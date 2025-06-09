О бедном учителе замолвите слово…

Наболело

Отгремели последние звонки. Выпускники погрузились в подготовку к сдаче экзаменов, а также в хлопоты, связанные с поступлением в вузы. Школы опустели в ожидании новых учеников и… новых учителей. Как предсказывали эксперты и двадцать, и десять, и пять лет назад – в российской школе настал коллапс.

Да. Кадровый голод, охвативший страну в последние годы, особенно остро ощущается в педагогической отрасли. Многочисленные публикации в СМИ и выступления депутатов на высоких трибунах поднимают вопрос о катастрофической нехватке не только высокопрофессиональных педагогов, но и специалистов с профильным педагогическим образованием вообще. В школы не идут вчерашние выпускники педвузов.

В последние два года на всех уровнях власти ведется активная дискуссия о том, как стимулировать приток учителей в школы.

В некоторых регионах разрабатываются дополнительные выплаты, предлагается арендное жилье для учителей, вводится целевое обучение в профильных вузах. Однако студенты, заканчивающие педагогические вузы, увы, не горят желанием устраиваться в муниципальные школы, а некоторые даже покидают профессию, не проработав в школе и минимального срока. На фоне этих усилий нехватка учителей принимает все более катастрофические масштабы.

МУТНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ

Давайте посмотрим, из чего сегодня состоит заработная плата учителя.

Конкретный размер педагогической зарплаты, к сожалению, определяется непосредственно в школе, а значит – предельно субъективно. Общая сумма формируется из четырех компонентов:

Базовая часть – оплата за проведение уроков, проверку тетрадей, дополнительные занятия и кружки.

Стимулирующая часть – надбавка, которая устанавливается управляющим советом школы. Обычно она зависит от высоких результатов учеников на экзаменах и олимпиадах, использования современных технологий, стажа и повышения квалификации.

Компенсирующая часть – надбавка за работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья или за оплату коммунальных услуг в сельских школах.

Премии – решение о размере премий также принимает управляющий совет.

Как видим, три параметра из четырех – необъективные выплаты, наличие которых определяется решением какого-то «совета» или личной волей руководителя: захочу – премию дам, захочу – премию не дам. Автор этих строк лично знает прекрасного педагога, которая уволилась из тольяттинского лицея после того, как ее унизили процессом раздачи премий. Директор лицея – бывшая чиновница «мэрии», раздала премии только особо приближенным к себе лицам. Молодые педагоги премии не получили, потому что – цитирую: «им деньги не так нужны». В общем, отсутствие прозрачности в начислениях педагогических зарплат – это база, фундамент стремительно ухудшающейся ситуации в российских и конкретно тольяттинских школах.

СВЕРХНАГРУЗКА РАДИ ПРЕКРАСНЫХ ОТЧЁТОВ

Согласно итогам социально-экономического развития Тольятти 2024 года, на 1 января 2025 года обеспеченность педагогического процесса составляет аж целых 96%. До плановых показателей не хватает четырех процентов. Казалось бы – не совсем уж и катастрофа.

Однако, наш дорогой читатель, дьявол кроется в деталях: наличие циферки в отчете чиновников совсем не гарантирует полноценного процесса воспитания и обучения конкретных тольяттинских детей. Чтобы получились эти благостные для чиновников 96%, тольяттинские педагоги работают не на одну ставку, а сразу на несколько, берут классное руководство, проводят дополнительные занятия (всем известные «допы»). И если бы не эта сверхнагрузка, учителя бы попросту бедствовали. В экономическом смысле этого слова.

Учителя, работая на износ, закрывают собой нехватку кадров. Однако даже такие сверхнагрузки не спасают тольяттинское образование. По-прежнему в городе остаются 4% незакрытых ставок педагогических работников.

Дорогой читатель «Тольяттинского навигатора»! Хочешь узнать, сколько не пришедших в школу учителей скрывается за этой крохотной циферкой четыре? Мы тебе подскажем. Четыре процента – это 426 педагогических работников! Учитывая, что один педагогический работник работает в среднем с 25 воспитанниками, нетрудно подсчитать, что в настоящий момент педагогическим вниманием обделены 10 650 тольяттинских детей. А именно:

в общеобразовательных учреждениях: 308 ставок (учителя начальных классов, русского языка, английского языка, математики, информатики, физики, биологии, химии);

в дошкольных учреждениях: 107 ставок (музыкальные руководители, воспитатели);

в учреждениях дополнительного образования: 11 ставок (педагоги дополнительного образования).

И вся эта нагрузка ложится на плечи ныне трудящихся педагогов.

