РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Письменская
    В системе образования идет подмена образования непонятно чем. Зарплата - это больной вопрос, что ни говори. Но кроме ...О бедном учителе ...
  • алекс кузь
    Наличие идеологии делает подростков счастливыми.Что делает подрос...
  • Grandad
    Для чего кипятком убивать всё полезное?! Лучше остудить его до 60° и подольше дать настояться.Лимонад из каркаде

Кекс с мятой

Наверняка вы хоть раз в жизни пробовали мятные пряники, и если вам нравится их вкус, то и этот кекс придётся по душе. Вчера привезла с дачи большой пучок мяты, и захотелось какой-то мятной выпечки. Решила по-быстрому испечь этот кекс. Он получается не очень влажным, но мягким и нежным. Попробуйте, если вам нравится мятный аромат!

Ингредиенты

Яйца - 2 шт.

Сахар - 180 г

Соль - 0,5 ч.л.

Молоко - 125 мл

Масло сливочное - 100 г

Мука - 240 г

Разрыхлитель теста - 1 ч.л.

Мята свежая (нарубленная) - 2 ст.л.

Для смазывания формы:

Масло сливочное - 1 ч.л.

Мука - 1 ч.л.

Форма для кекса размером 11,5х25 см, высота формы - 8 см.
  • 321 кКал
  • 45 мин.
  • Б: 5.21
  • Ж: 13.12
  • У: 45.89

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Подготовьте необходимые продукты и начнём печь кекс с мятой.

 

Фото 1

 

 

У мяты оборвите листочки с веточек и нарубите их мелко-мелко. Отмерьте две столовых ложки. Можно и больше, но тогда мятный аромат будет слишком агрессивным.

 

Фото 2

 

 

В рабочую миску всыпьте сахар, соль, вбейте яйца и влейте молоко.

 

Тщательно венчиком смешайте все ингредиенты, до растворения сахара.

 

Фото 3

 

 

Затем добавьте растопленное масло и вмешайте его в общую массу.

 

Фото 4

 

 

Пришла очередь муки. Её нужно вводить в тесто постепенно, частями. Визуально разделите весь объем муки на 2-3 части и всыпайте её в миску постепенно, тщательно вмешивая в жидкие ингредиенты.

 

Каждую последующую партию муки вмешивайте тогда, когда введёте предыдущую. Размешивайте тесто до гладкости, чтобы не было комков.

 

Фото 5

 

 

Вот такая консистенция должна получиться - тесто должно стекать с венчика.

 

Фото 6

 

 

В последнюю очередь добавьте разрыхлитель и нарубленную мяту.

 

Фото 7

 

 

Тщательно, но аккуратно лопаточкой вмешайте мяту и разрыхлитель в тесто.

 

Фото 8

 

 

Форму для кекса смажьте маслом и присыпьте мукой. Налейте в форму всё тесто и разровняйте лопаточкой.

 

Форма должна быть заполнена тестом примерно на 2/3 высоты.

 

Фото 9

 

 

Отправьте в разогретую духовку и выпекайте кекс до готовности.

 

Температура выпечки - 180°С. Время - примерно 30-35 минут.

 

Ориентируйтесь по своей духовке. Проверка на готовность - по сухой лучинке.

 

Фото 10

 

 

Готовый кекс с мятой выньте из формы, слегка остудите и присыпьте сахарной пудрой. Можно украсить листиками мяты.

 

Фото 11

 

 

Подавать такой кекс можно как чуть тёплым, так и полностью остывшим.

 

Фото 12

 

 

Заварите самый вкусный чай и можно дегустировать!

 

Фото 13

 

 

Помимо чаепития, мне понравилось подавать ломтики кекса с мятой к сырной тарелке с виноградом. Попробуйте и этот вариант подачи.

 

Фото 14

 

 

Приятного аппетита!

 

Кекс с мятой, рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх