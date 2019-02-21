Гайдаровцы выполняют приказ от прививочного лобби: чиновники и депутаты намерены карать инакомыслящих за правду о вакцинации





Накануне «Парламентская газета» опубликовала материал под названием «Государство будет бороться с противниками вакцинации».В нем рассказывается о готовящихся к рассмотрению в Госдуме законопроектах, прямо продолжающих нормотворческую традицию закрытия рта всем инакомыслящим (после инициатив сенаторов Клишаса и Боковой о запрете «критики власти» и «распространения недостоверной информации» ). Мы словно бы полностью перенеслись в мир антиутопий Оруэлла и Хаксли, когда за отличное мнение, за критику действий властей, пусть местами и суровую, граждан жестоко карает «Министерство правды».



Говорящей головой лоббистов в этой истории выступил член Комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. Одного его комментария к готовящемся законопроектам достаточно, чтобы понять – обработка мозгов была проведена отлично:



«На прошедшем недавно Гайдаровском форуме была организована специальная секция, в которой приняли участие все федеральные органы исполнительной власти, причастные к национальному календарю профилактических прививок, производители, члены экспертного сообщества. Все они выявили существенное влияние на принятие решений о вакцинации так называемого антивакцинального лобби, которое действует во всем мире, в том числе и в России. Поэтому в первую очередь необходимо продумать введение ответственности за распространение недостоверной информации, которая вводит в заблуждение граждан и не дает им возможность принимать объективное правильное решение о вакцинации их самих и их детей», – заявил Фаррахов.



Далее идут традиционные ссылки на Всемирную организацию здравоохранения, которая в своем последнем ежегодном докладе о десяти глобальных угрозах охране здоровья впервые указала отказ от вакцинации.



А вот их ключевые тезисы в реализации плана: «Создание и увеличение потребности в прививках» (ИДП, стр. 6), «социальное и поведенческое исследование для лучшего понимания факторов, увеличивающих социальную приемлемость и использование вакцин» (ИДП, стр. 6, 19), «усиление понимания ценности прививок для общества и для принимающих решения на национальном уровне, что ведёт к увеличению потребности в прививках во всех странах» (ИДП, стр. 6), «информирование публики и ответственных за принятие решений о важности профилактики болезней и о роли прививок как эффективного средства здравоохранения» (ИДП, стр. 16), «поддержка использования использования таких средств масс-медиа, как, например, Интернет, чтобы подчеркнуть значимость прививок и вакцин» (ИДП, стр. 21), «разворачивание активных информационных кампаний относительно важности прививок и вакцин, и риска инфекционных болезней» (ИДП, стр. 22). Ну и в завершение типично рыночные элементы стратегии: «улучшение точности национальных и мировых прогнозов спроса...» (ИДП, стр. 16) и «исследования, касающиеся готовности населения платить за защиту» (ИДП, стр. 19).



В настоящее время ВОЗ активно пропагандирует прививки от вируса гриппа по несколько раз в год, причем в точном соответствии со стратегией, изложенной в ИДП, выделяются наименее защищенные и наиболее подверженные внушению целевые группы – «младенцы и женщины детородного возраста» (ИДП, стр. 6 и 20). И сегодня практически в каждой российской поликлинике и женской консультации можно увидеть информационные доски, призывающие к вакцинации от гриппа. Более того, в планы глобалистов входит даже экспериментирование над людьми с низким уровнем иммунитета! Вот как они это описывают: «определить группы с низким уровнем иммунитета и сделать их целью усиленных новаторских попыток улучшить их состояние» (ИДП, стр. 19). Чтобы быть уверенным, что никто не ускользнет из сетей, они, в нарушение прав человека на распоряжение собственным телом, откровенно предлагают «определить и создать возможности... получения доступа к непривитым лицам» (ИДП, стр. 10). То есть рассматриваются варианты, когда человек абсолютно незащищен (например, сразу после появления на свет), либо от факта его привитости/непривитости зависит устройство в детсад, школу, университет, на работу и т.д.



Вообще, во всех материалах ВОЗ, касающихся прививок, нет конкретных научных исследований с репрезентативной выборкой по конкретным новым вакцинам, которые выпускаются на рынок в огромном количестве. С таким сумасшедшим подходом к проблеме они как будто хотят подсадить человека на вакцины любыми средствами, как на наркотик, а вовсе не искоренить то или иное заболевание. Меньше всего это похоже на искреннюю заботу о здоровье и иммунитете населения Земли.



Но вернемся к нашим «думцам». Депутат Фаррахов, скромно закрывая глаза на объективные исследования о вреде прививок вроде работы Исследовательского института защиты здоровья детей (CMSRI, США), сходу называет своего главного врага – великое и ужасное «антипрививочное лобби». Пардон, но достаточно пары извилин в голове, чтобы понять – родители, заинтересованные и распространяющие объективную информацию о последствиях прививок, серьезные ученые, исследующие этот вопрос – лоббируют разве что здравый смысл и сохранение здоровья нации. А вот международные силы, стоящие за создателями ООН, ВОЗ (потомки Даллесов, Варбургов, Рокфеллеров и т.д.) вкупе с фармкомпаниями и сотрудничающими с ними чиновниками и депутатами – как раз и являют собой самое настоящее лобби. Прививочное, разумеется.



