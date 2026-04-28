Оладьи из овсяной муки

Питательные, полезные и вкусные оладьи из овсяной муки – простой и незатейливый в приготовлении вариант завтрака или перекуса из доступных компонентов. Оладьи содержат все те же полезные для организма микро- и макроэлементы, ферменты и клетчатку, что и овсяная каша, но выглядят заманчивей и получаются гораздо более аппетитными на вкус.
А если дополнить оладьи сиропом или медом, украсить ягодами или кусочками фруктов, получится полезное и вкусное лакомство, которое придется по вкусу даже маленьким привередам. Попробуйте!

Ингредиенты

Овсяная мука – 140 г

Разрыхлитель - 0.5 ч.л.

Ванильный сахар – 10 г

Соль – 1 щепотка

Корица - 1-2 ч.л. (по вкусу)

Яйцо куриное – 1 шт.

Молоко – 250 мл

Сахар – 1 ст.л. (по желанию)

Растительное масло – для жарки (по желанию)

  • 158 кКал
  • 0 ч. 40 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Для приготовления оладушек из овсяной муки вам понадобятся компоненты, указанные в списке.

 

Ингредиенты для оладий из овсяной муки
Смешайте сухие компоненты: овсяную муку, разрыхлитель, ванильный сахар, соль и корицу.

 

Соединить сухие компоненты
В отдельной емкости соедините яйцо, молоко и сахар. Хорошо все перемешайте до растворения сахара и получения однородной массы.

 

Добавить яйцо, молоко и сахар
Добавьте жидкие компоненты к сухим. Хорошо все перемешайте и позвольте смеси настояться 10-15 минут, для того чтобы тесто загустело.

 

Соединить жидкую и сухую смеси
Выложите тесто на разогретую сковороду небольшими порциями.

 

Налить тесто на сковороду
Обжарьте оладьи на среднем огне, с двух сторон, до золотистого цвета (примерно 3-4 минуты).

 

Пожарить оладьи
Оладьи из овсяной муки готовы.

 

Фото оладий из овсяной муки
Оладьи из овсяной муки, рецепт с фото
