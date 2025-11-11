Можно ли подхватить ангину от мороженого?

Говорят, что мороженое и открытые окна — самые распространенные провокаторы летних простуд. Так ли это? Что предпринять для профилактики и лечения? Об этом аif.ru рассказала врач-терапевт Светлана Куприна.

Какие самые частые причины простуды летом?

— Летом люди обычно болеют реже.

Благоприятные погодные условия и воздействие ультрафиолета губительны для вирусов и бактерий.

Большинство вирусов, вызывающих ОРВИ, имеют сезонное распространение в осенние и зимние месяцы. Однако есть респираторные вирусы, которые циркулируют преимущественно в теплую, влажную погоду, то есть в летние месяцы. К ним относятся, например, энтеровирусы и вирус парагриппа.

Причина вирусной инфекции — контакт с больным человеком, а появление бактериальных осложнений связано с активацией собственной патогенной микрофлоры на фоне снижения иммунитета.

Можно ли простудиться от сквозняка в жару?

— Это миф. У здорового человека пребывание на сквозняке в жару не должно вызывать никаких негативных последствий. Проблемой может послужить резкая смена температур, если человек после жары попадает в помещение с температурой значительно ниже уличной, в котором еще и есть сквозняк. Тогда повышенное потоотделение будет способствовать быстрому охлаждению на ветру или сквозняке. Но такое воздействие должно быть достаточно экстремальным, чтобы вызвать проблемы у здорового человека.

Чаще простуда возникает из-за кондиционера, а не из-за сквозняка. И только в том случае, когда перепад температуры между окружающим и кондиционированным воздухом превышает 10 градусов.

Можно ли простудиться от мороженого?

Тогда возникает риск переохлаждения, который более опасен для людей с хроническими респираторными заболеваниями, поскольку у них выше риск активации собственной патогенной флоры.

— Еще один миф. Заболеть простудой от мороженого нельзя. Простуда — это вирусное заболевание, которое передается от больного человека и не связанo c употреблением мороженого. У некоторых людей могут быть болезненные ощущения в горле, связанные с чувствительностью слизистых к холоду. Однако нет никаких достоверных данных об обострении хронических заболеваний уха, горла и носа из-за употребления мороженого. Более того, мороженое часто рекомендуют для уменьшения болей в горле при ОРВИ и ангине.

Как избежать ОРВИ летом?

Никаких специальных рекомендаций для предотвращения ОРВИ в летний период, в отличие от зимнего, не существует. Меры профилактики те же: соблюдение правил личной гигиены, частое мытье рук, дистанцирование от людей с симптомами ОРВИ, проветривание помещений. Поддержание здорового температурного режима важно в любое время года. Конечно следует избегать перегрева, солнечного ожога, обезвоживания в жаркую погоду, однако прямого отношения к профилактике ОРВИ данные мероприятия не имеют.

Летом простуда лечится так же, как и зимой. Противовоспалительные и жаропонижающие и другие препараты не теряют свою актуальность. Горячие напитки пить необязательно, важно употреблять достаточное количество жидкости, она может быть и холодной.