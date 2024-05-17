Как неродные. Психолог пояснила, из-за чего могут ругаться братья и сестры

Каждому родителю хочется, чтобы его дети жили дружно и мирно между собой. Однако от детских скандалов, ссор и драк не застрахован никто. Почему же никак не уживаются друг с другом братья и сестры и как решать домашнюю проблему родителям, aif.ru рассказала психолог, автор психологических комиксов Татьяна Василькова .

На самом деле драки между сестрами и братьями — дело довольно привычное. Причин для этого можно выделить несколько.

Причина первая: соперничество

Если кто-то из детей чувствует, что он недополучает родительскую любовь, то рано или поздно случится либо словесная перепалка, либо натуральная драка. Обратите внимание: если каждый ребенок получает достаточно любви от папы и мамы, то такой проблемы просто не стоит перед ними.

Причина вторая: скука

Когда детям нечем заняться, то они могут развлечь себя и таким странным способом. Именно поэтому важно научить их уметь занять себя. Хотя если драки между детьми не смертельные, а больше похожи на шалость, то ничего страшного в такой потасовке нет. Естественно, надо следить, чтобы она не переросла во что-то большее и тяжелое.

Причина третья: недостаток внимания

Если родители постоянно заняты своими делами и не успевают проводить время с детьми, то те таким вот способом пытаются привлечь внимание. Можно сказать, что братья и сестры дерутся за одно общее дело — лишь бы родители прибежали и побыли с ними.

С причинами разобрались. Теперь осталось понять, что делать родителям, когда началась драка. Алгоритм действий здесь достаточно простой. Рассмотрим варианты.

Не вмешиваться

Дети должны научиться сами решать свои проблемы. К тому же если они поймут, что в случае драки вы тут же бежите их разнимать, то они будут пользоваться этим методом, чтобы привлечь внимание.

Не пытаться быть судьей

Если вы все-таки вмешались в детские разборки, то ни в коем случае не пытайтесь быть судьей и решать, кто прав, а кто виноват. Ведь вы в таком случае вольно или невольно занимаете сторону одного из детей и оказываетесь против другого. Так формируются две враждующие стороны. А семья из одной дружной команды превращается в противостоящие друг другу группы.