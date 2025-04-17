Как правильно промыть нос ребенку: полезные советы по промыванию носа у детей от соплей в домашних условиях

О положительном действии процедуры промывания носа известно уже более 3000 лет: первыми ее начали применять йоги Индии. Эта процедура помогает эффективно бороться с различными заболеваниями верхних дыхательных путей. Особенно промывание носа важно для новорожденных и детей первого года жизни. В нашем материале расскажем об интересных фактах, связанных с данной процедурой, и о том, как правильно промыть нос ребенку (1).
Почему важно промывать нос ребенку
Самая частая причина нарушения носового дыхания у детей — воспалительный процесс в полости носа (насморк, или ринит) на фоне респираторной инфекции, что проявляется сужением воздухоносных путей на фоне отека, наличием водянистого или слизистого отделяемого из носа.
Особенно от заложенности носа страдают новорожденные и младенцы. Способность активно дышать ртом у них появляется в возрасте 6 месяцев. Носовая полость у них узкая, имеет маленький вертикальный размер. Даже незначительная отечность слизистой оболочки в этом месте нарушает или совсем блокирует носовое дыхание. На фоне этого состояния у малютки возникают сложности с сосанием молока.
В результате появляются беспокойство, расстройство сна, пищеварения, теряется вес, повышается температура. Малыш начинает дышать ртом, что ведет к заглатыванию воздуха, метеоризму, дальнейшему затрудненному дыханию. Когда носовые ходы серьезно сужены, ребенок запрокидывает голову назад, повышается внутричерепное давление. Так как рядом находится слуховая труба, сообщающаяся со средним ухом, то создаются условия для появления инфекционных процессов в этой области в виде отитов (1). При нарушении носового дыхания уменьшается количество кислорода в крови, создается венозный застой в головном мозге, что негативно влияет на интеллектуальное и соматическое развитие (3).
Когда следует проводить промывание носа у детей
В настоящее время существует большое количество средств для улучшения носового дыхания. Однако без предварительного туалета полости носа в виде промывания их эффект значительно снижается. В ходе процедуры часто применяют солевые растворы. Они снижают концентрацию аллергенов, бактерий на слизистой носа и способствуют ее механическому очищению (4).
- чтобы сохранить защитные факторы слизистой оболочки носа при повышенной загрязненности или сухости воздуха;
- острые заболевания носа (насморк);
- хронические заболевания носа. К ним можно отнести аденоидные вегетации. В их ткани существуют вирусы и бактерии, провоцирующие распространение инфекции в полости носа, пазухи, среднее ухо;
- аллергический ринит;
- профилактика инфекционных заболеваний после оперативного вмешательства в носовой полости (4);
- воспалительные заболевания носоглотки, околоносовых пазух (5).
Чем можно промывать нос ребенку от соплей в домашних условиях
При промывании носа необходимо использовать безопасный, комфортный раствор, который в зависимости от ситуации должен обладать лечебным действием.
Физраствор
Раствор хлорида натрия 0,9% достаточно мягко действует на слизистую носа и не вызывает аллергических реакций. Практикующие врачи его также называют изотоническим раствором. Именно его чаще всего используют в своей практике.
Водные растворы антисептиков
К ним относят водные растворы фурацилина и хлоргексидина. После их использования могут отмечаться аллергические реакции, однако это случается достаточно редко. Эти растворы наделены хорошим лечебным эффектом. Однако они могут провоцировать сухость слизистой оболочки, что проявляется дискомфортом.
Фитопрепараты
Добавление фитопрепаратов в раствор для промывания носа используется редко, так как они опасны аллергическими реакциями. В практической медицине эти растворы не используются.
Солевой раствор
В практике распространено использование растворов морской воды («Dolphin»), в состав которой входят минеральные комплексы. Эти растворы гипоаллергенны, изотоничны назальному секрету. Микроэлементы этих комплексов оказывают различные лечебные эффекты. Йод и хлорид натрия обладают антисептическими свойствами. Магний помогает в регенерации слизистой оболочки. Цинк и селен участвуют в восстановлении местного иммунитета. Бикарбонаты снижают вязкость секрета (5, 6, 7).
Гипертонический раствор
В случае интенсивного воспаления, появления гнойных процессов в области околоносовых пазух используют гипертонические растворы. Они помогают эффективнее устранять отек, сгустки слизи и гноя (1, 5)
От заложенности носа особенно страдают новорожденные и младенцы.источник: https://ru.freepik.com/
Как промыть нос ребенку в домашних условиях
Детям первого года жизни промывание проводят с большей осторожностью из-за анатомических особенностей и невозможности объяснить ребенку необходимость проведения такой процедуры.
