Собрать необходимые ингредиенты для приготовления горячих луковых бутербродов.

Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на половине сливочного масла до золотистого цвета. Добавить муку, перемешать и прогреть еще 1-1,5 минуты.

Сыр натереть на мелкой терке, добавить сырое яйцо и теплый обжаренный лук. Посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать.

Хлеб с одной стороны смазать тонким слоем сливочного масла.

На несмазанную маслом сторону хлеба выложить луковую начинку. Бутерброды выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 220°С. Запекать 10-15 минут, до золотистого цвета.

Горячие луковые бутерброды готовы.

Приятного аппетита!

