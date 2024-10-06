«Что делать в школах с детьми, не говорящими по-русски?»

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая сообщила, что комиссия ГД готовит изменения в законах об обязательной диагностике и подготовке детей мигрантов до принятия их в российские школы. Так делают в разных странах — не берут в школы детей, не владеющих языком, на котором ведётся преподавание. У нас же ещё года три назад первые робкие разговоры о переполненности классов детьми мигрантов, не говорящими по-русски, были зашиканы «толерантной» частью общества.

Многие делали большие глаза и спрашивали: «Откуда такая нетерпимость к мальчику из аула? Разве он виноват в том, что его привезли в Россию?» Мальчик не виноват в том, что его еле говорящий по-русски отец каким-то образом получил в России вид на жительство или гражданство и привёз сюда своих совсем не говорящих по-русски жену и детей. «Ребёнок по Конституции имеет право на обучение!» — возмущались «толерантные».

Но за три года много воды утекло, много чего нехорошего случилось, связанного с мигрантами. Теперь настроения в обществе сильно изменились и мы видим совсем иные законотворческие инициативы, о которых раньше даже говорить было неприлично. Власть уже готова обсуждать этот вопрос: «Что делать с детьми, не говорящими по-русски?» Не брать их в школы? Это нарушение прав ребёнка. Брать? Но это тоже нарушение прав ребёнка.

Школьная программа рассчитана на то, что ученики на уроке усваивают предмет. Но когда учитель тратит значительное время на объяснение трём-четырём ученикам значений русских слов, русскоговорящие дети недополучают знания. В результате класс отстаёт, в лучшем случае — успевает средне по программе. А мог бы идти вперёд и выходить на участие в олимпиадах. Выходит, мы нарушаем права одних детей за счёт других? Не так. Происходит нарушение прав и тех и других детей.

Давайте всё-таки посмотрим, что написано в Конституции об образовании. Статья 43: «Каждый имеет право на образование. Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего и среднего профессионального образования… Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают получение детьми основного общего образования». Но когда ребёнок сидит на уроке и не понимает ни слова из того, что говорит учитель, он не получает знаний совсем, а его родители, выдернувшие его из аула, где наверняка была школа на доступном ребёнку языке, этого права его лишили. То есть нарушение Конституции — именно в декоративном присутствии ребёнка на уроке. И если к кому и должны возникать вопросы, так это к родителям. Государство свою работу сделало: построило школу, наполнило её учителями, предоставило бесплатную возможность учиться. Но обязано оно обучать ребёнка русскому или это обязанность его родителей? А это уже следующий вопрос.

Когда Госдума примет изменения в законы об обязательной подготовке детей мигрантов к российской школе, сразу встанет и вопрос о том, кто должен оплачивать курсы по обучению детей мигрантов русскому языку. К нам уже заехали миллионы мигрантов, и это ситуация необратимая. Мы хотим чего? Чтобы их дети учились в школах, закончив курсы русского языка, или чтобы мигранты прятали их от участковых по съёмным квартирам и прочим местам?

Лично я выберу первый вариант. Дети ни в чём не виноваты. Но всё-таки я считаю, что за курсы обучения русскому языку должны платить родители. Потому что не надо было везти сюда ребёнка, не владеющего языком страны, в которую он приехал. Мы, общество, не должны расплачиваться за чьи-то махинации. И ещё потому, что, заплатив, родители будут ценить тот факт, что их ребёнок говорит на русском.

Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова @Marinaslovo

