Собрать по списку продукты для сырников с морковью и яблоком. Творог можно использовать более жирный. Еще лучше, если получится приобрести натуральный деревенский продукт, чтобы блюдо получилось еще питательнее и вкуснее.

Фото 1

Творог подойдет даже зерновой, но в таком случае его необходимо растереть до однородности блендером или вилкой, можно это сделать сразу с добавлением сахара. Сахар можно и не добавлять совсем, если фрукт и овощ достаточно сладкие.

Фото 2

Морковку почистить, натереть на мелкой терке.

Фото 3

Так же поступить с яблоком, не забыть удалить сердцевину с семенами. Если из фрукта выделилось много сока, его следует отжать.

Фото 4

Добавить фруктово-овощную стружку в творожную массу, вбить яйцо и тщательно вымешать массу. Ничего страшного, если часть творога останется зернышками, вкус сырников это не ухудшит. Главное, чтобы масса не раскрошилась в процессе приготовления.

Фото 5

Всыпать манку и перемешать, оставить на 10-15 минут, чтобы манка хорошо разбухла в жидкости, и масса стала более воздушной и пластичной.

Фото 6

Чистыми руками взять немного творожной массы, обвалять заготовки-шайбочки в манке.

Фото 7

На разогретом масле на сковороде обжарить сырнички до румяности с одной стороны.

Фото 8

Затем перевернуть и подрумянить их с другой стороны, накрыть сковороду крышкой, чтобы они лучше пропеклись внутри. Для надежности можно их отправить на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Второй способ приготовления можно также использовать как замену жарки на сковороде, чтобы получилось блюдо полезнее.

Фото 9

К столу готовые сырники с морковью и яблоком подать со сметаной, сгущенным молоком или иным дополнением. Приятного аппетита!

Фото 10

Фото 11