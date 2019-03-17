Отобрали детей? Молодцы. Ошиблись? Ну ничего, бывает...

Не будет преувеличением сказать, что трагедия, произошедшая в конце февраля в Кирове, никого не оставила равнодушным.

21-летняя жительница города решила порадовать себя походом в гости и ушла из дома на неделю, оставив трёхлетнюю дочь запертой в квартире.

Фото: www.globallookpress.com

В огромном потоке общественного обсуждения, которое уже больше недели не утихает в соцсетях, то и дело звучит версия о том, что со стороны молодой матери такое поведение было не чем иным, как предумышленным убийством, да ещё и совершённым с особой жестокостью. Не может же, в самом деле, взрослый человек не понимать, что, перекрывая воду, бросая крохотного человека на целую неделю без всякого присмотра и помощи, он обрекает ребёнка на мучительную гибель? Многие высказывают и предположение о том, что у женщины имеется некое психическое отклонение, из-за которого она и вправду могла не понимать последствий своих действий. Одним из доказательств этой версии они считают появление в её Instagram постов, где женщина, находясь за километры от умирающей дочки, радостно поздравляла её же с днём рождения…

Вообще, как выяснило следствие, медицинский контроль за малышкой прекратился почти сразу после её рождения. Такая ситуация, по мнению правоохранителей, должна была насторожить медиков, они были обязаны как-то реагировать, поднимать тревогу, обращаться в другие органы, чтобы защитить ребёнка от возможных бед.

«Солидарность против несправедливости — похвально»

С такой постановкой вопроса принципиально не согласились и многие простые горожане, и коллеги задержанной, и местные чиновники. В поддержку заведующей высказался региональный профсоюз; ходатайство об освобождении женщины в СКР направила Национальная медицинская палата. Но наиболее убедительно выступили сотрудники поликлиники, возглавляемой Пермяковой, а вслед за ними — и представители других учреждений здравоохранения. В знак протеста они массово начали писать заявления об увольнении. Вскоре этих заявлений набралось уже больше тысячи.

На происходящее оказался вынужден реагировать глава региона Игорь Васильев.

Такая солидарность против несправедливости — это похвально. Со всеми педиатрами, написавшими заявление об увольнении, проведены беседы, все остались на своих местах и работают по-прежнему,

— заявил губернатор журналистам.

И. Васильев. Фото: www.globallookpress.com

Что касается Пермяковой, то её в последний день зимы отпустили из СИЗО. Васильев, комментируя ситуацию, отметил, что меньше всего хотел бы, чтобы после таких инцидентов люди боялись идти в профессию.

Надо беречь медиков и педагогов,

— подчеркнул он.

Таким образом, пока ситуация решилась в пользу задержанного врача. Однако совершенно ясно, что в целом система контроля за тем, что происходит с российскими детьми, в ближайшее время, скорее всего, будет ужесточаться. Для этого, конечно, есть определённые основания — слишком уж тяжелы последствия таких «недосмотров», как в Кирове. Однако в происходящем есть и большая опасность. Не зря ещё автор «Обломова» Иван Гончаров отмечал, что русский человек всё любит делать через край.

«Ювенальная система для общества противоестественна»

Я считаю, что арест заведующей поликлиникой совершенно незаконен, — заявила Царьграду председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ РФ Ольга Леткова. — Потому что никакой причинно-следственной связи между смертью девочки и действиями заведующей на самом деле нет. В целом ювенальная система для общества противоестественна. Но такие ситуации, как в Кирове, создают подоплёку и искусственную почву для того, чтобы эта система внедрялась и работала. Логика и методы ювеналки буквально навязываются обществу. И, конечно, многие другие заведующие, учителя, врачи, понимая всё это, будут в следующий раз заранее сообщать что-нибудь «подозрительное» о родителях, чтобы только к ним самим не было претензий.

Разумеется, добавила эксперт, такой подход будет иметь крайне мало отношения к реальной помощи детям, которые в ней нуждаются.

Ещё очень показательна ситуация с органами опеки, — добавила Леткова. — Случалось, что их сотрудники попадали за решётку, когда они точно так же не были виноваты в происшествиях с детьми. Но правоохранители сочли, что они "не доглядели". Такие случаи есть. Зато когда опека отбирает ребёнка ни за что, под надуманным предлогом, за это она как раз никакой ответственности не несёт!

