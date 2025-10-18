Буллинг ребёнка наказуем: как хабаровская школа заплатила за буллинг в суде

Буллинг — это не “детские шалости”. Это насилие. И впервые суд назвал вещи своими именами.

В Хабаровске школа заплатит матери восьмиклассницы 270 тысяч за моральный вред. За три года травли: https://ria.ru/20250318/kompen...

Как защитить своего ребёнка, если учителя отмахиваются, а директор делает вид, что ничего не видит?

Мы разобрались — и совет юриста в финале может спасти чью-то жизнь.

Пока в Москве депутатские умы лихорадочно спорят, как красиво назвать закон о «профилактике травли» — «антибуллинговый акт» или, может быть, «закон о взаимоуважении учащихся», — хабаровский суд уже поставил точку. И эта точка, надо сказать, жирная. Настолько жирная, что школьные юристы теперь нервно листают Гражданский кодекс, а директора проверяют сейфы: хватит ли денег, если таких дел будет десятки.

История началась, как, к сожалению, начинаются многие школьные ужасы: с молчания.

Три года подряд восьмиклассницу из села Тополево её же одноклассники методично превращали в мишень. Не в переносном, а в самом буквальном смысле — то мукой обсыпят, то портфель водой зальют, то в уроке швырнут очистки от мандарина за шиворот.

Дети, конечно, народ изобретательный: если уж унижать, то с фантазией.

Мама девочки — не из тех, кто сидит сложа руки. Семь раз (!) она писала заявления директору школы, два раза — в Управление образования. Получала, разумеется, классические «отписки».

Школа отчиталась: проведены «мероприятия профилактического характера».

В переводе с канцелярского — поговорили, покивали, разошлись.

И вот теперь — решение, которое журналисты уже называют прецедентом десятилетия:

Хабаровский районный суд обязал школу выплатить маме и дочери 270 600 рублей компенсации морального вреда.

Для бюджета села — сумма ощутимая. Для девочки, пережившей три года издевательств — капля в море.

Но капля кипятка, и она может разогреть лёд чиновничьего безразличия.

«У нас нет доказательств вреда!»

Так, кстати, защищалась школа.

Аргумент звучал в стиле позднего абсурда: «никаких медицинских доказательств вреда нет, а вообще зачинщики уже ушли учиться в другое место».

То есть, логика такая — если агрессоры сбежали, то и вины нет.

А то, что ребёнок теперь боится сверстников, изолируется, страдает от депрессии — это, вероятно, временное «несварение характера».

Суд, к чести хабаровских судей, оказался на стороне здравого смысла.

Он напомнил школе простую истину, прописанную в статьях 1064 и 1073 Гражданского кодекса:

«Образовательное учреждение несёт ответственность за вред, причинённый малолетним в период нахождения в школе».

Другими словами — не надзирали, не предотвратили, не защитили — платите.

И платить теперь придётся не за «испорченный урок», а за сломанное детство.

Когда мука — не кулинария, а символ системы

Вся эта история звучала бы анекдотом, если бы не её трагичность.

Ведь у нас в стране любят рассуждать о патриотизме, духовных скрепах и «школе — втором доме».

Но второй дом, оказывается, легко превращается во вторую арену для травли, где взрослые изображают мебель, а дети — хищников.

Ведь представьте: целых три года в одной школе происходили издевательства, и ни директор, ни классный руководитель, ни районо не смогли поставить точку.

Хотя по закону (ФЗ № 273 «Об образовании в РФ») школа обязана создавать безопасные условия обучения.

Безопасные — не в смысле пожарной сигнализации, а в смысле человеческого достоинства.

А вот теперь вопрос: если в селе Тополево суд присудил 270 тысяч, то сколько должна будет заплатить, скажем, московская гимназия, где ребёнка довели до попытки суицида?

Миллион? Пять? Или будем ждать, пока Верховный суд напишет методичку «Как считать страдания школьников в рублях»?

Законодательная пауза и педагогическое фехтование

На федеральном уровне всё пока вяло.

Есть громкие инициативы, есть круглые столы, есть словесные упражнения в жанре «нам нужно воспитание эмпатии и ответственности».

А в школах тем временем всё по-старому: травят, снимают на телефон, выкладывают в чат.

Администрация «не видит состава правонарушения», родители делятся на два лагеря — «моя же не плакала» и «вы ничего не делаете».

И только суд Хабаровского края вдруг сказал: «Хватит»....Хватит отписок, хватит «разборов полётов» в кабинете директора. Раз не сработали воспитательные методы, пусть работает рублёвый стимул.

