Как находить индивидуальное время для детей

Если в семье несколько детей и все они посещают школу, а после нее отправляются на занятия спортом, музыкой, иностранными языками или другими увлечениями, у них почти не остается времени для семейных мероприятий, а тем более для индивидуального общения со своими родителями.

Все братья и сестры, независимо от их количества и того, являются ли они близнецами или нет, нуждаются в периодическом отдыхе друг от друга. В то же время индивидуальное общение с родителями дает им возможность лучше понять самих себя, повышает самооценку и гармонизирует жизнь в целом.

Если у вас близнецы, тем более важно уделять специальное индивидуальное время каждому из них, потому что большую часть времени, находясь в общественных местах, они испытывают повышенное внимание окружающих. Когда они выходят на улицу по одному или же проводят время один на один с вами, у каждого из них появляется уникальная возможность побыть самим собой.

Предлагаем несколько советов о том, как находить и организовывать индивидуальное время для общения с каждым из ваших детей.

1. Не стесняйтесь просить и принимать необходимую помощь

Попросите родственников или друзей побыть с одним или несколькими вашими детьми, пока вы организуете специальное индивидуальное общение с другим ребенком. Вы всегда сможете поменять ваших детей местами и наградить каждого из них веселым мероприятием или теплой беседой тет-а-тет.

2. Индивидуальное общение с ребенком необходимо планировать заранее

Это относится ко всем типам взаимоотношений: точно так же вы планируете деловые встречи с вашими бизнес-партнерами или планировали романтические встречи с вашей будущей супругой.

Запланированное гарантированное индивидуальное общение очень важно для ваших детей: во-первых, они могут рассчитывать на него, а во вторых, знают, что это время не будет прерываться никем из братьев и сестер. Единственное, что вам нужно сделать, это найти окно в вашем напряженном графике. Этого почти невозможно достичь на ежедневной основе, но вы можете выкроить несколько часов в неделю, чтобы посвятить особое время каждому из своих детей.

Время, которое вы проводите с ребенком, должно быть расслабляющим и приятным. Вам не нужно прибегать к дорогостоящим мероприятиям. Дети часто счастливы просто поваляться на диване, послушать музыку и очень радуются, когда могут сделать с вами какое-либо полезное дело, например, вместе сходить на почту за посылкой или отвезти на дачу старое кресло (но ни в коем случае не в порядке обязанностей). Вы также можете сделать вместе с вашим ребенком нечто более особенное – пойти в кино, театр, посидеть в кафе или заняться вашим общим любимым делом.

3. Найдите общий интерес

Каждый ребенок имеет любимое занятие. Даже близнецы могут иметь совершенно разные интересы, которые вы можете разделить с каждым из них. Это могут быть спорт, выращивание комнатных растений или ваше с ребенком любимое хобби, занимаясь которым вы оба можете отдохнуть и весело провести время. Индивидуальное время, которое вы посвящаете общим интересам, – прекрасная возможность узнать что-то новое вместе с вашим ребенком.

4. Превратите индивидуальное общение в регулярный обычай

Ритуалы и обычаи имеют жизненно важное значение для каждой семьи. Исследования показывают, что самыми подготовленными к жестокому миру оказываются дети, которые чувствуют тесную связь со своей семьей, эта связь возникает в результате обмена опытом с родителями и теплого успокаивающего общения, ставшего систематическим.

Попробуйте сделать ваше индивидуальное общение с ребенком регулярным. Например, установите обычай: пока вы с одним ребенком готовите обед на кухне, другой пылесосит в квартире, а третий вытирает пыль. При этом каждый раз на месте помощника повара будет оказываться другой ребенок в порядке очередности.

Кроме того, вместо того чтобы отправлять спать сразу всех детей, подготовьте ко сну сначала одного ребенка, пока другие еще заняты своими делами, обнимите его и поговорите с ним. Это может показаться несущественным моментом общения, потому что оно является частью обычной рутины, но если проделывать это каждый раз с другим ребенком и не спешить, уделяя ему все свое внимание, это может стать очень ценным и значимым для него.

Вы можете взять в привычку спрашивать у своего ребенка перед сном о тех моментах, которые его расстроили в течение дня и о тех, которые его порадовали. Обсудите вместе, что следовало бы сделать, чтобы избежать огорчений в будущем и научите ребенка быть благодарным за радостные события.

Каждый ребенок имеет право на индивидуальное внимание родителей. Узнайте, как видит это общение каждый из ваших детей. Ваши отношения с детьми, несомненно, будут вознаграждены. И не забудьте при этом радоваться и наслаждаться общением!