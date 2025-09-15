Внезапная сердечная смерть у детей: на какие симптомы нужно обратить внимание

Трагические случаи гибели девятиклассника из Долгопрудного и 12-летней школьницы из Ульяновской области в День знаний потрясли родителей.
На эти вопросы Детям Mail ответила детский кардиолог сети «Клиника Фомина» Екатерина Якунина. Разбираемся, как устроена система скрининга в России, почему некоторые проблемы остаются незамеченными и что может сделать каждая семья, чтобы защитить ребенка.
В первую очередь, хочу успокоить: внезапная сердечная смерть у детей — это не настолько распространенное явление, как может показаться. Согласно статистике, оно составляет от 3 до 6% среди всех причин смерти в детском возрасте. Однако даже эта небольшая цифра обязывает нас быть бдительными. Знание причин и способов предотвращения подобных трагедий — это тот минимум, который может помочь уберечь ребенка.
Причины внезапной сердечной смерти у детей
Ведущую роль здесь играют аритмогенные патологии. К ним относятся первичные электрические нарушения работы сердца, так называемые каналопатии: синдром удлиненного QT интервала, синдром Бругада, катехоламинергическая полиморфная желудочковая тахикардия. Сюда же можно отнести и синдром Вольфа-Паркинсона-Уайта (WPW), характеризующийся наличием дополнительного проводящего пути, что может провоцировать тяжелые нарушения ритма.
Не менее значимую группу риска составляют кардиомиопатии — структурные заболевания сердечной мышцы. Наиболее распространенной среди них является гипертрофическая кардиомиопатия, которая, по данным статистики, встречается у 1 из 500 человек. За ней следуют дилатационная кардиомиопатия, а также более редкие формы, такие как рестриктивная и аритмогенная правожелудочковая кардиомиопатия.
Отдельного внимания заслуживают пропущенные или недиагностированные врожденные пороки сердца. Речь идет в первую очередь о критически тяжелых «синих» пороках (например, тетрада Фалло, транспозиция магистральных артерий), при которых в системный кровоток попадает бедная кислородом кровь, а также о пороках с гипоплазией (недоразвитием) левых отделов сердца. Реже причиной могут стать аномалии коронарных артерий, нарушающие кровоснабжение сердца.
Миокардиты — воспалительные поражения сердечной мышцы, часто развивающиеся как осложнение после вирусных или бактериальных инфекций, — также входят в число опасных состояний. Их особая коварность заключается в сложности диагностики. Именно поэтому крайне важно внимательно наблюдать за состоянием ребенка в период восстановления после болезни, особенно если он занимается спортом.
Критические периоды: младенчество и подростковый возраст
Особую бдительность в плане рисков внезапной сердечной смерти следует проявлять в два ключевых возрастных периода: в младенчестве и в подростковом возрасте, на которые приходятся основные пики ее возникновения.
Первый регистрируется у детей до двух лет. В этой группе ведущими причинами чаще всего выступают тяжелые врожденные пороки сердца и различные формы кардиомиопатий. Аритмогенные нарушения в этом возрасте встречаются значительно реже.
Второй пик наблюдается в подростковый период. Это связано с тем, что именно в это время могут прогрессировать такие состояния, как гипертрофическая кардиомиопатия. Риск трагических событий значительно возрастает под воздействием дополнительных факторов, характерных для этого возраста: интенсивных физических нагрузок и повышения артериального давления.
Таким образом, возрастные особенности развития сердечно-сосудистой системы в сочетании с факторами образа жизни (например, чрезмерными спортивными нагрузками без должного контроля) могут создавать критическую комбинацию, усугубляющую течение потенциально опасных заболеваний.
Симптомы, требующие особого внимания
Согласно данным, почти в половине случаев внезапной сердечной смерти у детей ей предшествовали определенные симптомы. Хотя предсказать трагический исход невозможно, знание этих признаков может стать ключом к своевременному обращению за помощью.
Наиболее часто встречающимися жалобами являются:
-
боль в груди;
-
учащенное сердцебиение (тахикардия) или нерегулярный пульс;
-
выраженное головокружение;
-
необъяснимая, чрезмерная усталость;
-
одышка, несоразмерная перенесенной физической нагрузке.
Крайне важно понимать, что эти симптомы не являются специфичными и могут сопровождать множество других, менее опасных состояний. Однако именно их неспецифичность требует особой бдительности: любое подобное проявление — это прямое показание для обращения к врачу.
Отдельного внимания заслуживают эпизоды потери сознания (обмороки) или предобморочные состояния. Их появление — всегда веский и безотлагательный повод для консультации с кардиологом и проведения комплексной диагностики.
Достаточно ли ЭКГ, чтобы проверить сердце?
К сожалению, стандартная электрокардиограмма (ЭКГ) не дает исчерпывающей информации о состоянии сердца. Именно поэтому во многих странах она не входит в рутинные стандарты массового скрининга детей и подростков. Хотя ЭКГ способна выявить часть электрических нарушений (например, некоторые аритмии или проблемы с проводимостью), ее диагностические возможности ограничены, и она не может считаться полноценным и всеобъемлющим обследованием.
Для качественного выявления группы риска требуется более углубленная диагностика. В нее могут входить:
-
Холтеровское мониторирование (суточная ЭКГ), позволяющее отследить работу сердца в режиме обычной daily life активности;
-
Нагрузочные тесты (тредмил-тест, велоэргометрия) для оценки реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку;
-
Эхокардиография (УЗИ сердца) и в сложных случаях — МРТ сердца для детальной визуализации его структуры и функции.
