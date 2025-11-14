Как мы портим детям здоровье антибиотиками: колонка педиатра

О том, как не надо принимать антибиотики и почему дети так часто болеют, рассказал педиатр Сергей Щеглов.

Антибиотики – одно из величайших изобретений человечества, наше большое эволюционное достижение. Они произвели революцию в медицине, в сельском хозяйстве, в пищевой промышленности, сыграли важную роль в ходе Второй мировой войны.

С помощью антибиотиков мы смогли поменять некоторые принципы биологического взаимодействия, которые формировались в природе миллионы лет. Это, пожалуй, покруче, чем все космические полеты, вместе взятые. Но дело в том, что природа – очень тонкая штука, а человека из царства животных еще никто не исключал. На каждое наше действие будет оказано противодействие.

Обыкновенная история «с последствиями»

Заболел, например, гражданин острым респираторным заболеванием. Взяв на работе отгул, начал он страдать и чахнуть. Врача вызывать не стал – больничный все равно нормально не оплатят. Но любой согласится, что просто так чахнуть – занятие непродуктивное. Поэтому, мобилизовав последние ресурсы организма, пошел гражданин в аптеку, где, собрав консилиум из местных пенсионеров и двух провизоров, после недолгого совещания купил коробочку.

В коробочке оказалось несколько блистеров с таблетками, а также инструкция. Попил он пару дней эти таблетки, и вроде уже самочувствие улучшилось, температура нормализовалась, и соплей поменьше, и мокрота отходить начала. Можно уже и на работу идти. Выходит, что получил гражданин положительный опыт антибиотикотерапии, получил его самостоятельно, и остался доволен.

Но вот заболел у гражданина ребенок, а за ребенка уже страшнее, чем за себя самого. Вызвали участкового педиатра. Пришел участковый, раздеваться не стал, натопал в коридоре сапожищами, руки не помыл, глянул с порога ребенку в горло, сказал: «вирусы», выписал свой выверенный набор «фуфломицинов» и ушел. Вернее, убежал.

Прошло два дня, ребенку не легчает, даже наоборот. Педиатра вызывать уже не очень-то хочется, по вполне понятным причинам. Что делать гражданину? Разумеется, есть на этот случай несколько народных рецептов. Самый распространенный – такой: покупаем пузырек с антибиотиком (лучше импортным), в инструкции все подробно написано. Разводим с водой (лучше согласно инструкции, но это как получится). Даем строго по инструкции! Вуаля. После двух дней приема (строго по инструкции) ребенку делается лучше.

На четвертый день о флакончике начинают забывать. Да и к тому же все знают, что антибиотики вредные. Зачем травить ребенка этой гадостью дальше, если он и так уже поправляется?

В следующий раз к участковому будут обращаться только за справкой. Гражданин уже знает, какой нужно купить пузырек, и как употреблять его содержимое. Любой опытный (или желающий произвести впечатление опытного) родитель с гордостью вам скажет: «Я своего малыша умею лечить самостоятельно!» Первая часть нашей истории закончилась относительно хорошо – ребенок поправился. Иногда бывает и по-другому. Но мы не станем нагнетать ужас, а посмотрим, что будет дальше.

Лечат они, лечат, а вылечить не могут

Опять заболел ребенок. Врача вызывать не стали. Выбрали антибиотик по принципу народной фармакологии (азитромицин от кашля, цефиксим – от ушей), или пошли проверенным путем, и купили ту «ерунду, которая в прошлый раз неплохо помогала». День дают, два дают, а не легчает, даже скорее наоборот. Народная медицина советует в таких случаях: «следует поменять антибиотик». Так и поступают.

Через несколько дней ребенок идет на поправку. Выпито полфлакона одного антибиотика, затем две трети флакона – другого. То есть это два нерациональных незаконченных курса противомикробной терапии! И все брошено! У участкового просят освобождение от физкультуры «на подольше», потому что ребенок будет долго еще кашлять. Но, в конце концов, жалобы уходят.

А еще через пару месяцев что-то ребенок снова захворал. И сопли гнойные, и заеды в углах рта. Нос попрыскали, заеды подмазали, стало получше, и все бы хорошо, но вдруг раз – и начался, например, фурункулез. Участковый педиатр пришел грустный и озадаченный, разулся, помыл руки. К хирургу талончик сразу не добыть, взялся доктор сам лечить хворь. Вскоре и хирург подключился. И вот лечат они, лечат, а вылечить не могут. А еще через некоторое время гнойный синусит с госпитализацией...

Конец этой истории хочется оставить открытым, по-моему, такие приемы развивают фантазию, но, я думаю, что здесь уместно задать наши с вами любимые самые главные вопросы (по Герцену и Чернышевскому). И постараться честно на них ответить.

Кто виноват?

В первую очередь виноват, конечно, золотистый стафилококк. Он живет в глотке у всех нас, и до поры до времени не причиняет неприятностей. Но вот случилось ОРЗ вирусной природы, в дыхательных путях воспаление, пожар и караул.

Стафилококк, словно мародер во время стихийного бедствия, бежит туда, где горит, чтобы горело сильнее. Мы травили его антибиотиками, но неправильно и бессистемно. Он стал вырабатывать устойчивость к антибиотикам. Несколько раз мы проделали это с ним, и он из трусливого обывателя, живущего в носоглотке, превратился в сильного бандита. И теперь ребенку (а все дети – это будущие взрослые) жить с этой агрессивной флорой до конца своих дней.

Во-вторых, виноваты врачи. Сколько умных книг, книжечек, брошюр и руководств написано о рациональной антибиотикотерапии, сколько прочитано лекций для студентов медвузов и практикующих врачей! Однако динамика по-прежнему вялая.

Малограмотные (или ленивые) эскулапы сыплют антибиотики горстями направо и налево там, где это не нужно (например, в первые дни ОРВИ, без всяких анализов, без суда и следствия), и в то же время стесняются адекватно полечить гнойный риносинусит. Меняют антибиотики как перчатки, не разобравшись в проблеме, бьют из гаубицы по воробьям. Не думают о нежелательных эффектах антибиотиков (а их много). Идут на поводу у напуганных пациентов, которые не хотят принимать антибиотики, вместо того чтобы адекватно объяснять людям, как нужно поступить и почему. А доктор в этой нашей истории, на мой взгляд, просто очень измотан населением и поэтому он закис, хотя, может, он и не самый плохой врач.

В-третьих, виноваты сами пациенты (а в нашем случае – родители пациентов), которые заливают в своих детей серьезные вещества, даже не задумываясь, какие от этого могут быть последствия, или наоборот, не дают антибиотики, назначенные врачом исключительно по показаниям, или творчески перерабатывают эти назначения.

Что делать?

1. Не заниматься самолечением. Не принимать антибиотики самостоятельно. Искать консультации грамотного специалиста.

Дорогие родители, вы же заинтересованы, чтобы ваши дети были здоровы, я точно это знаю! Да, бывают плохие доктора, но я уверен, многие из моих коллег хотят быть хорошими врачами, и немало для этого делают. И я все еще надеюсь, что адекватный врач – это не редкость. Сергей Щеглов врач-педиатр

2. Выполнять назначения врача. Если доктор сказал, принимать препарат 7 дней, значит, надо принимать 7 дней. Не 5, не 4, а 7. Не лечиться одним и тем же лекарством каждый раз. Антибиотики надо менять от заболевания к заболеванию. Это – основы рациональной антибиотикотерапии. Это правило касается всех препаратов, имеющих противомикробную активность, в том числе и капель в нос, и капель в глаза, и спреев для горла и так далее.