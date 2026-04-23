«Раньше никакого аутизма не было» и другие мифы о детских болезнях прошлого

Раньше детская смертность была обычным делом, сейчас — казуистика.
Еще два-три поколения назад детей воспитывали также, как мы сейчас воспитываем собак — между делом, факультативом, когда есть лишнее время, и очень грубыми методами. И лечили так же: не жрет собака четвертый день, грустная лежит, скулит — надо к ветеринару отвезти, не сдохла бы. Вот ровно также детей лечили, когда припрет. А теперь прыщи на айфоны фоткают и бегут с ними к врачу, пока бегут — прыщ пройдет, но вот смотрите на фото, доктор, вот такой был прыщ и продолжают жаловаться на жизнь.
«Раньше ведь не было аутизма всякого» — да бросьте, еще как был, просто не было ни научных подходов к его диагностике, ни методов коррекции, ни инклюзии, ни абилитации, ни даже общедоступного детского образования — ну и зачем его выявлять тогда было?
«Старший умный был детина, средний был и так и сяк, младший вовсе был дурак», — помните? Так вот средний наверняка имел синдром Аспергера, а младший — низкофункциональный аутизм.
Худо-бедно за скотиной ухаживать да рожь жать научились и ладно, чего еще от них ждать. В 11 запоями запил, в 17 в пьяной драке зарезали в трактире, вот и вся жизнь, ни тебе депрессий, ни селф-харма, ни проблем с социализацией — естественный отбор рулит.
А теперь мы боремся за качество их жизни, обучение, толерантность к людям с ментальными расстройствами, ценность их чувств.
«И рака никакого не знали» — да как его узнаешь, когда 2/3 людей до 40 лет умирает? Когда вскрытия только в крупных городах проводились, помер и помер — какая разница от чего.
«Инфекции раньше легче протекали, вон моя бабка корью болела и дифтерией — и ничего», даже не начинайте, идите лучше погуглите про ошибку выжившего.
...Как говорит один мой знакомый доктор, раньше всего две болезни было: «лихоманка» и «медведь задрал». Четырнадцать родили, троих вырастили, от одного внуков увидели — слава богу за все.
Некоторые болезни, однако, действительно стали встречаться чаще, например аллергические. Кажется, это наша плата за слишком высокую гигиену и городской образ жизни, но гигиена и города дали нам точно больше чем отняли — грех на них обижаться.
Цените то что имеете, друзья.
Источник: блог Сергея Бутрия