Неудивительно, добавила эксперт, что сотрудники таких ведомств предпочитают лишний раз перестраховаться и отобрать детей, поднять лишний шум, наказать родителей, лишь бы их самих потом не обвиняли в бездействии.

Фото: www.globallookpress.com

«Нельзя допускать ужесточения»

Поддержала эту точку зрения и член Общественной палаты РФ, руководитель правозащитного центра «Иван Чай» Элина Жгутова.

«По истории в Кирове понятно, что невозможно было предположить, что мать могла себя так повести, — отметила она в беседе с Царьградом. — И очень часто мы видим, что никакое вмешательство опеки, если только они каждый день по нескольку раз не будут приходить в каждую семью, не сможет предусмотреть подобных ситуаций. Я уж не говорю о каких-то несчастных случаях, которые всегда были, есть и будут. Безусловно, ужесточение ювеналки — это абсолютно порочная практика».

Конечно, бывают случаи, когда люди ведут себя совершенно неадекватно, безответственно и жестоко, — согласился с мнением коллег председатель президиума Фонда поддержки семьи и демографии во имя святых Петра и Февронии Алексей Комов. — Но это не даёт никакого повода государству в виде ювенальной юстиции наращивать своё вмешательство в дела семьи. Поскольку подавляющее большинство семей — совершенно нормальные, самодостаточные, ответственные и любящие своих детей. И нельзя наращивать ювеналку с расширенными правами вмешательства, просто ссылаясь на какой-то единичный случай, исключение,

— призвал эксперт.

Фото: www.globallookpress.com

Не карать, а помогать

Есть множество жизненных ситуаций, когда ребёнок, условно говоря, находится в перманентной опасности. Например, у малыша есть только один родитель. Даже у молодого человека может внезапно произойти сердечный приступ, инсульт или другое угрожающее жизни состояние. И тогда малыш тоже останется один, при этом такая возможность нисколько не зависит от меры ответственности самого родителя. А сколько детей воспитываются пожилыми бабушками и дедушками…

Конечно, определённый контроль, присмотр за такими семьями должен быть. Но он должен быть прежде всего добровольным. С такой точкой зрения согласны буквально все эксперты. Молодым мамам, многодетным семьям, людям, находящимся в трудной жизненной ситуации, нужен не ещё один соглядатай, а поддержка и опора.

Очень много сейчас в Сети и СМИ рассуждений о том, как можно было избежать трагедии. Есть механизмы, которые, возможно, и не предотвратили бы ситуацию, но точно минимизировали бы возможность её возникновения.

Прежде всего речь идёт об организации служб помощи молодым и одиноким мамам. Помощи как психологической — ведь не секрет, что многие женщины, тем более юные, не имеющие опыта семейной жизни, только начинающие осваивать навыки ухаживания за маленькими детьми, сталкиваются с депрессиями, страхами, жуткой неуверенностью в себе — так и самой обыкновенной, житейской. Насколько легче, радостнее, полнее стала бы жизнь молодых мам, если бы в шаговой доступности от их дома появились центры, где можно на пару часов оставить малыша под присмотром внимательной няни, чтобы за это время успеть спокойно сходить в магазин, приготовить еду, не разрываясь между плитой и ребёнком, сделать дома уборку.

Безусловно, мало у кого найдётся лишняя сотня рублей, чтобы с лёгкостью выложить её за подобные услуги, так что создавать подобные центры придётся за государственный счёт. Зато насколько эта работа была бы эффективнее всякого принудительного контроля!

А если при таких центрах организовать еще и патронажную службу по типу той, что работает при управлениях соцзащиты для стариков... Одно дело, когда органы опеки приходят «посмотреть», тычут пальцем по сторонам, указывая молодой маме: вот здесь, мол, полы прохудились, здесь обои не менялись двадцать лет, «ребёнок живёт в ненадлежащих санитарных условиях». Да будь у людей на что сменить эти обои, они бы давным-давно это сделали, не дожидаясь контролёров.

Совсем другое дело, если к маме приходит няня, которая может спокойно посидеть с ребёнком, пока женщина сходит по своим делам. Только позитивное, человечное отношение, банальное неравнодушие способны изменить ситуацию в лучшую сторону. Тогда и наши соотечественницы станут с куда большей готовностью решаться на рождение детей — и первого, и последующих, — поскольку будут уверены в оказании хотя бы минимальной практической поддержки.

И риск трагедий, подобных случившейся в Кирове, возможно, не исчезнет совсем, но уж точно снизится в разы.