Обследование всегда начинается с тщательного сбора личного и семейного анамнеза. Особое внимание уделяется наличию у ребенка таких жалоб, как:
-
эпизоды потери сознания (обмороки) или предобморочные состояния;
-
одышка, не соответствующая нагрузке;
-
боли в груди;
-
учащенное сердцебиение или выраженное головокружение.
К тревожным сигналам со стороны семейной истории относятся случаи внезапной сердечной смерти у родственников в молодом возрасте (до 40-50 лет) и наличие установленных наследственных сердечных заболеваний.
Кроме того, любые отклонения, выявленные во время обычного осмотра педиатром или кардиологом, — будь то повышенное или пониженное артериальное давление, либо шумы в сердце — являются веским основанием для продолжения диагностического поиска и динамического наблюдения за ребенком.
Как организовано кардиологическое обследование детей в России
Система кардиологического скрининга детей в России представляет собой многоэтапный процесс, направленный на своевременное выявление врожденных и приобретенных патологий.
Этапы обязательного обследования:
-
В роддоме: в первые дни жизни каждому новорожденному проводят кардиоскрининг. Он включает пульсоксиметрию (измерение сатурации кислорода на правой руке и одной из ног) для выявления критических пороков сердца, а также аускультацию (выслушивание) сердца для обнаружения шумов. При обнаружении отклонений назначают немедленное дообследование.
-
В 1 месяц: в рамках плановой диспансеризации всем детям выполняют УЗИ сердца (эхокардиография). Это ключевое исследование позволяет визуализировать структуру сердца и магистральных сосудов, чтобы исключить врожденные пороки, кардиомиопатии и другие аномалии развития.
-
В 1 год: обязательным для всех является проведение электрокардиографии (ЭКГ). Это исследование помогает диагностировать нарушения ритма и проводимости, такие как синдром удлиненного QT интервала или синдром WPW (Вольфа-Паркинсона-Уайта).
-
Перед школой (6-7 лет): скрининг повторяется — ребенок вновь проходит ЭКГ и УЗИ сердца. Это позволяет выявить поздно манифестирующие или ранее не диагностированные заболевания, которые могли не проявляться в раннем возрасте.
-
В подростковом возрасте (15-17 лет): ЭКГ проводится еще раз, что особенно важно для оценки состояния сердца в период активного роста и гормональной перестройки.
Особые группы и дополнительные обследования:
-
Для юных спортсменов: дети, занимающиеся спортом, проходят углубленное обследование. Помимо стандартных методов, оно часто включает ЭКГ с нагрузочными пробами (велоэргометрия, тредмил-тест) для оценки реакции сердечно-сосудистой системы на физическую нагрузку.
-
Регулярный мониторинг давления: с 3 лет рекомендуется ежегодно измерять артериальное давление (на руке, а по показаниям — и на ноге для выявления коарктации аорты). С 2025 года в программу диспансеризации включается скрининг на общий холестерин для раннего выявления семейных гиперхолестеринемий — генетических причин раннего атеросклероза.
-
Уровень холестерина: Повышенный холестерин — проблема, которая встречается и в детском возрасте. Именно поэтому его определение теперь включено в программу обязательной диспансеризации. Раннее выявление семейной гиперхолестеринемии позволяет вовремя начать профилактику атеросклероза и его осложнений.
Особое значение в профилактике внезапной сердечной смерти придается сбору семейного анамнеза. Наличие случаев внезапной смерти у родственников в возрасте до 50 лет (особенно невыясненной этиологии) в первом или втором поколении является абсолютным показанием для углубленного кардиологического обследования ребенка, даже при отсутствии у него жалоб.
Почему некоторые сердечные патологии могут оставаться незамеченными
Даже при существующей системе скрининга некоторые кардиологические проблемы могут не выявить сразу. Этому есть несколько причин.
Во-первых, качество инструментальной диагностики может зависеть от поведения ребенка. Например, во время УЗИ сердца беспокойство и плач младенца могут ограничить врачу обзор и затруднить тщательный осмотр всех структур сердца.
Во-вторых, многие заболевания, такие как кардиомиопатии, носят прогрессирующий характер. Они могут развиваться и становиться заметными лишь с течением времени. Поэтому на первом скрининге в возрасте месяца их признаки могут еще отсутствовать или быть минимальными.
Ключевую роль в ранней диагностике играет не разовое обследование, а постоянное наблюдение педиатра за развитием ребенка. Специалист отслеживает:
-
соответствие роста и веса возрастным нормам;
-
переносимость физических нагрузок (например, не возникает ли одышка при кормлении или активной игре);
-
своевременность приобретения моторных навыков.
Отставание в физическом развитии, недостаточная прибавка в весе или быстрая утомляемость — это важные сигналы, которые являются прямым показанием для углубленного кардиологического обследования.
С чего начать, если обследование было пропущено
Если плановые осмотры по каким-либо причинам не проводились, рекомендуется начать с визита к педиатру для комплексной оценки состояния ребенка. Стандартное обследование для оценки состояния сердца включает ЭКГ и УЗИ. Результаты этих исследований являются основанием для решения о необходимости дальнейшего, более углубленного диагностического поиска.
Крайне важно собрать подробный семейный анамнез, это помогает выявить наследственную предрасположенность.
Несмотря на серьезность темы, стоит понимать, что внезапная сердечная смерть у детей — это крайне редкая патология. Подавляющее большинство детей здоровы, а существующая система диспансеризации и внимательное отношение родителей позволяют своевременно выявить и взять под контроль большинство потенциальных проблем.
