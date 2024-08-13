Пищевое отравление при грудном вскармливании: что делать?

Комментирует акушер-гинеколог ГК «Мать и дитя» Анна Королева.
Пути заражения
Причиной пищевого отравления при ГВ обычно становится недоброкачественная пища и вода, зараженная стафилококками, сальмонеллами, кишечными палочками и другими болезнетворными микроорганизмами.
Особое место среди них занимают палочки ботулизма, вызывающие тяжелое заболевание ботулизм и выделяющие ботулотоксин – самый сильный из известных токсинов, действующий на нервную систему (вплоть до летального исхода).
Спустя несколько часов после попадания возбудителей инфекции в организм возникают симптомы отравления. Обычно это:
- расстройство пищеварения (жидкий стул, повышенное газообразование, боли и резь в животе и т.д.);
- тошнота и рвота;
- повышение температуры тела;
- озноб;
- учащенное сердцебиение;
- слабость;
- головокружение;
- бледность кожных покровов.
Можно ли лечиться самостоятельно?
Самостоятельно лечить можно только легкую форму пищевого отравления. Ее типичное проявление — острый гастроэнтерит (тошнота, позывы к рвоте, реже – сама рвота, боли в области живота, жидкий стул). Для нормализации состояния необходимо принять меры, направленные на очищение организма.
Кормящей маме в случае отравления следует промыть желудок. Для этого нужно выпить большими глотками 0,5 - 1 л кипяченой воды и вызвать рвоту, надавив пальцами на корень языка.
Повторять процедуру необходимо до чистых промывных вод, когда в содержимом уже не будет виднеться элементов пищи или желчи..
При отсутствии диареи, в ходе которой кишечник самоочищается, желательно провести курс очистительных клизм с использованием теплой кипяченой воды. Промывание кишечника предотвратит распространение инфекции по организму, поскольку удалит значительную часть патогенных микробов. Повторять клизмы также необходимо до чистых промывных вод.
После промывания желудка молодой маме поможет активированный уголь – наиболее безопасный из всех известных сорбентов. Его нужно принимать из расчета: одна таблетка на 10 кг веса за 1,5 часа до или через 1,5 часа после приема пищи.
Для снятия болевых симптомов (или чтобы сбить температуру) без консультации с врачом допустимо принять разрешенные при ГВ парацетамол и ибупрофен. Признаки легкого отравления должны пройти в течение суток. Во всех остальных случаях необходима консультация и осмотр врача.
Если под рукой не оказалось пакетика «Регидрона» или его аналога, напиток на основе солей-электролитов можно сделать самостоятельно, растворив в 1 л охлажденной кипяченой воды 1 ч. л. соли и 6 ч.л. сахара. Раствор пригоден к употреблению в течение суток1.
Отравление средней и сильной степени тяжести
В этих случаях описанной выше схемы лечения будет недостаточно для кормящей мамы. Если в течение суток вам не стало лучше, сохраняется температура, а рвота и диарея не проходят, необходимо вызвать участкового терапевта или бригаду скорой помощи.
Неукротимая рвота и диарея провоцируют нарушение водно-солевого баланса, обезвоживают организм. Снижается артериальное давление, могут появиться судороги в ногах. При серьезной интоксикации организма требуется курс лечения, в особенно тяжелых случаях — даже в условиях стационара.
Кормить ли грудью при отравлении?
Даже в ситуации тяжелой интоксикации отказа от ГВ не требуется, поскольку грудное молоко содержит защитные антитела, а значит, можно кормить грудью при отравлении2.
Для ребенка существует риск заразиться только контактным путем, если мама не будет соблюдать личную гигиену.
На время борьбы с проявлениями отравления лучше ограничить контакт с малышом, доверив его другим членам семьи, на час-полтора увеличить интервалы между кормлениями или воспользоваться запасами сцеженного замороженного молока или молочными смесями.
Что можно есть после отравления?
В первые дни после отравления восстановить силы поможет куриный бульон с сухариками белого хлеба, жидкие каши на воде – рисовая, гречневая, овсяная, картофельное пюре на воде без добавления масла. Впоследствии можно добавить котлеты на пару, отварное нежирное мясо. В качестве напитка или десерта отлично подойдет кисель.
Режим питания кормящей мамы в период выздоровления должен быть щадящим: без жареных, маринованных, копченых продуктов. Желательно избегать консервов, в том числе домашних, особенно это касается грибов (именно в этом типе консервов «любят» жить палочки ботулизма)3. Сократите употребление продуктов, содержащих клетчатку и вещества, которые могут вызвать усиленную перистальтику кишечника.
Профилактика пищевых отравлений
- Первое и самое главное правило – всегда мыть руки перед едой. Если нет такой возможности, нужно обработать руки гелями-санитайзерами с процентным содержанием спирта не менее 70% или антибактериальными влажными салфетками.
- Тщательно мойте свежие фрукты и овощи.
- Чтобы не допустить пищевого отравления, внимательно отнеситесь к качеству мяса и молочной продукции, кондитерских изделий. Обращайте внимание на срок годности и никогда не ешьте блюда, срок годности которых истек.
В жаркое время года лучше избегать десертов с кремом, готовых мясных блюд и полуфабрикатов.
- Избегайте заведений общепита, где соблюдение санитарных норм и правил вызывает большие сомнения (это касается также популярных в последнее время услуг домашних кондитерских).
Источники:
1. Oral Rehydration Solutions: Made at Home https://rehydrate.org/solutions/homemade.htm
2. Concerned about environmental contaminants? Your milk is still best for your baby https://www.llli.org/breastfeeding-info/contaminants/
3. Как избежать ботулизма при консервировании грибов http://79.rospotrebnadzor.ru/fbuzeao/index.php/eshche/informatsiya/469-kak-izbezhat-botulizma-pri-konservirovanii-gribov
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