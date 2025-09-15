Внезапная сердечная смерть у детей: на какие симптомы нужно обратить внимание

В роддоме: в первые дни жизни каждому новорожденному проводят кардиоскрининг. Он включает пульсоксиметрию (измерение сатурации кислорода на правой руке и одной из ног) для выявления критических пороков сердца, а также аускультацию (выслушивание) сердца для обнаружения шумов. При обнаружении отклонений назначают немедленное дообследование.

В 1 месяц: в рамках плановой диспансеризации всем детям выполняют УЗИ сердца (эхокардиография). Это ключевое исследование позволяет визуализировать структуру сердца и магистральных сосудов, чтобы исключить врожденные пороки, кардиомиопатии и другие аномалии развития.

В 1 год: обязательным для всех является проведение электрокардиографии (ЭКГ). Это исследование помогает диагностировать нарушения ритма и проводимости, такие как синдром удлиненного QT интервала или синдром WPW (Вольфа-Паркинсона-Уайта).

Перед школой (6-7 лет): скрининг повторяется — ребенок вновь проходит ЭКГ и УЗИ сердца. Это позволяет выявить поздно манифестирующие или ранее не диагностированные заболевания, которые могли не проявляться в раннем возрасте.