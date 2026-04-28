Для приготовления оладушек из овсяной муки вам понадобятся компоненты, указанные в списке.

Смешайте сухие компоненты: овсяную муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль и корицу.

В отдельной емкости соедините яйцо, молоко и сахар. Хорошо все перемешайте до растворения сахара и получения однородной массы.

Добавьте жидкие компоненты к сухим. Хорошо все перемешайте и позвольте смеси настояться 10-15 минут, для того чтобы тесто загустело.

Выложите тесто на разогретую сковороду небольшими порциями.

Обжарьте оладьи на среднем огне, с двух сторон, до золотистого цвета (примерно 3-4 минуты).

Оладьи из овсяной муки готовы.

