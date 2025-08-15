Подготовьте необходимые продукты и начнём печь кекс с мятой.

У мяты оборвите листочки с веточек и нарубите их мелко-мелко. Отмерьте две столовых ложки. Можно и больше, но тогда мятный аромат будет слишком агрессивным.

В рабочую миску всыпьте сахар, соль, вбейте яйца и влейте молоко.

Тщательно венчиком смешайте все ингредиенты, до растворения сахара.

Затем добавьте растопленное масло и вмешайте его в общую массу.

Пришла очередь муки. Её нужно вводить в тесто постепенно, частями. Визуально разделите весь объем муки на 2-3 части и всыпайте её в миску постепенно, тщательно вмешивая в жидкие ингредиенты.

Каждую последующую партию муки вмешивайте тогда, когда введёте предыдущую. Размешивайте тесто до гладкости, чтобы не было комков.

Вот такая консистенция должна получиться - тесто должно стекать с венчика.

В последнюю очередь добавьте разрыхлитель и нарубленную мяту.

Тщательно, но аккуратно лопаточкой вмешайте мяту и разрыхлитель в тесто.

Форму для кекса смажьте маслом и присыпьте мукой. Налейте в форму всё тесто и разровняйте лопаточкой.

Форма должна быть заполнена тестом примерно на 2/3 высоты.

Отправьте в разогретую духовку и выпекайте кекс до готовности.

Температура выпечки - 180°С. Время - примерно 30-35 минут.

Ориентируйтесь по своей духовке. Проверка на готовность - по сухой лучинке.

Готовый кекс с мятой выньте из формы, слегка остудите и присыпьте сахарной пудрой. Можно украсить листиками мяты.

Подавать такой кекс можно как чуть тёплым, так и полностью остывшим.

Заварите самый вкусный чай и можно дегустировать!

Помимо чаепития, мне понравилось подавать ломтики кекса с мятой к сырной тарелке с виноградом. Попробуйте и этот вариант подачи.

Приятного аппетита!