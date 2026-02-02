«Лет ми спик фром май харт»: Минпрос планирует сокращение часов иностранного языка в школах

Минпросвещения с 1 сентября планирует сократить количество часов изучения иностранного языка в 5−7 классах. Об этом заявил ректор МПГУ Алексей Лубков:

«С 2026 учебного года министерство просвещения планирует сократить количество часов иностранного языка в 5−7 классах с трех часов в неделю до двух, то есть общий объем иностранного языка сократится с 510 до 408 часов».

Данная мера, по словам ректора, нужна для оптимизации нагрузки на школьников. Лубков также добавил: «В 8 и 9 классах иностранный язык, как и раньше, будет изучаться три часа в неделю». Несмотря на такую меру изучение иностранного будет оставаться обязательной частью школьной программы.

Не иностранным языком единым

В прошлом году под «сокращение» попало обществознание. С 1 сентября 2025 года предмет не преподается в 6 и 7 классе.

В 8−11 классах предмет сохранен, на его изучение отводится 1 час в неделю для 8−9 классов. 10 и 11 классы изучают обществознание 2 часа в неделю на базовом уровне и 4 часа на углубленном.

Иностранный язык в Поднебесной

Говоря об изучении иностранного языка, стоит упомянуть Китай, страну с высоким уровнем образования. По данным 2024 года наш «сосед» имеет 530 тысяч учебных заведений. Иностранный язык в Китае изучается с начальной школы, а именно с 3 класса.

Если же говорить о количестве уроков, то, например, в расписании 6 класса одной из китайских школ указано 5 уроков английского в неделю и утреннее чтение на китайском и английском. Помимо английского китайцы учат русский, японский, испанский и французский.

Беседуем с экспертами

Зачем собираются сократить часы иностранного и каких последствий ожидать от данного шага Минпроса «Свободной Прессе» рассказал кандидат психологических наук, заслуженный учитель России Александр Снегуров.

«СП»: Как думаете, почему хотят уменьшить количество часов иностранного языка в 5−7 классах?

— Это чисто бюрократическая и педагогически никак не обоснованная мера. Формальная реакция на общий запрос об уменьшении нагрузки на школьников и экономию (труд учителей иностранного языка всегда ценился выше, чем учителей других предметов).

«СП»: Что дают детям уроки иностранного языка в школах?

— Детям изучение иностранного языка даёт расширение представлений о мире, укрепление знаний по родному языку, навыки коммуникации, повышение самооценки (при хорошем стечении обстоятельств), возможность участия в разных проектах, конкурсах, вовлечение в общекультурный процесс, развитие интеллектуальной и эмоциональной сфер. Всё это, разумеется, при условии качественного ведения предмета и наличия взаимопонимания между учителем, учениками и родителями.

«СП»: Каковы будут последствия такого сокращения?

— Вырастит пул репетиторов, количество которых и так зашкаливает. Дети, не имеющие ресурсов для занятий с репетиторами, будут стремиться либо к списыванию, либо самостоятельно будут заниматься, возлагая на свои плечи ещё большую нагрузку, чем прежде.

Увеличится число детей, не видящих особого смысла в посещении школы, в самореализации на платформе школы. Ну, а в целом ситуация резко не изменится, ибо масса учеников уже наловчилась обходиться без знаний и навыков, получаемых в ОУ.

Поддержание духовно-нравственной культуры

Елена Воронова, доцент Финансового университета при правительстве РФ рассказывает, что дает человеку изучение иностранного языка:

— Изучение иностранного языка дает каждому человеку возможность в первую очередь расширить свои возможности в общении, как в повседневном, так и в профессиональном плане. Кроме того, это и способ расширения своего кругозора, знаний об окружающем мире, других культурах, возможности осознать ценность своего языка и культуры путем сопоставления с иностранными реалиями.

Также эксперт отмечает, сегодня английский язык транслирует американскую культуру:

— В современном мире на фоне всеобщей глобализации возникает угроза стирания национальной идентичности в погоне за ценностью английского языка и преобладающей американской культурой, которую транслирует английский язык. На сегодняшний день в школьной программе потребовались изменения на поддержание духовно-нравственной культуры школьников.

