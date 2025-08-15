Ингредиенты
Яйца - 2 шт.
Сахар - 180 г
Соль - 0,5 ч.л.
Молоко - 125 мл
Масло сливочное - 100 г
Мука - 240 г
Разрыхлитель теста - 1 ч.л.
Мята свежая (нарубленная) - 2 ст.л.Для смазывания формы:
Масло сливочное - 1 ч.л.
Мука - 1 ч.л.
- 321 кКал
- 45 мин.
- Б: 5.21
- Ж: 13.12
- У: 45.89
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Подготовьте необходимые продукты и начнём печь кекс с мятой.
У мяты оборвите листочки с веточек и нарубите их мелко-мелко. Отмерьте две столовых ложки. Можно и больше, но тогда мятный аромат будет слишком агрессивным.
В рабочую миску всыпьте сахар, соль, вбейте яйца и влейте молоко.
Тщательно венчиком смешайте все ингредиенты, до растворения сахара.
Затем добавьте растопленное масло и вмешайте его в общую массу.
Пришла очередь муки. Её нужно вводить в тесто постепенно, частями. Визуально разделите весь объем муки на 2-3 части и всыпайте её в миску постепенно, тщательно вмешивая в жидкие ингредиенты.
Каждую последующую партию муки вмешивайте тогда, когда введёте предыдущую. Размешивайте тесто до гладкости, чтобы не было комков.
Вот такая консистенция должна получиться - тесто должно стекать с венчика.
В последнюю очередь добавьте разрыхлитель и нарубленную мяту.
Тщательно, но аккуратно лопаточкой вмешайте мяту и разрыхлитель в тесто.
Форму для кекса смажьте маслом и присыпьте мукой. Налейте в форму всё тесто и разровняйте лопаточкой.
Форма должна быть заполнена тестом примерно на 2/3 высоты.
Отправьте в разогретую духовку и выпекайте кекс до готовности.
Температура выпечки - 180°С. Время - примерно 30-35 минут.
Ориентируйтесь по своей духовке. Проверка на готовность - по сухой лучинке.
Готовый кекс с мятой выньте из формы, слегка остудите и присыпьте сахарной пудрой. Можно украсить листиками мяты.
Подавать такой кекс можно как чуть тёплым, так и полностью остывшим.
Заварите самый вкусный чай и можно дегустировать!
Помимо чаепития, мне понравилось подавать ломтики кекса с мятой к сырной тарелке с виноградом. Попробуйте и этот вариант подачи.
Приятного аппетита!
Свежие комментарии