уголовный кодекс. К слову, устанавливать правила тоже нужно с умом, не пытаясь принудить ребенка делать то, что несоразмерно его возрасту и статусу.

Большинство родителей сами в детстве подвергались строгим наказаниям, поэтому они сильно рискуют впасть в одну из двух крайностей. Первая — это невозможность отказаться от следования жестким карательным паттернам. Вторая — чрезмерная мягкость, лишающая ребенка всяких границ.

Фото: freepik.com

Важно понимать, что назначенное в спокойном состоянии наказание, соразмерное проступку и возрасту, — это не агрессия по отношению к ребенку, а важная часть грамотного воспитательного процесса. Более того, это залог его физического и психического здоровья. Каждому ребенку необходимо научиться правилам безопасности в обществе. Если у маленького человека не будет границ, он рискует очень сильно «пораниться» об окружающих людей, которые не всегда так же снисходительны, как родители, и могут проявить настоящую агрессию.

Фото: psy-files.ru

Восемь запретов для родителей: как не надо делать, даже если хочется

1. Применять физическое насилие. Конечно, порой трудно удержаться от импульсивного шлепка, но родители должны понимать, что это — проявление их собственной слабости, а не воспитание. В истории нет примеров, когда насилие влекло за собой добрые последствия.

2. Наказывать молчанием. Такая мера может быть не менее разрушительной для детской психики, чем рукоприкладство, потому что на подсознательном уровне считывается ребенком как равнодушие взрослого, а значит — прямая угроза безопасности.

Фото: freepik.com

3. Наказывать чересчур строго. Слишком строгое наказание едва ли сделает ребенка более «удобным» и послушным. Скорее, оно подорвет его доверие к родителям и научит их бояться.

4. Наказывать без учета контекста. Многие родители применяют одни и те же санкции в наказание за любой проступок: например, забирают планшет или лишают сладкого. Увы, это не поможет ребенку осознать, в чем именно была его ошибка на этот раз. Лишь покажет, кто в семье облечен властью казнить и миловать.

5. Растягивать наказание. Наказание должно иметь четкую фазу завершения. Как только ребенок «отработал» прегрешение, он снова любимый и прекрасный человек для своих родителей.

Фото: freepik.com

6. Наказывать без учета возраста. То, что работает с подростком, едва ли подойдет младшекласснику и тем более трехлетке. Урок должен быть понятен и актуален. Глупо кричать на малыша из-за разбитой вазы, поскольку такие случаи находятся в зоне ответственности самих родителей. Однако если ценный предмет пострадал по причине глупости или беспечности подростка, стоимость вполне может быть честно вычтена из карманных денег.

7. Стыдить не за поступок, а за характер. Даже если велик соблазн сказать что-то вроде «Ты совсем как твой отец — такой же неряха» или «Ты всегда все ломаешь!», лучше сдержаться. Такие обобщающие фразы ранят глубоко, а эффект от них минимален.

Фото: freepik.com

8. Наказывать за действия, которые ребенок с трудом может контролировать. Истерика тоддлера, виртуозное вранье пятилетки, забывчивость первоклашки, трудности с учебой у школьника — список можно продолжать очень долго. Часто взрослые забывают, что детский мозг еще недостаточно зрелый, а значит, дети могут совершать те или иные «проступки» вовсе не со зла и даже не потому, что они глупы. Это просто особенности развития.

Фото: freepik.com

Что делать, если вы переборщили с наказанием

Если в момент сильного гнева вам случилось применить слишком строгую меру наказания (крик, физическое воздействие, обидные слова или поступки), это не означает, что между вами и ребенком навсегда все сломано. Найдите в себе смелость извиниться: такой жест очень повлияет на доверительность отношений.

Постоянное применение чрезмерных наказаний — верный признак того, что родитель «не в ресурсе» или его нейронные связи, отвечающие за грамотное воспитание, требуют проработки. В обоих случаях полезно обратиться к психологу.