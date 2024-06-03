Ингредиенты
Яйца куриные - 3 шт;
Сахар - 180 грамм;
Масло растительное - 2/3 стакана;
Мука 1 стакан;
Разрыхлитель 1 ч.л.Начинка
Яблоки (среднего размера) - 5 шт;Заливка:
Орехи грецкие - 100 грамм;
Масло сливочное - 80 грамм;
Сахар - 100 грамм.
- 259 кКал
- 1 ч. 20 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Основа этого пирога — слой яблок, сверху — слой теста.
Для приготовления яблочного пирога нам потребуются яблоки, яйца, масло сливочное и подсолнечное рафинированное, мука, разрыхлитель, сахар, орехи.
Смешиваем яйца, сахар, растительное масло и слегка взбиваем миксером.
Добавляем муку с разрыхлителем и перемешиваем.
Подготовленные яблоки нарезаем дольками. Выкладываем нарезанные яблоки слоем в 2 см на дно формы, слегка смазанную сливочным маслом. Диаметр формы 24 см.
Выливаем тесто на яблоки.
Выпекаем приблизительно 25 - 30 минут, при 180°C, пирог должен подрумяниться.
На маленьком огне нагреваем сливочное масло с сахаром до полного растворения. Добавляем обжаренные на сухой сковороде измельченные орехи и перемешиваем.
Пирог покрываем маслянисто-ореховой смесью и ставим в духовку ещё на 10 минут.
Наш яблочный пирог с грецкими орехами готов. Приятного чаепития!
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