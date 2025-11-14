Как мы портим детям здоровье антибиотиками: колонка педиатра

Обыкновенная история «с последствиями»
Заболел, например, гражданин острым респираторным заболеванием. Взяв на работе отгул, начал он страдать и чахнуть. Врача вызывать не стал – больничный все равно нормально не оплатят. Но любой согласится, что просто так чахнуть – занятие непродуктивное. Поэтому, мобилизовав последние ресурсы организма, пошел гражданин в аптеку, где, собрав консилиум из местных пенсионеров и двух провизоров, после недолгого совещания купил коробочку.
В коробочке оказалось несколько блистеров с таблетками, а также инструкция. Попил он пару дней эти таблетки, и вроде уже самочувствие улучшилось, температура нормализовалась, и соплей поменьше, и мокрота отходить начала. Можно уже и на работу идти. Выходит, что получил гражданин положительный опыт антибиотикотерапии, получил его самостоятельно, и остался доволен.
Прошло два дня, ребенку не легчает, даже наоборот. Педиатра вызывать уже не очень-то хочется, по вполне понятным причинам. Что делать гражданину? Разумеется, есть на этот случай несколько народных рецептов. Самый распространенный – такой: покупаем пузырек с антибиотиком (лучше импортным), в инструкции все подробно написано. Разводим с водой (лучше согласно инструкции, но это как получится). Даем строго по инструкции! Вуаля. После двух дней приема (строго по инструкции) ребенку делается лучше.
На четвертый день о флакончике начинают забывать. Да и к тому же все знают, что антибиотики вредные. Зачем травить ребенка этой гадостью дальше, если он и так уже поправляется?
В следующий раз к участковому будут обращаться только за справкой. Гражданин уже знает, какой нужно купить пузырек, и как употреблять его содержимое. Любой опытный (или желающий произвести впечатление опытного) родитель с гордостью вам скажет: «Я своего малыша умею лечить самостоятельно!» Первая часть нашей истории закончилась относительно хорошо – ребенок поправился. Иногда бывает и по-другому. Но мы не станем нагнетать ужас, а посмотрим, что будет дальше.
Лечат они, лечат, а вылечить не могут
Опять заболел ребенок. Врача вызывать не стали. Выбрали антибиотик по принципу народной фармакологии (азитромицин от кашля, цефиксим – от ушей), или пошли проверенным путем, и купили ту «ерунду, которая в прошлый раз неплохо помогала». День дают, два дают, а не легчает, даже скорее наоборот. Народная медицина советует в таких случаях: «следует поменять антибиотик». Так и поступают.
А еще через пару месяцев что-то ребенок снова захворал. И сопли гнойные, и заеды в углах рта. Нос попрыскали, заеды подмазали, стало получше, и все бы хорошо, но вдруг раз – и начался, например, фурункулез. Участковый педиатр пришел грустный и озадаченный, разулся, помыл руки. К хирургу талончик сразу не добыть, взялся доктор сам лечить хворь. Вскоре и хирург подключился. И вот лечат они, лечат, а вылечить не могут. А еще через некоторое время гнойный синусит с госпитализацией...
Конец этой истории хочется оставить открытым, по-моему, такие приемы развивают фантазию, но, я думаю, что здесь уместно задать наши с вами любимые самые главные вопросы (по Герцену и Чернышевскому). И постараться честно на них ответить.
Кто виноват?
В первую очередь виноват, конечно, золотистый стафилококк. Он живет в глотке у всех нас, и до поры до времени не причиняет неприятностей. Но вот случилось ОРЗ вирусной природы, в дыхательных путях воспаление, пожар и караул.
Во-вторых, виноваты врачи. Сколько умных книг, книжечек, брошюр и руководств написано о рациональной антибиотикотерапии, сколько прочитано лекций для студентов медвузов и практикующих врачей! Однако динамика по-прежнему вялая.
Малограмотные (или ленивые) эскулапы сыплют антибиотики горстями направо и налево там, где это не нужно (например, в первые дни ОРВИ, без всяких анализов, без суда и следствия), и в то же время стесняются адекватно полечить гнойный риносинусит. Меняют антибиотики как перчатки, не разобравшись в проблеме, бьют из гаубицы по воробьям. Не думают о нежелательных эффектах антибиотиков (а их много). Идут на поводу у напуганных пациентов, которые не хотят принимать антибиотики, вместо того чтобы адекватно объяснять людям, как нужно поступить и почему. А доктор в этой нашей истории, на мой взгляд, просто очень измотан населением и поэтому он закис, хотя, может, он и не самый плохой врач.
Что делать?
1. Не заниматься самолечением. Не принимать антибиотики самостоятельно. Искать консультации грамотного специалиста.
Дорогие родители, вы же заинтересованы, чтобы ваши дети были здоровы, я точно это знаю! Да, бывают плохие доктора, но я уверен, многие из моих коллег хотят быть хорошими врачами, и немало для этого делают. И я все еще надеюсь, что адекватный врач – это не редкость.Сергей Щегловврач-педиатр
2. Выполнять назначения врача. Если доктор сказал, принимать препарат 7 дней, значит, надо принимать 7 дней. Не 5, не 4, а 7. Не лечиться одним и тем же лекарством каждый раз. Антибиотики надо менять от заболевания к заболеванию. Это – основы рациональной антибиотикотерапии. Это правило касается всех препаратов, имеющих противомикробную активность, в том числе и капель в нос, и капель в глаза, и спреев для горла и так далее.
3. Не слушать советов аптекарей, соседей, родителей или друзей в вопросах, касающихся приема антибиотиков. Если врач назначил препарат А, значит, без обсуждения с врачом нельзя поменять его на препарат А-1, который ну прямо совсем такой же, но стоит дешевле и в ближайшей аптеке имеется в наличии.
