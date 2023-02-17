Как родители, мы, вероятно, хотели бы знать все о воспитании и образовании детей. Было бы замечательно, если каждый ребенок, который появляется на свет, имел индивидуальную инструкцию, чтобы знать, как с ним обращаться, как реагировать на его потребности и сделать из него счастливого, независимого, самореализующегося человека. Однако большую часть времени мы действуем наощупь, инстинктивно.



Один из аспектов, в котором мы склонны совершать больше всего ошибок, — это забота о самооценке. Зачастую мы допускаем ошибочные подходы, которые не только не улучшают это измерение психологического благополучия, но и препятствуют ему. Примером этого является чрезмерное использование не очень правдоподобного положительного подкрепления, с помощью которого ребенок верит, что все сделано хорошо.



Наши дети не наивны. Цель, которую мы должны поставить перед собой, состоит в том, чтобы воспитать в них адекватное чувство собственной компетентности и любви к себе. В высококонкурентном обществе, которое любит ставить под сомнение нашу ценность и самооценку, нет ничего важнее внимания к этой области психического здоровья.



Как родители вредят самооценке своих детей (и как ее улучшить)



Самооценка относится к тому, как мы видим себя, а также как, по нашему мнению, нас видят другие. На это восприятие почти решающим образом влияет наше окружение и, особенно, наши родмиели. Каждое переданное или не переданное сообщение, каждое взаимодействие и опыт, пережитый в раннем детстве, являются ключом к построению этого измерения.



То есть самооценка строится не только на нашем восприятии, но и на влиянии наших родителей, братьев и сестер, учителей и друзей. Легче развить здоровую самооценку у ребенка, чем восстанавливать ее у взрослого человека.



Семейная среда иногда бывает настолько сложной, что на самооценку ребенка могут влиять многочисленные факторы. Ценности, передаваемые воспитателями, наличие психологических проблем у родителей или финансовые трудности могут повлиять на здоровое развитие этой сферы.



Мы также не можем игнорировать те способы, которыми родители неосознанно наносят ущерб самооценке своих детей. Давайте поговорим о них.



1. Не возлагают на них обязанности согласно их возраста



Гиперопека — яд для правильного развития детской самооценки. Крайне важно помнить, что если есть что-то, что нужно ребенку, так это чувствовать себя компетентным, и для этого нет ничего лучше, чем предлагать ему обязанности в соответствии с его возрастом.



Если вы растете, предполагая, что всегда найдется кто-то, кто сделает вашу жизнь проще и решит ваши проблемы, рано или поздно вы столкнетесь с реальностью.



Ребенок, который рано обнаруживает, что он способен выполнять многозадачность самостоятельно, эффективно развивает самоэффективность.



Как сделать лучше?

Каждый день у детей появляется множество возможностей научиться быть более автономными. Давайте поощрять, и доверять им.



2. Не позволяют им совершать ошибки



Есть мамы и папы, которые проводят часть своей жизни, действуя как герои, спасая своих детей. Они избегают падений, ошибок, неудач, разочарований и даже не дают наступить ногой в лужу. Совершение ошибок и умственное усилие, направленное на разрешение этого инцидента, дает каждому ребенку ценную возможность для роста.



Самоуважение зарождается в каждом преодолении сложностей, этому ребенок может научиться из самого простого и невинного опыта.



Как сделать лучше?

Хотя обеспечение безопасности и благополучия детей является приоритетом, есть ситуации, через которые они должны пройти самостоятельно. Возможно, просто в качестве примера, не напоминайте ему, что он оставил дома мяч, прежде чем пойти играть в парк, заставьте его взять на себя ответственность за свои вещи, не завися от мамы или папы.



3. Защищают их от собственных эмоций



Когда ребенок плачет, грустит или расстроен, возникает соблазн купить ему мороженое или игрушку. Нам удастся сразу же нарисовать улыбку на их лицах. Однако какой урок они извлекут из этого?



Родители наносят ущерб самооценке своих детей, сводя к минимуму их эмоции или лишая возможности научиться регулировать это состояние.



Самоуважение — это также умение управлять своими эмоциями, не увлекаясь ими. Хорошая эмоциональная компетентность — еще одна опора для формирования положительного представления о себе.



Как сделать лучше?

Родителям не помешает изучить стратегии развития эмоционального интеллекта для обучения своих детей. Небрежность со стороны воспитателей, которая всегда сказывается на детях, заключается в непонимании или незнании того, как регулировать эмоции.



4. Воспитывают совершенством



Воспитывать в совершенстве — значит воспитывать в беспокойстве и в восприятии того, что человек никогда не соответствует тому, что от него требуют. Да, каждый родитель хочет, чтобы его дети были самыми лучшими, самыми успешными.



Однако выше исключичельности стоит достижение счастья, наслаждение детством и отсутствие развития нездоровой потребности в себе с самого раннего возраста. Детям и подросткам, которые растут с мыслью о том, что они недостаточно делают, почти всегда сопутствует слабая и фрагментарная самооценка.



Как сделать лучше?

Позитивно ставить цели и задачи для наших детей, вехи, к которым они должны стремиться. Это способствует их зрелости и ответственности. Однако эти цели должны быть реалистичными, согласованными с нашими собственными детьми, а также мотивирующими их.



5. Давайте не будем злоупотреблять положительным подкреплением



Есть родители, которые, возможно, из-за нехватки времени чрезмерно злоупотребляют положительным подкреплением. Они описывают все, что делают дети, как необыкновенное, повторяя им, что они великие, самые лучшие в мире и самые умные. Однако, если есть что-то, что нужно малышам, так это учиться, чтобы их направляли.



Возможно, наш сын показывает нам рисунок, который, как он понимает, не лучшая его работа. Если мама и папа скажут ему, что это «чудо», он поймет, что это неправда. У него также не будет мотивации к совершенствованию, потому что для родителей все, что он делает, является необычным. И вместе с этим потеряет возможности обучения.



Как сделать лучше?

Любое подкрепление, данное ребенку, должно быть искренним, понятным и педагогическим. Если мы хотим повысить самооценку нашего ребенка, всегда будет лучше сказать: «Я горжусь тем, как усердно ты работал», чем «Ты все делаешь хорошо, потому что ты самый красивый мальчик в мире». Давайте подумаем об этом и запомним все предложенные ключи.