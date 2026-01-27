Зачем кактусам колючки: объяснение для детей и советы родителям

Когда ребёнок видит кактус, первое, что бросается в глаза, — его колючки. Естественный вопрос: «Зачем они нужны? Растение же не животное — от кого оно защищается?» На самом деле колючки — это удивительное приспособление, которое помогает кактусу выживать в пустыне, где мало воды, много солнца и много животных, которые не прочь съесть сочное растение.