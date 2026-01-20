Ингредиенты
Лук - 300 г
Сыр полутвердый - 100 г
Яйцо - 1 шт.
Мука - 1 ст.л.
Хлеб (багет, батон и т.п.) - 10-12 ломтиков
Сливочное масло - 30 г
Соль, перец - по вкусу
- 202 кКал
- 0 ч. 35 мин.
- Б: 7.93
- Ж: 8.72
- У: 22.41
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Собрать необходимые ингредиенты для приготовления горячих луковых бутербродов.
Лук нарезать мелким кубиком и обжарить на половине сливочного масла до золотистого цвета. Добавить муку, перемешать и прогреть еще 1-1,5 минуты.
Сыр натереть на мелкой терке, добавить сырое яйцо и теплый обжаренный лук. Посолить и поперчить по вкусу, тщательно перемешать.
Хлеб с одной стороны смазать тонким слоем сливочного масла.
На несмазанную маслом сторону хлеба выложить луковую начинку. Бутерброды выложить на противень и отправить в духовку, разогретую до 220°С. Запекать 10-15 минут, до золотистого цвета.
Горячие луковые бутерброды готовы.
Приятного аппетита!
