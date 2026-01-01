9 важных вопросов о детских прививках. Отвечает биолог Антонина Обласова

Те вакцины, которые не входят в прожиточный минимум, оплачиваемый государством, тоже важны: если ими можно заразиться, то мы можем снизить риски от такого столкновения. Родителям важно знать, что существует возможность защитить ребенка от серьезных заболеваний, знать, какие у этих инфекций последствия. Исходя из этой информации каждый уже делает выбор, может ли он себе позволить потратить на дополнительные прививки ту сумму, которую за них просят. Но, как уже было сказано выше, это очень выгодная инвестиция в здоровье, ведь болезни могут обойтись в кратно большую сумму.