Нетрудно догадаться, что с такой колоссальной нагрузкой сталкиваются не только опытные учителя, но и те, кто только что закончил вуз. Естественно, через 1-2 года они покидают школу, не желая туда возвращаться никогда. Вспомним также о дополнительных (по сути – незаконных) требованиях школьного начальства и министерства, таких как отчеты о проведенной с родителями «разъяснительной» работе, голосования за благоустройство, отчеты о работе на выборах мэров, пэров и губернаторов, отчеты о других «значимых» мероприятиях городского и регионального уровней, на которые учителей сгоняют против их воли просто ради массовки.

МИНИСТР ПООБЕЩАЛ… МИНИСТР ОБМАНУЛ?

Недвусмысленные намеки от председателя Госдумы Вячеслава Володина министру просвещения России Кравцову о необходимости срочной смены подхода в кадровой политике не приводят к положительным результатам.

«Количество молодых педагогов составляет всего около 10% от общего числа преподавателей. В то же время доля учителей старше 65 лет выше. Спасибо им и низкий поклон за то, что они продолжают работать. Их просто некем будет заменить в случае, если они решат уйти. Вопросов в системе образования накопилось. Поэтому нам важно подойти к рассматриваемой теме объективно и самокритично», – писал в своем телеграмм-канале Вячеслав Володин в феврале 2025 года.

В том же месяце, выступая на пленарном заседании Госдумы, министр просвещения Сергей Кравцов заявлял: «…стоят задачи, и они будут отражены в Стратегии, по повышению оплаты труда педагогов, снижению нагрузки».

Однако подписанный Кравцовым приказ №269 от 4 апреля 2025 года не только не соответствовал его словам, произнесенным в стенах парламента страны, но и вообще, как мы считаем, значительно ухудшит условия работы учителей в школах в ближайшем будущем.

Предельная нагрузка на российских учителей в приказе Кравцова даже не упоминается. Уточняется лишь, что норма (считай, ставка) для педработника составляет 18 часов. Однако педагога по-прежнему можно нагружать и полуторной, и двойной, и тройной ставкой – сколько потянет или сколько вынудят взять.

Есть также любопытный пункт этого же приказа Кравцова о сверхурочных. Вопреки Трудовому кодексу, который устанавливает, что сверхурочные оплачиваются в 1,5 или двойном размере, министр Кравцов, как мы понимаем, своим приказом узаконил, что за дополнительные часы учителя будут получать «из установленного размера ставки заработной платы пропорционально фактическому объему педагогической работы или фактическому объему учебной нагрузки». Фактически означает – то же самое, что и за текущую работу. Откуда же тут у педагогов возьмется желание работать в школах?

ТАК ЧТО ПО ЗАРПЛАТАМ?

13 лет назад президент России подписал «майские указы». В этих приказах в том числе присутствовал тезис о повышении зарплат педагогов. Указы Путина стали настоящим испытанием для губернаторов и «мэров», ведь никто не объяснил им, где взять деньги и как выполнить эти требования, но за невыполнение грозили серьезные последствия. И жители страны поняли эти указы буквально: средняя зарплата педагогов за стандартную ставку должна соответствовать средней по региону.

Чиновники «справились» с проблемой. При подсчетах они решили учитывать всё: сверхурочные часы, дополнительные ставки и выплаты за классное руководство. Но даже с этой арифметикой властям по-прежнему не удалось дотянуть до нужного уровня. Чиновники посыпают головы пеплом, валят на экономику, западные санкции и НЛО, но и только. Ведь, по сути, всё вертится вокруг стоимости педагогического часа. А эту стоимость устанавливает правительство Мишустина, которое попросту не собирается платить учителями больше. Ведь для правительства учителя – это пассив, социальный балласт. Дай экономистам волю, они давно поставили бы в классах примитивных роботов с динамиком вместо рта, а тех детей, кому не хватило бы роботов, отправили бы на дистант учиться по интернет-лекциям. Правда, через 20 лет с суверенностью страны можно будет попрощаться. Но у Мишустина и других чиновников расчетный период – 5 лет. И главное, чтобы в течение этих 5 лет страна не обанкротилась. А загадывать дальше и уж тем более планировать наши чиновники не умеют и не будут.

НО ВЕРНЁМСЯ К НАШИМ РЕАЛИЯМ

В апреле 2025 года на сайте администрации г.о. Тольятти был опубликован доклад главы Тольятти Ильи Сухих перед правительством Самарской области о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления. Согласно этому документу, в 2024 году средняя зарплата на крупных и средних предприятиях Тольятти составила 81 тысячу рублей. Логично было бы предположить, что, с оглядкой на «майские указы», зарплата учителей в Автограде должна быть сопоставимой этой сумме. Однако, согласно отчету Сухих, средняя зарплата учителей муниципальных школ составила немногим больше 56 тысяч рублей, а у воспитателей в детских садах – еще меньше, около 45,8 тысячи рублей. Но и эти цифры нужно понимать правильно. За эти деньги учитель должен жить в школе.

