Почему у нас есть родинки: простое объяснение для детей

Почему у нас есть родинки — вопрос, который дети часто задают, когда рассматривают себя в зеркало или замечают на коже маленькие темные точки. У кого-то их совсем мало, а у кого-то много. Иногда родинки есть с рождения, а иногда они появляются позже. На самом деле родинки — это небольшие участки кожи, где пигментные клетки собрались группой.Они очень распространены, и у большинства людей они есть.