Промывание носа грудничку (до 1 года)
Растворы для промывания носа новорожденных и младенцев в готовой форме продаются в аптеках. Несколько капель закапывается в носовой ход, а затем с помощью груши-спринцовки или специального аспиратора для промывания носа удаляется слизь и промывные воды из носа. Остерегайтесь подачи большого напора воды, так как он может вызвать рефлекторный ларингоспазм у ребенка (6).
Промывание носа детям старше 1 года
Чем старше ребенок, тем больше возможностей у родителей объяснить ему необходимость и полезность процедуры промывания носа. Если у детей имеются признаки заложенности носа, то предварительно можно закапать сосудосуживающие капли и подождать 1–2 минуты.
Температура раствора должна быть 37–38°С. Ребенок встает перед раковиной, наклоняет голову несколько вниз. Эндоназальную насадку подводят к промываемому носовому ходу и медленно нагнетают раствор (например из спринцовки, специального аптечного устройства в виде сжимаемого баллона). Вода польется из противоположной ноздри или попадет в рот через носоглотку. Можно не задерживать дыхание, если голова наклонена вниз, и вода выливается из носа вперед. Разрешается дышать ртом. Постарайтесь объяснить ребенку, что лучше промывную жидкость не глотать, а сплюнуть.
Когда раствор закончится, эндоназальную насадку можно удалить и только после этого можно разжимать резервуар, где находился раствор. Затем специальном аспиратором необходимо удалить оставшиеся промывные воды или высморкаться. Этим же способом осуществить промывание второго носового хода. После завершения носового душа голову можно поднять.
Примерно 30% детей на процедуру промывания носа реагирует испугом, беспокойством, но потом, почувствовав ее эффективность, многие меняют свое отношение в позитивную сторону (1, 6).
Частые ошибки при промывании носа у детей
При промывании носа необходимо учитывать следующие факторы, чтобы не навредить ребенку:
- не используйте длительно вакуумные аспираторы в полости носа (более 5 секунд за один подход), так как может появиться чувство заложенности в ушах;
- избегайте запрокидывания головы назад;
- при высмаркивании рот должен быть приоткрытым для предупреждения отрицательного давления, на фоне которого может пройти заброс слизи в рядом расположенное среднее ухо. Если создалось ощущение, что жидкость попала в ухо, то следует сделать «пустой глоток», то есть закрыть нос, рот и произвести глотательное движение;
- во избежании попадания излишней жидкости в ротоглотку можно попросить произнести звук «К», так как в этот момент поднимается мягкое небо;
- не нагнетайте в полость носа сильный поток воды, особенно у детей до трех лет — это может рефлекторно вызвать ларингоспазм;
- не используйте холодный раствор, его оптимальная температура — 37°С.
Отметим, что данная процедура не является естественным природным процессом. Она требует привыкания и адаптации и приносит дискомфорт ребенку. Кроме того, соленая вода имеет горький вкус, что обычно не нравится детям. Слишком частое промывание носа (без показаний) снижает местный иммунитет, может агрессивно воздействовать на слизистую оболочку (6).
Мнение эксперта
Наш материал прокомментировал врач-отоларинголог, заведующий центра оториноларингологии «СМ-Клиника» Алиев Алигусейн Эльшан Оглы:
«Главное в промывании носа, как и во всем, — это знать меру, то есть не делать это рутинно и профилактически без всяких на то показаний, а только по необходимости и при первых признаках ОРЗ или аллергии. И во главу угла мы ставим заповедь «не навреди». В зависимости возраста пациента промывания выполняются разными способами.
Для младенцев лучше использовать капли. Детям двух лет и старше можно использовать души, шприцы для промывания носа. Детям школьного возраста уже можно полноценно использовать Долфин, промывание может быть объемным, при этом поток раствора осуществляется под умеренным давлением».
Чек-лист: как правильно промывать нос ребенку
Подведем итоги и еще раз перечислим главные тезисы о том, как правильно промыть нос ребенку:
- для новорожденных — несколько капель раствора закапывается в носовой ход, а затем с помощью груши-спринцовки или специального аспиратора для промывания носа удаляется слизь и промывные воды из носа;
- остерегайтесь подачи большого напора воды, так как он может вызвать рефлекторный ларингоспазм у младенца;
- предварительно перед промыванием носа можно закапать сосудосуживающие капли и подождать 1–2 минуты;
- температура раствора должна быть 37–38°С;
- при высмаркивании рот должен быть приоткрытым для предупреждения отрицательного давления, на фоне которого может пройти заброс слизи в рядом расположенное среднее ухо;
- если создалось ощущение, что жидкость попала в ухо, то следует сделать «пустой глоток», то есть закрыть нос, рот и произвести глотательное движение;
- после завершения носового душа голову можно поднять.
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