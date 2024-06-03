Основа этого пирога — слой яблок, сверху — слой теста.

После выпекания, пирог заливается сливочно-ореховой смесью, придающей ему неповторимый вкус.

Для приготовления яблочного пирога нам потребуются яблоки, яйца, масло сливочное и подсолнечное рафинированное, мука, разрыхлитель, сахар, орехи.

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Смешиваем яйца, сахар, растительное масло и слегка взбиваем миксером.

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Добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем.

Фото 3

Подготовленные яблоки нарезаем дольками. Выкладываем нарезанные яблоки слоем в 2 см на дно формы, слегка смазанную сливочным маслом. Диаметр формы 24 см.

Фото 4

Выливаем тесто на яблоки.

Фото 5

Выпекаем приблизительно 25 - 30 минут, при 180°C, пирог должен подрумяниться.

Фото 6

На маленьком огне нагреваем сливочное масло с сахаром до полного растворения. Добавляем обжаренные на сухой сковороде измельченные орехи и перемешиваем.

Фото 7

Пирог покрываем маслянисто-ореховой смесью и ставим в духовку ещё на 10 минут.

Фото 8

Наш яблочный пирог с грецкими орехами готов. Приятного чаепития!