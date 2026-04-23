«Раньше никакого аутизма не было» и другие мифы о детских болезнях прошлого

Еще два-три поколения назад детей воспитывали также, как мы сейчас воспитываем собак — между делом, факультативом, когда есть лишнее время, и очень грубыми методами. И лечили так же: не жрет собака четвертый день, грустная лежит, скулит — надо к ветеринару отвезти, не сдохла бы. Вот ровно также детей лечили, когда припрет. А теперь прыщи на айфоны фоткают и бегут с ними к врачу, пока бегут — прыщ пройдет, но вот смотрите на фото, доктор, вот такой был прыщ и продолжают жаловаться на жизнь.