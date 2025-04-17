Как правильно промыть нос ребенку: полезные советы по промыванию носа у детей от соплей в домашних условиях

Температура раствора должна быть 37–38°С. Ребенок встает перед раковиной, наклоняет голову несколько вниз. Эндоназальную насадку подводят к промываемому носовому ходу и медленно нагнетают раствор (например из спринцовки, специального аптечного устройства в виде сжимаемого баллона). Вода польется из противоположной ноздри или попадет в рот через носоглотку. Можно не задерживать дыхание, если голова наклонена вниз, и вода выливается из носа вперед. Разрешается дышать ртом. Постарайтесь объяснить ребенку, что лучше промывную жидкость не глотать, а сплюнуть.