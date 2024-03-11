Психологическая травма в детстве ухудшает физическое здоровье взрослого человека

Мета-анализ показал, что люди, пережившие в детстве насилие или пренебрежение в различных формах, на 45% чаще сообщали о хроническом болевом синдроме во взрослом возрасте по сравнению с теми, кто не подвергался травмирующему воздействию. Кроме того, физическое насилие в детстве было связано с более высокой вероятностью развития инвалидности вследствие хронических заболеваний.