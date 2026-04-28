Ингредиенты
Овсяная мука – 140 г
Разрыхлитель - 0.5 ч.л.
Ванильный сахар – 10 г
Соль – 1 щепотка
Корица - 1-2 ч.л. (по вкусу)
Яйцо куриное – 1 шт.
Молоко – 250 мл
Сахар – 1 ст.л. (по желанию)
Растительное масло – для жарки (по желанию)
- 158 кКал
- 0 ч. 40 мин.
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Для приготовления оладушек из овсяной муки вам понадобятся компоненты, указанные в списке.
Смешайте сухие компоненты: овсяную муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль и корицу.
В отдельной емкости соедините яйцо, молоко и сахар. Хорошо все перемешайте до растворения сахара и получения однородной массы.
Добавьте жидкие компоненты к сухим. Хорошо все перемешайте и позвольте смеси настояться 10-15 минут, для того чтобы тесто загустело.
Выложите тесто на разогретую сковороду небольшими порциями.
Обжарьте оладьи на среднем огне, с двух сторон, до золотистого цвета (примерно 3-4 минуты).
Оладьи из овсяной муки готовы.
Свежие комментарии