Юридический взгляд

Это решение можно назвать революционным для судебной практики. Суд впервые признал, что само бездействие школы при травле ребёнка это уже основание для взыскания компенсации.И неважно, бил ли кто-то ребёнка физически, есть ли справка от невролога — достаточно того, что ребёнок подвергался систематическим унижениям, а школа не приняла действенных мер.

Для родителей совет один: всё фиксируйте. Каждое обращение в школу — письменно. Получили «отписку» — несите её в районо, в прокуратуру, потом в суд. Суду нужны документы, а не эмоции.

Второе — обращайтесь к психологу и берегите заключения. Да, это тяжело, но только так можно доказать моральный вред».Теперь у родителей по всей России появляется шанс и каждый такой иск — это удар по системе равнодушия. Если школа понимает, что за три года буллинга она может лишиться годового бюджета на шторы и мел, то, возможно, в следующий раз директор не будет делать вид, что ничего не происходит».

Цинизм как норма?

Конечно, после огласки школа подала апелляцию.

Мол, «конфликтов уже нет, дети выросли, пострадавшая здорова».

Типичная бюрократическая арифметика: если проблема уехала в другой класс — значит, проблема решена.

Но суд напомнил: вина не исчезает вместе с виновниками.

А травля не аннулируется по выпускному звонку.

Ребёнок, переживший унижения, не забывает их только потому, что классный руководитель сменился.

И вот тут сарказм истории достигает апогея:

директор школы, не уследивший за детьми, теперь будет финансировать моральный вред из бюджета — то есть, по сути, за всё заплатят налогоплательщики.

Те самые взрослые, которые тоже когда-то сидели за партами и слышали «ну подерутся — помирятся».

Буллинг как зеркало общества

Буллинг — это не школьная шалость, это социальный диагноз.

Он показывает, как в нашем обществе вообще принято реагировать на чужую боль: «сама виновата, что не вписалась», «не будь белой вороной», «мальчишки же».

Эти фразы убивают не хуже кулаков.

Суд в Хабаровске поставил важный прецедент: за молчание тоже отвечают.

И если у школ теперь появится страх — не страх детей, а страх потерять деньги — это уже шаг вперёд.

Пусть даже из корысных побуждений.

Пусть директор будет проводить «уроки доброты» не из-за педагогических убеждений, а из-за бухгалтерских опасений.

Главное — чтобы дети больше не плакали в туалете от страха идти на перемену.

Что делать родителям

1. Фиксируйте всё документально.

Не звоните, не просите «по-человечески» — пишите заявления. Бумага — главный свидетель.

2. Обращайтесь к психологу.

Если ребёнок плачет, замыкается, не хочет идти в школу — это уже сигнал.

Психологическое заключение станет весомым доказательством в суде.

3. Не бойтесь суда.

Этот хабаровский прецедент показывает: суды готовы слушать родителей, если факты изложены грамотно.

Нанимать юриста стоит — грамотная правовая позиция часто решает исход дела.

4. Объединяйтесь.

Если травят не одного ребёнка, а нескольких — подавайте коллективное обращение.

Массовые иски — лучший будильник для сонной системы образования.

Да, компенсация в 270 тысяч не вернёт ребёнку три года унижений.

Но она сделала то, чего не смогли сделать директор, педагог-психолог и районо — дала сигнал всей стране:

буллинг — это не «детские разборки», а преступление против личности.

И если государство всё ещё думает, нужен ли «закон о травле», то пусть прочитает решение суда из Хабаровска.

Там уже всё написано простым языком:

не защитил ребёнка — отвечай рублём.

Пусть каждый учитель, директор и чиновник запомнит: за мандариновые очистки за шиворот можно заплатить четверть миллиона.

И если так будет дальше, может, однажды наши школы снова станут местом, где учат думать, а не унижать.

бороться с буллингом можно и нужно — особенно с грамотным юристом

История из Хабаровска — не просто судебное дело, а поворотный момент для всей российской системы образования.

Суд впервые признал: школа несет ответственность за буллинг, произошедший в её стенах, и обязал выплатить компенсацию морального вреда — 200 000 рублей пострадавшей ученице и 70 000 рублей её матери.

Решение суда стало сигналом для всех родителей: травля ребёнка — не “детская ссора”, а юридически наказуемое бездействие школы.

Если ребёнка унижают, оскорбляют, толкают или издеваются над ним, — не молчите.

Письма директору, обращения в управление образования, фиксация фактов, заключения психологов — всё это станет доказательством, если дело дойдёт до суда.

Но главное — обратитесь к юристу, который знает, как правильно составить иск, какие статьи Гражданского кодекса использовать и как доказать моральный вред.

Источник: