9 важных вопросов о детских прививках. Отвечает биолог Антонина Обласова

Не пострадает ли иммунитет ребенка, если сделать несколько прививок в один день? Надо ли начинать курс заново, если пропустили срок очередной вакцинации? А что, если какую-то прививку сделать раньше рекомендованного возраста?
Какие прививки особенно актуальны зимой для детей?
К зиме важно привить ребенка от гриппа. В России это возможно с возраста 6 месяцев. Обычно к сезону гриппа готовятся заранее, прививочные кампании начинаются уже в августе. Если ребенку исполняется полгода в середине зимы, то актуальность вакцинации от гриппа сохраняется, но найти вакцину бывает непросто. В таких случаях, а также для максимальной защиты малышей, которым прививка еще не положена по возрасту, важна вакцинация окружения – всех, кто проживает и тесно общается с ребенком.
Вирус гриппа мутирует, поэтому состав вакцины обновляется каждый год. Даже если вы прививались в прошлом году, этой осенью/зимой нужна новая прививка для защиты от актуальных штаммов.
Соблюдение официального графика, под которым, видимо, подразумевается Национальный календарь прививок, тоже важно. Но инфекции, от которых защищают входящие в него прививки, не имеют столь ярко выраженной сезонности, как грипп. Так что их мы делаем сразу, как подходит срок вакцинации, вне зависимости от времени года.
График проведения прививок в Национальном календаре составлен не просто так. В нем учитывается степень опасности конкретной инфекции для ребенка в определенном возрасте. Например, на первом году жизни очень нужна защита от гемофильной инфекции тип b, тогда как с возрастом организм учится справляться с этим возбудителем болезней, и он перестает представлять опасность.
Еще один важный момент — учтена эффективность вакцинации для конкретного возраста. Как бы нам ни хотелось защитить от кори и коклюша ребенка, родившегося, например, вчера, сделать это при помощи введения ему вакцины не получится. Иммунная система просто не сможет воспринять эту информацию и сформировать адекватный иммунитет. Прививка будет бесполезной.
Национальный календарь предполагает определенные сроки введения вакцин, и раньше этого возраста в поликлинике (бесплатно) это вряд ли получится сделать.
Это правило без исключений? Есть ли какие-то болезни, от которых можно привиться раньше графика?
За свой счет некоторые прививки действительно можно сделать раньше, если минимальный возраст введения вакцины меньше, чем рекомендованный нацкалендарем. Например, от пневмококковой инфекции можно привиться в 6 недель, а не в 2 месяца, а от коклюша, дифтерии и столбняка — в 2 месяца, а не в 3. При плохой эпидобстановке и/или при наличии определенных рисков, связанных со здоровьем малыша, это вполне оправданная история.
Кроме этого базовый минимум, который оплачивает государство, можно расширять и делать дополнительные прививки: от ветряной оспы, гепатита А, менингококка, ротавируса, ВПЧ. Это позволит защитить ребенка от большего числа серьезных инфекций, но уже за счет родителей. Это очень хорошая инвестиция в будущее.
Есть даже лайфхак: защитить малыша от коклюша до его собственной прививки можно, привив маму в третьем триместре беременности. И тогда ребенок получит антитела через плаценту, а риск остальных инфекций снизит вакцинация окружения. Это тоже не оплачивается государством, но очень сильно влияет на заболеваемость и смертность от этой инфекции, ведь самый уязвимый период — первые 2-3 месяца жизни, когда мы еще не можем защитить малыша, привив его самого.
Правда ли, что если пропустил срок прививки, курс надо начинать заново?
Наша иммунная система помнит все, и начатые курсы вакцинации от различных инфекций нужно просто продолжить с того места, где остановились.
Сделанные до этого прививки, какие бы ни были временные промежутки между ними, никогда не сгорают. Об этом говорят и наши документы, например, Методические рекомендации к приказу о нацкалендаре и большинство инструкций к вакцинам.
Однако многие пациенты сталкиваются в поликлиниках с требованием начинать курс заново, хотя такого требования нет нигде и никогда не было, но оно почему-то прочно укоренилось в сознании многих медиков.
Можно ли сделать 5 прививок в один день, не перегрузив иммунитет ребенка?
Наш иммунитет ежедневно сталкивается с тысячами новых антигенов из пищи, воздуха и окружающей среды — это вирусы и бактерии, которые нас окружают, еда и вода, которые мы употребляем. Со всем этим наша иммунная система непрерывно контактирует. Но эта рутинная работа иммунитета не заметна, также как мы не замечаем работу нервной системы, например. Прививка от одной инфекции — мизерная часть этой ежедневной «работы». И даже вакцинация от 10 инфекций сразу по-прежнему не становится сопоставимой с общим объемом ежедневной работы иммунитета.
Проведение нескольких прививок за один раз не нагружает иммунитет и является удобным инструментом. Во-первых, не надо лишний раз идти в поликлинику. Во-вторых, не надо выбирать, от какой же инфекции защититься в первую очередь. Это эффективно, безопасно и законно.
Существуют комбинированные вакцины, которые сами по себе позволяют делать несколько прививок за один раз. Например, «Пентаксим» защищает от дифтерии, коклюша, столбняка, гемофильной инфекции типа b и полиомиелита, АКДС — от дифтерии, коклюша и столбняка. Это само по себе подтверждение того, что за раз можно ввести несколько вакцин.
Но даже если таких комбинированных препаратов нет в наличии, их можно заменить на несколько вакцин, каждая из которых защитит от одной инфекции. Их можно ввести в один день в разные участки тела.
А как организм разберется, какая прививка от какой болезни?
Не переживайте, иммунитет прекрасно разберется какая вакцина от какой болезни, и приготовит необходимые антитела на случай встречи с реальной инфекцией. Иммунная система не считает в уколах и не считает в инфекциях. Она считает в антигенах. А вакцины делают так, чтобы в них входило ровно столько антигенов, чтобы получит иммунитет без ощутимого дискомфорта.
Если все же делать прививки с интервалом, то какой будет оптимальным?
Неживые вакцины от разных инфекций можно делать с любым интервалом. Например, Пентаксим и Превенар, если они не были сделаны в один день, могут быть введены с любым промежутком. Живые инъекционные — с промежутком минимум 4 недели. Например вакцина от кори и вакцина от ветрянки, если не были введены одновременно, нуждаются в интервале в 28 дней, чтобы обе вакцины сработали, а не только первая. Промежуток между введением живой и неживой вакцин тоже может быть любым. Например, Пентаксим и вакцина от ветрянки — любой интервал.
Эти правила прописаны и в инструкциях к вакцинам, и в методических рекомендациях. Но, к сожалению, родители часто встречаются с отказом вводить разные вакцины с интервалом менее месяца. Почему? Потому что раньше в российских правилах было такое указание, но его отменили в конце 2021 года. Увы, многие медики до сих пор работают не как правильно, а как привыкли, нарушая тем самым права ребенка на раннюю защиту от инфекций.
Какие прививки нужно обязательно сделать во время беременности
Вакцинация беременной — современный эффективный способ сокращения рисков и для самой беременной, и для течения беременности и ее исходов, и для новорожденного. Иммунитет, который формируется у женщины в ответ на вакцины, передается плоду через плаценту и будет защищать его после родов так долго, как это возможно, пока малыш не получит свои прививки и умение защищаться от инфекций вместе с ними.
Всем беременным рекомендована вакцинация от гриппа, если беременность приходится на сезон этого заболевания. Она может быть сделана в любом триместре беременности и будет защищать и мать, и плод, и новорожденного, если он застанет эпидсезон. А сделанная в период с 27 до 36 недель прививка от коклюша даст малышу антитела, которые будут защищать его от этой болезни до его первой собственной прививки. К сожалению, пока что вакцинироваться от коклюша взрослые в России могут только за свой счет.
Мало того, мама должна уже на этапе планирования беременности подумать о вакцинации, в случае если не болела и не была вакцинирована от ветряной оспы, кори, краснухи, паротита и других инфекций, которые представляют опасность и для детей, и для взрослых.
Какие прививки остаются must have и пропустить их никак нельзя?
Все прививки Национального календаря РФ являются абсолютно необходимыми для защиты ребенка от опасных инфекций. Пропустить их — значит сознательно оставить ребенка без брони против реальных угроз, которые могут нанести непоправимый вред его здоровью и жизни.
Те вакцины, которые не входят в прожиточный минимум, оплачиваемый государством, тоже важны: если ими можно заразиться, то мы можем снизить риски от такого столкновения. Родителям важно знать, что существует возможность защитить ребенка от серьезных заболеваний, знать, какие у этих инфекций последствия. Исходя из этой информации каждый уже делает выбор, может ли он себе позволить потратить на дополнительные прививки ту сумму, которую за них просят. Но, как уже было сказано выше, это очень выгодная инвестиция в здоровье, ведь болезни могут обойтись в кратно большую сумму.
И напоминаю, что, если график нарушен, единственно правильное решение — как можно скорее начать «догоняющую» вакцинацию, не начиная заново, а продолжая с того места, где остановились.