На сайте департамента образования Тольятти в разделе «Потребность в педагогических специалистах» можно найти список вакансий в школах и детских садах на 30 мая 2025 года. Никакими 45 тысячами там и не пахнет. К сожалению, большинство заявленных зарплат педагогов не превышает 30 тысяч рублей. Есть отдельные исключения, но они возникают там, где школы, видимо, пытаются конкурировать за катастрофически необходимые кадры.

Глядя на этот перечень вакансий из более чем 100 позиций, можно увидеть, что зарплата большинства педагогических работников не дотягивает до средней по региону. Как администрация города и самарский минобр с такими заработными платами надеются решить проблему с нехваткой кадров, остается только догадываться.

ПРИОРИТЕТЫ ПОДОЛЯКО

В школе № 90 наблюдается прелюбопытная тенденция. Ее директор, Виталий Подоляко, также является депутатом Думы Тольятти и главой профильной комиссии городского парламента.

Казалось бы, именно Подоляко – как работодатель – должен быть заинтересован в повышении зарплат учителей. Однако при размещении школьных трудовых вакансий депутат Подоляко предлагает будущему контрактному управляющему, который мог бы заниматься госзакупками и контрактами для школы, зарплату в 50 тысяч рублей, а будущим учителям математики, истории или начальных классов депутат Подоляко предлагает работать за 30 тысяч рублей. Получается, что специалист по контрактам для господина Подоляко гораздо важнее, чем учитель математики или русского языка? При этом школе, в которой директорствует Подоляко, требуется 11 ставок учителей. На думской комиссии, где Подоляко является председателем, о нехватке учителей в собственной школе Виталий Игоревич, видимо, не рассказывает. Кажется, что его больше интересует война с Дмитрием Микелем по поводу туризма, нежели коллапс в сфере тольяттинского образования.

Такая ситуация вызывает вопросы о приоритетах образовательной политики директора школы, а если учесть, что он также депутат, то и о всей ветви власти.

Кстати, Виталий Подоляко является депутатом уже второй созыв. И, как уже было сказано выше, он не простой депутат, а аж целый председатель комиссии по социальным вопросам. Активная позиция Подоляко, его нормотворческая инициативность могли бы повлиять на формирование бюджета Тольятти в части стимулирования труда педагогических работников.

Так, Подоляко мог бы направить личное обращение в профильные комитеты по образованию и бюджету Госудмы с предложением увеличить финансирование для педагогического сектора Тольятти. Во время обсуждения проекта бюджета Тольятти Подоляко мог предложить конкретные статьи или пункты, предусматривающие выделение дополнительных средств на стимулирующие выплаты городским педагогам. Здесь он мог бы быть замечен в работе с профильными комитетами и фракциями, в объединении конкретных усилий с коллегами для формирования поддержки инициатив по увеличению финансирования образования.

Также Виталий Игоревич мог бы выступать с публичными заявлениями, чтобы донести до лиц, принимающих решения, необходимость повышения уровня оплаты труда тольяттинских педагогов и убедить руководство области (губернатора Федорищева) включить соответствующие статьи в бюджет. Тем более что Федорищев сам призвал тольяттинских депутатов работать более активно.

Подоляко мог бы инициировать и провести публичные слушания, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме недофинансирования труда педагогических работников Тольятти. Работа Подоляко с федеральными и региональными программами могла бы привлечь дополнительные источники финансирования тольяттинских учителей через государственные программы поддержки образования.

Всё это мог бы делать депутат и председатель Подоляко. Но он ищет учителя, готового работать за 30 тысяч у него в школе. Интересно, а сколько Подоляко платит себе?

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На днях депутаты Госдумы предложили новую «инициативу» для улучшения ситуации в образовании. Они хотят разрешить студентам педагогических вузов, окончившим три года обучения, работать в школах.

Сейчас студенты бакалавриата проходят преддипломную практику на четвертом курсе. Это когда они имеют право самостоятельно вести уроки, и всё равно эта практика длится 1-2 месяца, не более. После этого они сдают теоретические экзамены и защищают диплом, чтобы получить право называться педагогом.

Депутаты же предлагают разрешить студентам третьего курса работать в школах. Хотя они подобной практики (самостоятельных уроков) не проходили, их знакомство со школой носит скорее ознакомительный характер. Они могли наблюдать за уроками учителей или совместно проводить практические занятия с учениками, но их педагогический опыт ограничен.

Интересно, что среди авторов этой инициативы – депутат от «Единой России» Ирина Белых. Она имеет первое высшее педагогическое образование, но ее стаж работы в школе в основном приходится на СССР. С 2004 года госпожа Белых избирается в различные органы власти, и возможно, не очень хорошо знакома с системой образования, сформированной в последние 30 лет.

Ольга СОТНИКОВА, Алексей КРАСНОВ