Можно ли пить чай при грудном вскармливании? Отвечаем

В помощь будущим мамам
Едва увидев две полоски на тесте, женщины стремятся пересмотреть свой образ жизни и рацион, чтобы создать идеальные условия для роста и развития будущего малыша.
Когда речь заходит о напитках, на 100% уверенной в безвредности можно быть только в чистой негазированной воде.
И все же, пить необходимо. В сложный период (особенно в первом триместре), когда многие женщины сталкиваются с утренней тошнотой, улучшить состояние помогает вода с лимоном или имбирный чай1.
Для приготовления напитка этого в первый раз используют кусочек свежего имбиря из расчета 3 – 5 г на одну чашку (в дальнейшем количество имбиря можно увеличить): тщательно моют, нарезают дольками, добавляют чайные листья или пакетик и настаивают. Можно использовать сок – для этого имбирь натирают на мелкой терке и отжимают сок в чашку.
Для восполнения жидкости
Чай при грудном вскармливании тоже помогает избежать обезвоживания. Главное – помнить, что в его составе содержится кофеин и не ограничивать напитки только чаем. Что касается кофе, специалисты советуют пить не больше 2 – 3 чашек в день2.
Какой сорт выбрать?
Употреблять черный или зеленый чай при ГВ – выбор зависит не только от ваших предпочтений, но и содержания кофеина в конкретном сорте чая.
В ферментированном черном чае этот показатель составляет от 14 до 70 мг, а в зеленом от 24 до 45 мг на 250 мл напитка.
На содержание кофеина влияют не только сорт и способ обработки чайного листа, но и его качество, сезон сбора и особенно – способ приготовления.
При краткосрочном заваривании чай не успевает передать максимальную концентрацию кофеина.
Средние показатели содержания кофеина в самых популярных напитках сопоставимы. Поэтому употребление чая для кормящих мам допустимо с соблюдением тех же рекомендаций, что и для кофе.
Сколько чая можно пить?
При ГВ чай лучше готовить некрепким и пить в первой половине дня – так меньше шансов, что у ребенка возникнет нервное перевозбуждение и будет плохой сон. Чтобы избежать этого, можно выбрать при ГВ чай с мятой. Она хорошо влияет на состояние нервной системы.
Травяные напитки с мятой, ромашкой, валерианой, фенхелем, лакрицей также улучшают состояние при коликах у младенца4.
Безопасным считается употребление взрослыми здоровыми людьми до 400 мг кофеина в день. Это количество содержится в четырех чашках крепкого кофе или двух энергетических напитках.
Для планирующих беременность и женщин в положении норма снижается до 200 мг кофеина в день5.
Можно ли чай кормящим для лактации?
Чай с молоком при ГВ: этот рецепт издавна считается действенным способом увеличить лактацию. Но вопреки распространенному убеждению, он не работает6. Сколько всего воды, чая и морсов выпито за день – этот показатель влияет на состояние здоровья и самочувствие матери, а также на количество молока. Также могут играть роль некоторые продукты.
По результатам 41 исследования с участием 3005 кормящих женщин и 3006 младенцев из 17 стран были выявлены добавки, способствующие повышению выработки молока. Это препараты, биокомпозиции, травы и фиточаи на их основе7. Среди них:
- Фенхель
- Пажитник
- Имбирь
- Иксбут (молочай)
- Финики
- Композиции типа «Материнский чай»
Но прежде чем пить напитки с этими добавками, проконсультируйтесь с педиатром или специалистом по грудному вскармливанию. Так, молоко, лимон, травы могут спровоцировать аллергию у ребенка. И если вы замечаете ее симптомы, отслеживайте изменения необходимо не менее двух недель.
Рецепт от простуды
Чай с лимоном при ГВ – одно из немногих действенных средств8, доступных молодым мамам при недомогании от ОРВИ и гриппа. Если нет аллергии, в напиток можно добавить ложку меда.
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