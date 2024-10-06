«Что делать в школах с детьми, не говорящими по-русски?»

Многие делали большие глаза и спрашивали: «Откуда такая нетерпимость к мальчику из аула? Разве он виноват в том, что его привезли в Россию?» Мальчик не виноват в том, что его еле говорящий по-русски отец каким-то образом получил в России вид на жительство или гражданство и привёз сюда своих совсем не говорящих по-русски жену и детей. «Ребёнок по Конституции имеет право на обучение!» — возмущались «толерантные».
Но за три года много воды утекло, много чего нехорошего случилось, связанного с мигрантами. Теперь настроения в обществе сильно изменились и мы видим совсем иные законотворческие инициативы, о которых раньше даже говорить было неприлично. Власть уже готова обсуждать этот вопрос: «Что делать с детьми, не говорящими по-русски?» Не брать их в школы? Это нарушение прав ребёнка. Брать? Но это тоже нарушение прав ребёнка.
Школьная программа рассчитана на то, что ученики на уроке усваивают предмет. Но когда учитель тратит значительное время на объяснение трём-четырём ученикам значений русских слов, русскоговорящие дети недополучают знания. В результате класс отстаёт, в лучшем случае — успевает средне по программе. А мог бы идти вперёд и выходить на участие в олимпиадах. Выходит, мы нарушаем права одних детей за счёт других? Не так. Происходит нарушение прав и тех и других детей.
Когда Госдума примет изменения в законы об обязательной подготовке детей мигрантов к российской школе, сразу встанет и вопрос о том, кто должен оплачивать курсы по обучению детей мигрантов русскому языку. К нам уже заехали миллионы мигрантов, и это ситуация необратимая. Мы хотим чего? Чтобы их дети учились в школах, закончив курсы русского языка, или чтобы мигранты прятали их от участковых по съёмным квартирам и прочим местам?
Лично я выберу первый вариант. Дети ни в чём не виноваты. Но всё-таки я считаю, что за курсы обучения русскому языку должны платить родители. Потому что не надо было везти сюда ребёнка, не владеющего языком страны, в которую он приехал. Мы, общество, не должны расплачиваться за чьи-то махинации. И ещё потому, что, заплатив, родители будут ценить тот факт, что их ребёнок говорит на русском.
Главный редактор ИА Regnum, писатель, журналист, член СПЧ Марина Ахмедова @Marinaslovo
Свежие комментарии