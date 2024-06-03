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Яблочный пирог с грецкими орехами

Ингредиенты

Тесто:

Яйца куриные - 3 шт;

Сахар - 180 грамм;

Масло растительное - 2/3 стакана;

Мука 1 стакан;

Разрыхлитель 1 ч.л.

Начинка

Яблоки (среднего размера) - 5 шт;

Заливка:

Орехи грецкие - 100 грамм;

Масло сливочное - 80 грамм;

Сахар - 100 грамм.

  • 259 кКал
  • 1 ч. 20 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Основа этого пирога — слой яблок, сверху — слой теста.

После выпекания, пирог заливается сливочно-ореховой смесью, придающей ему неповторимый вкус.

Для приготовления яблочного пирога нам потребуются яблоки, яйца, масло сливочное и подсолнечное рафинированное, мука, разрыхлитель, сахар, орехи.

Ингредиенты для яблочного пирога
Фото 1

Смешиваем яйца, сахар, растительное масло и слегка взбиваем миксером.

Яйца с сахаром
Фото 2

Добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем.

Добавить муку
Фото 3

Подготовленные яблоки нарезаем дольками. Выкладываем нарезанные яблоки слоем в 2 см на дно формы, слегка смазанную сливочным маслом. Диаметр формы 24 см.

Яблоки
Фото 4

Выливаем тесто на яблоки.

Залить яблоки тестом
Фото 5

Выпекаем приблизительно 25 - 30 минут, при 180°C, пирог должен подрумяниться.

Пирог яблочный
Фото 6

На маленьком огне нагреваем сливочное масло с сахаром до полного растворения. Добавляем обжаренные на сухой сковороде измельченные орехи и перемешиваем.

Орехи с масляной заливкой
Фото 7

Пирог покрываем маслянисто-ореховой смесью и ставим в духовку ещё на 10 минут.

Пирог с грецкими орехами и яблоками
Фото 8

Наш яблочный пирог с грецкими орехами готов. Приятного чаепития!

Рецепт яблочного пирога с грецкими орехами
Фото 9
Яблочный пирог с грецкими орехами, рецепт с фото
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