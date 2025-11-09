РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 226 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Игорь Рябин
    Вот такой закон вы и написали......Русскую девочку н...
  • Ирина Некрасова
    Не взять русского ребенка в российскую школу - это не "перегиб", а преступление! За такое гнать надо с насиженных мес...Русскую девочку н...
  • Федор Родников
    Евреи мечтают,что после прихода Мошиаха каждый из них получит по 11 рабов и во владение весь мир без всяких гоев,мусу...Русскую девочку н...

Сырники с морковью и яблоком

Интересная альтернатива поднадоевшим классическим сырникам. Такие яркие, красочные и сочные фруктово-овощные сырнички поднимут настроение всем домочадцам и наполнят организм энергией надолго.

Ингредиенты

Творог (9%) – 300 г

Морковь – 50 г

Яблоко – 50 г

Яйцо – 1 шт.

Манка – 2 ст.л.

Мука пшеничная – 2 ст.

л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Сахар – 1 ст.л.

  • 190 кКал
  • 0 ч. 25 мин.
  • Б: 11.45
  • Ж: 7.38
  • У: 18.79

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Собрать по списку продукты для сырников с морковью и яблоком. Творог можно использовать более жирный. Еще лучше, если получится приобрести натуральный деревенский продукт, чтобы блюдо получилось еще питательнее и вкуснее.

 

Фото 1

 

 

Творог подойдет даже зерновой, но в таком случае его необходимо растереть до однородности блендером или вилкой, можно это сделать сразу с добавлением сахара. Сахар можно и не добавлять совсем, если фрукт и овощ достаточно сладкие.

 

Фото 2

 

 

Морковку почистить, натереть на мелкой терке.

 

Фото 3

 

 

Так же поступить с яблоком, не забыть удалить сердцевину с семенами. Если из фрукта выделилось много сока, его следует отжать.

 

Фото 4

 

 

Добавить фруктово-овощную стружку в творожную массу, вбить яйцо и тщательно вымешать массу. Ничего страшного, если часть творога останется зернышками, вкус сырников это не ухудшит. Главное, чтобы масса не раскрошилась в процессе приготовления.

 

Фото 5

 

 

Всыпать манку и перемешать, оставить на 10-15 минут, чтобы манка хорошо разбухла в жидкости, и масса стала более воздушной и пластичной.

 

Фото 6

 

 

Чистыми руками взять немного творожной массы, обвалять заготовки-шайбочки в манке.

 

Фото 7

 

 

На разогретом масле на сковороде обжарить сырнички до румяности с одной стороны.

 

Фото 8

 

 

Затем перевернуть и подрумянить их с другой стороны, накрыть сковороду крышкой, чтобы они лучше пропеклись внутри. Для надежности можно их отправить на 20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Второй способ приготовления можно также использовать как замену жарки на сковороде, чтобы получилось блюдо полезнее.

 

Фото 9

 

 

К столу готовые сырники с морковью и яблоком подать со сметаной, сгущенным молоком или иным дополнением. Приятного аппетита!

 

Фото 10

 

 

 

Фото 11

 

 

Сырники с морковью и яблоком, рецепт с фото
Фото 12
Ссылка на первоисточник
наверх