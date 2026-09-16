75% остаются толстыми. Врач Егорова раскрыла, как избежать детского ожирения

Детское ожирение — это известная проблема современных детей, которая лишь возрастает с годами. Это не просто «толстый ребёнок», а человек, страдающий заболеванием, разрушающим организм. Врач Кузбасского центра общественного здоровья и медицинской профилактики Лилия Егорова перечислила причины детского ожирения, его влияние на здоровье и рассказала, как справиться с лишними килограммами.

Почему возникает детское ожирение?

Обычно дело в энергетическом дисбалансе, говорит Лилия Егорова, то есть ребёнок потребляет больше калорий, чем расходует. Но на это накладываются и генетическая предрасположенность, неправильное питание, малоподвижный образ жизни, недостаток сна, социально-экономические и психологические факторы. Но главное из этого всего — нездоровая еда.

Пищевые привычки детей закладываются, когда их переводят на общий стол. К накоплению лишнего веса неизбежно ведёт изобилие в рационе кондитерских изделий, фастфуда, газированных напитков и частые перекусы. Практически все дети — сладкоежки. Это объясняется тем, что сладости — быстрые углеводы, которые необходимы растущему организму для нормального развития. Обильные ужины и ночные перекусы также будут способствовать набору веса, даже если они не включают сладкие блюда», — говорит эксперт.

Но надо понимать, что сахар содержится не только в традиционных продуктах. Природные сахара есть и в стенках клеток овощей и фруктов, и в молочных продуктах. Но эти продукты куда полезнее, вреден именно рафинированный сахар, содержащийся в промышленных сладостях.

Как лишний вес влияет на ребёнка?

Со стороны здоровья нарушается углеводный и жировой обмен (инсулинорезистентность, риск сахарного диабета 2-го типа), возникает артериальная гипертензия, жировая болезнь печени, желчнокаменная болезнь, синдром обструктивного апноэ сна (храп, остановки дыхания во сне, дневная сонливость), проблемы с суставами и скелетом.

нарушается углеводный и жировой обмен (инсулинорезистентность, риск сахарного диабета 2-го типа), возникает артериальная гипертензия, жировая болезнь печени, желчнокаменная болезнь, синдром обструктивного апноэ сна (храп, остановки дыхания во сне, дневная сонливость), проблемы с суставами и скелетом. Со стороны психологии ожирение влечёт за собой снижение самооценки, риск буллинга в школе, развитие депрессии, расстройств пищевого поведения.

«Многие родители наивно надеются, что вес ребёнка нормализуется в период полового созревания, когда происходит ускорение обмена веществ, а лишние калории уходят „в рост“. Да, некоторые полные дети в переходном возрасте действительно худеют. Но полагаться на пубертат не стоит. По статистике, избыточная масса тела или ожирение, сформировавшиеся в детском возрасте, у 75% людей сохраняются и во взрослой жизни», — говорит Лилия Егорова и напоминает, что лучше обратиться к педиатру или детскому эндокринологу, который соберет анамнез и при необходимости назначит анализы и лечение.

Как избежать детского ожирения?

Коррекция питания. Переход на сбалансированный рацион: больше овощей, фруктов, цельнозерновых продуктов; ограничение сладких напитков, фастфуда, продуктов с трансжирами. Полезно вести пищевой дневник. Увеличение физической активности. Регулярные подвижные игры, спорт, прогулки. Режим дня. Стабильный режим сна также важен. В некоторых случаях (например, при вторичном ожирении, связанном с эндокринным или генетическим заболеванием) может потребоваться медикаментозная терапия или консультация смежных специалистов (диетолога, психолога).

«Не стоит пытаться резко „посадить“ ребёнка на диету. Цель — не быстрое снижение веса, а формирование здоровых привычек, которые ребёнок сможет поддерживать и во взрослом возрасте. Также родителям стоит быть последовательными и упорными. Лучше, если коррекция веса станет семейным проектом, чтобы быть в форме всем вместе. И помните: ни одно правило или совет не будут работать, если их не соблюдают родители», — заключает Лилия Егорова.

Сколько сахара можно детям?

Согласно рекомендациям ВОЗ, доля свободных сахаров не должна превышать 10% от общего потребления энергии. В дальнейшем стоит сокращать её до уровня ниже 5%, или примерно до 25 граммов (5 чайных ложек) в день. Такое количество сахара оптимально и для детей от 10 до 18 лет.