Горячие луковые бутерброды

Этот рецепт - наглядный пример того, как из самого простого набора продуктов можно получить вполне достойное блюдо. Это действительно вкусно!

Ингредиенты

Лук - 300 г

Сыр полутвердый - 100 г

Яйцо - 1 шт.

Мука - 1 ст.л.

Хлеб (багет, батон и т.п.) - 10-12 ломтиков

Сливочное масло - 30 г

Соль, перец - по вкусу

  • 202 кКал
  • 0 ч. 35 мин.
  • Б: 7.93
  • Ж: 8.72
  • У: 22.41

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать необходимые ингредиенты для приготовления горячих луковых бутербродов.

 

Фото 1

 

 

Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на половине сливочного масла до золотистого цвета. Добавить муку, перемешать и прогреть еще 1-1,5 минуты.

 

Фото 2

 

 

Сыр натереть на мелкой терке, добавить сырое яйцо и теплый обжаренный лук. Посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать.

 

Фото 3

 

 

Хлеб с одной стороны смазать тонким слоем сливочного масла.

 

Фото 4

 

 

На несмазанную маслом сторону хлеба выложить луковую начинку. Бутерброды выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 220°С. Запекать 10-15 минут, до золотистого цвета.

 

Фото 5

 

 

Горячие луковые бутерброды готовы.

 

Приятного аппетита!

 

Фото 6

 

 

Фото 7