По словам Фаррахова, в ближайшее время он внесет на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому Правительство ежегодно по итогам второго квартала будет представлять официальный государственный доклад о реализации иммунной профилактики в России и о реализации национального календаря профилактических прививок. В докладе будут указаны такие показатели, как охват вакцинацией населения, количество отводов от вакцинации, эффективность использования бюджетных средств на эти цели, а также дальнейшие планы по реализации национального календаря профилактических прививок. Соответствующий документ уже направлен на рассмотрение экспертного совета при Госдуме. Не знаем, как у вас, а у нас есть стойкое ощущение того, что строгой отчетности, расширения охвата населения и прочей тотальной вакцинации требуют от нашего Правительства не думские сидельцы, а наши «уважаемые западные партнеры». Именно для них и вводятся все эти доклады и отчетность.



Более того, Фаррахов намерен «построить» не только Правительство. По его словам, «следующим шагом должно стать введение административной ответственности для тех, кто распространяет в Интернете и СМИ заведомо недостоверные сведения о вакцинах и вакцинировании. А другая законодательная инициатива, находящаяся в стадии разработки, позволит привлекать к ответственности медицинских работников за необоснованные отводы к вакцинации и недостоверное отражение информации о вакцинации в медицинских книжках».



Околопарламентские СМИ смогли выжать лоббистский комментарий даже из экс-главы Роспотребнадзора Геннадия Онищенко, который еще в 2014 году в интервью что население для производителей вакцин – не более чем подопытные кролики, а в 2004 году подписывал официальный документ Минздрава о поствакцинальных осложнениях, действие которого, между прочим, никто не отменял.









«Вопрос кампании, которая ведется против вакцинации и пользы прививок, находится в компетенции нашего «министерства пропаганды». Потому что необъективная критика вакцинации часто поступает по каналам нашего телевидения и печатной продукции, я уже не говорю о сети Интернет. Поэтому дело серьезное, его надо тоже обсудить в рамках отчетов Правительства», – заявил Онищенко, добавив, что этим делом, по мнению Онищенко, должно озаботиться Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций.



А что, в самом деле – те же операторы цифровой глобализации, создающее всемирного государство учета и контроля над биообъектами, легко могут отвечать и за поголовную вакцинацию – еще одну часть их безумного плана. При этом закручивание гаек и закрытие ртов ожидается очень серьезное, т.к. пока, ради формального соблюдения свободы воли человека и сохранения иллюзии «демократического общества», лоббисты еще стесняются говорить об обязательной вакцинации всех и каждого и принудительном доступе к человеческому телу. Но в отношении свободы распространения информации со всякими иллюзиями скоро будет покончено.



Вот только два вопиющих случая опасных для жизни детей последствий от плановых прививок, имевших место в 2019 году в Иркутске и Набережных Челнах (причем во втором случае прививку ребенку сделали насильно, противозаконно – несмотря на имеющийся у воспитательницы детсада письменный отказ матери), ставших достоянием федеральных СМИ. Причем в комментариях к роликам можно прочитать аналогичные отзывы родителей, отметивших ухудшение здоровья своих детей после прививок. И что теперь, подобную правдивую информацию депутаты-лоббисты предлагают считать «введением в заблуждение» или «недостоверной»?











Обращает на себя внимание и официальная позиция врачей по итогам этих историй – мол, все прививки сами по себе безвредны, но существует индивидуальная непереносимость. Все они наотрез отказываются указывать в заключении постановку вакцины как главную причину вреда здоровью ребенка. Давайте сыграем в лотерею – у кого есть индивидуальная переносимость, разовьется паралич или, не дай Бог, что похуже, тому просто не повезло – судя по всему, Минздрав предлагает нам именно это. Ну а что готовит нам прививочное лобби, мы уже рассказали. Только господам-лоббистам надо принять к сведению: все тайное рано или поздно становится явным.



В первую очередь необходимо продумать введение ответственности за распространение недостоверной информации, которая вводит в заблуждение граждан и не даёт им возможность принимать объективное правильное решение о вакцинации их самих и их детей.



Геннадий Онищенко предположил, что выделять вакцинопрофилактику в отдельный состав правонарушений необязательно, поскольку такой состав нелегко выделить и ещё сложнее администрировать. Однако отнести его к сфере заведомо недостоверных сведений и наказывать распространителей подобной информации за введение людей в заблуждение нужно.



Чиновники призывают правительство ежегодно по итогам второго квартала представлять официальный государственный доклад о реализации иммунной профилактики в нашей стране и о реализации национального календаря профилактических прививок, передает"Ремедиум".



При этом в документе прописано введение административного наказания за распространение в СМИ клеветы о вакцинах. Автором данного законопроекта выступил член комитета Госдумы по бюджету и налогам Айрат Фаррахов. По его словам, чаще всего люди отказываются от прививок по незнанию. "Многие люди пренебрегают объективной информацией, а кроме того, благодаря сетевым ресурсам достаточно активно действует так называемое антивакцинальное лобби, которое в большей степени говорит об осложнениях в связи с вакцинацией, нежели о ее преимуществах", - комментирует Фаррахов.



Геннадий Онищенко, бывший руководитель Роспотребнадзора также считает необходимым пресекать распространение слухов о вреде прививок. Он уверен, что этим должно заниматься Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Правда, по его мнению, выделять вакцинопрофилактику в отдельный состав правонарушений необязательно, ведь такой состав нелегко выделить и трудно администрировать. Кстати, в разработке находится еще один законопроект, предлагающий привлекать к ответственности медицинских работников за необоснованные отводы к вакцинации и недостоверное отражение информации о вакцинации в медицинской литературе.



РИА Катюша