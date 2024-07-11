Можно ли пить чай при грудном вскармливании? Отвечаем

Любимый напиток, традиция и просто возможность на пару минут расслабиться за чашкой любимого черного, зеленого или травяного – все это чай. Разбираемся, можно ли его пить будущим и молодым мамам.

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В помощь будущим мамам

Едва увидев две полоски на тесте, женщины стремятся пересмотреть свой образ жизни и рацион, чтобы создать идеальные условия для роста и развития будущего малыша. Новости СМИ2

Когда речь заходит о напитках, на 100% уверенной в безвредности можно быть только в чистой негазированной воде.

В соках и газировке слишком много сахара, кофеин может вызывать повышенную возбудимость, травяные композиции способны вызвать аллергию

И все же, пить необходимо. В сложный период (особенно в первом триместре), когда многие женщины сталкиваются с утренней тошнотой, улучшить состояние помогает вода с лимоном или имбирный чай1.

Для приготовления напитка этого в первый раз используют кусочек свежего имбиря из расчета 3 – 5 г на одну чашку (в дальнейшем количество имбиря можно увеличить): тщательно моют, нарезают дольками, добавляют чайные листья или пакетик и настаивают. Можно использовать сок – для этого имбирь натирают на мелкой терке и отжимают сок в чашку.

Для восполнения жидкости

В период кормления грудью возрастает потребность в жидкости. Стакан воды или любого другого полезного напитка стоит выпивать после каждого прикладывания ребенка к груди, а также если вы заметили, что моча изменила цвет на темно-желтый.

Чай при грудном вскармливании тоже помогает избежать обезвоживания. Главное – помнить, что в его составе содержится кофеин и не ограничивать напитки только чаем. Что касается кофе, специалисты советуют пить не больше 2 – 3 чашек в день2 .

Женщинам в день необходимо 2,7 л жидкости в день. Если вы беременны или кормите грудью, потребности организма возрастают. Важно помнить, что только около 20% необходимого объема жидкости поступает с пищей3.

Какой сорт выбрать?

Употреблять черный или зеленый чай при ГВ – выбор зависит не только от ваших предпочтений, но и содержания кофеина в конкретном сорте чая.

В ферментированном черном чае этот показатель составляет от 14 до 70 мг, а в зеленом от 24 до 45 мг на 250 мл напитка.

На содержание кофеина влияют не только сорт и способ обработки чайного листа, но и его качество, сезон сбора и особенно – способ приготовления.

При краткосрочном заваривании чай не успевает передать максимальную концентрацию кофеина.

При длительном настаивании рост уровня кофеина в напитке сдерживают дубильные вещества (танины). Они же способствуют снижению уровня его усвоения организмом.

Средние показатели содержания кофеина в самых популярных напитках сопоставимы. Поэтому употребление чая для кормящих мам допустимо с соблюдением тех же рекомендаций, что и для кофе.

Сколько чая можно пить?

При ГВ чай лучше готовить некрепким и пить в первой половине дня – так меньше шансов, что у ребенка возникнет нервное перевозбуждение и будет плохой сон. Чтобы избежать этого, можно выбрать при ГВ чай с мятой. Она хорошо влияет на состояние нервной системы.

Травяные напитки с мятой, ромашкой, валерианой, фенхелем, лакрицей также улучшают состояние при коликах у младенца4.

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Безопасным считается употребление взрослыми здоровыми людьми до 400 мг кофеина в день. Это количество содержится в четырех чашках крепкого кофе или двух энергетических напитках.

Для планирующих беременность и женщин в положении норма снижается до 200 мг кофеина в день5. Можно ли чай кормящим для лактации?

Чай с молоком при ГВ: этот рецепт издавна считается действенным способом увеличить лактацию. Но вопреки распространенному убеждению, он не работает6. Сколько всего воды, чая и морсов выпито за день – этот показатель влияет на состояние здоровья и самочувствие матери, а также на количество молока. Также могут играть роль некоторые продукты.

По результатам 41 исследования с участием 3005 кормящих женщин и 3006 младенцев из 17 стран были выявлены добавки, способствующие повышению выработки молока. Это препараты, биокомпозиции, травы и фиточаи на их основе7. Среди них:

Фенхель

Пажитник

Имбирь

Иксбут (молочай)

Финики

Композиции типа «Материнский чай»

Но прежде чем пить напитки с этими добавками, проконсультируйтесь с педиатром или специалистом по грудному вскармливанию. Так, молоко, лимон, травы могут спровоцировать аллергию у ребенка. И если вы замечаете ее симптомы, отслеживайте изменения необходимо не менее двух недель.

Рецепт от простуды

Чай с лимоном при ГВ – одно из немногих действенных средств8, доступных молодым мамам при недомогании от ОРВИ и гриппа. Если нет аллергии, в напиток можно добавить ложку меда.