«СП»: Какой будет ситуация с количеством часов иностранного языка в 8−9 классах?

— Сокращения в количества часов будут затрагивать учащихся 5−7 классов, но для учащихся 8−9 классов количество часов вновь будет увеличено до 3.

При этом изменения не затронут программы учащихся классов с углубленным изучением иностранного языка.

«СП»: Является ли иностранный популярным предметом для сдачи ОГЭ и ЕГЭ?

— Как преподаватель иностранного языка, могу сказать, что любой язык требует практики, и, разумеется, чем больше часов выделено на изучение предмета, тем лучше.

Но по данным Рособрнадзора этот предмет значительно уступает в популярности при сдаче ОГЭ и ЕГЭ.

Очевидно, что труднее всего придется педагогам, которые будут вынуждены приложить массу усилий при смене программы по иностранному языку, так адаптировать свои занятия, чтобы сохранить знания своих учащихся на должном уровне и помочь на этом уровне сдать в дальнейшем при необходимости экзамены по данному предмету.

Сокращение уроков несет риски

Елена Студёнова, директор и владелец частной школы «Ретро» отмечает, что сокращение часов иностранного может нести риски:

— Первый — снижение общего уровня владения языком. Два часа в неделю — это очень мало для системного освоения. Мы рискуем получить поколение, которое «знает алфавит, но не может связать двух слов». Особенно это критично для школ без углублённого изучения языка.

Второй — усиление неравенства. Дети из семей с достатком смогут компенсировать нехватку часов репетиторами или курсами. А те, у кого такой возможности нет, останутся с базовым минимумом. Это создаст дополнительный разрыв в образовательных траекториях.

Третий — проблемы с экзаменами. Для успешного результата на ОГЭ и ЕГЭ нужна регулярная практика. Если уроки будут реже, а домашняя работа сводится к зубрёжке слов, шансы на высокий балл падают. Особенно это затронет тех, кто планирует поступать на лингвистические или международные направления.

При этом Студёнова подчеркивает и наличие плюсов у сокращения:

— Во‑первых, учителя смогут сконцентрироваться на самых важных компетенциях: понимание текста, базовая грамматика, умение писать личное письмо. Это как раз то, что проверяется на экзаменах.

Во‑вторых, сокращение аудиторных часов может стимулировать самостоятельную работу. Если ребёнок понимает, что язык ему нужен, он начнёт искать дополнительные ресурсы: приложения, видео, онлайн‑курсы.

Это развивает навык самообразования, который крайне важен в современном мире.

В‑третьих, появится повод активнее использовать цифровые инструменты. Виртуальные классы, интерактивные задания, языковые чат‑боты — всё это может частично компенсировать нехватку времени.

Снизить нагрузку

По мнению директора по производству и учебно-методической части онлайн-школы «ИнтернетУрок», Юрия Гребенюка, сокращение часов иностранного действительно направлено на снижение нагрузки на детей:

— Прежде всего, плотность школьной программы сейчас очень высокая.

Предметов много, не первый год от родителей исходит инициатива как-то снизить нагрузку на детей.

Для этого неизбежно придётся пожертвовать учебными часами каких-то предметов.

Математикой технически нельзя, по ней и так, вне зависимости от класса, планка на минимуме, без профильного изучения. Русский язык и история в поле неприкосновенности. О предметах вроде физики и химии речь не идёт применительно к пятым и шестым классам.

Без масштабного анализа геополитической ситуации, а просто беспристрастным методом исключения, остаётся как раз иностранный язык. Это применимо к ученикам любой параллели, в масштабе одного урока в неделю.

«СП»: Не у всех детей имеется фокус на изучение иностранного, возможно сокращение способно им принести пользу?

— Если для семьи и конкретного ребёнка изучение иностранных языков в приоритете, как правило, их занятия выходят за рамки школьных классов. Интеграция в языковую среду, дополнительные занятия с репетиторами, языковые кружки, разговорные клубы.

То, что в школе станет одним часом занятий меньше, не принципиальный момент. Как и для ребёнка, у которого, напротив, нет фокуса на изучении иностранного языка.