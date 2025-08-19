Расти большой! Почему дети летают во сне

Рост — один из наиболее чувствительных показателей здоровья ребёнка. Этот параметр также влияет на социальную адаптацию и уверенность в себе.

Дети мечтают скорее подрасти. А родители с надеждой делают «зарубки» на дверном косяке, переживая, если движение чада ввысь идёт медленнее, чем у сверстников.

Можно ли заранее спрог­нозировать рост ребёнка и как-то помочь ему стать выше?

Наш эксперт — детский эндокринолог эндокринологического отделения Российской детской клинической больницы Минздрава РФ Инна Воронцова.

Рост — один из наиболее чувствительных показателей здоровья ребёнка. Этот параметр также влияет на социальную адаптацию и уверенность в себе. Поэтому, если с этим есть проблемы (опасна не только задержка роста, но и значительное опережение), необходимо как можно скорее показаться врачу.

Мы стали выше

Наши предки в большинстве своём были ниже нас. Такие гиганты, как Пётр I, — исключение. В среднем за минувший век человечество подросло на 10 см. Акселерация затронула весь мир, но по-разному. В одних странах за последние 100 лет люди выросли незначительно, в других — феноменально. Например, французы вытянулись всего на 8 см, а жители Южной Кореи стали выше на рекордные 20 см! При этом жители Южной Африки, наоборот, уменьшились — виной тому войны, голод, болезни.

Сейчас самыми высокими признаны жители Нидерландов, их средний рост составляет 185 см. А самыми миниатюрными — гватемальские женщины (всего 149 см). Если взять показатели всей планеты в целом, средний рост юноши в 19 лет составляет 176,5 см, муж­ской рост ниже среднего — 169 см, выше — 184 см.

Разоблачаем мифы

У девушек в 19 лет средний рост — 163,2 см, ниже среднего — 156,4 см, выше — 169,9 см.

Миф 1. Будущий рост ребёнка определяет исключительно наследственность. У высоких родителей вырастают высокие дети, у низких — низкие.

На самом деле. На рост влияет множе­ство факторов — генетических, гормональных, алиментарных, а также образа жизни ребёнка. Аномальные темпы роста могут указывать на более серьёзные нарушения. Порой их вызывают причины гормонального характера, которые необходимо своевременно исключить.

Миф 2. Люди растут до 21 года.

На самом деле. Человек перестаёт расти, когда у него закрываются зоны роста, а это обычно случается в более раннем возрасте, хотя всё индивидуально. Зоны роста расположены в области трубчатых костей. Именно там находится эпизарная пластинка гиалинового хряща, которая присутствует только у детей и подростков. После окончания роста она замещается эпифизарной линией. Есть ли ещё эта пластинка или уже нет, видно на рентгене.

Как правило, у девочек рост продолжается до достижения ими костного возраста 14–15 лет (костный рост может не совпадать с биологическим). Мальчики перестают расти при костном возрасте 16–17 лет. Если у ребёнка отмечался поздний пубертат (половое созревание), закрытие зон роста происходит позже, и, соответственно, такие дети растут дольше, чем ровесники.

Миф 3. После первой менструации девочки перестают расти.

На самом деле. Начало менструации характеризуется повышением эстрадиола — женского гормона, который стимулирует ускоренный рост кости и тем самым способствует ускорению закрытия зон роста. Однако даже после наступления менструации рост девочки продолжается ещё 1–3 года. В среднем скорость роста составляет 5–7 см ежегодно.

Миф 4. Стопы могут расти чуть ли не всю жизнь.

На самом деле. Рост стопы тоже связан с активностью роста ребёнка. Он также завершается после закрытия зон роста. У девочек, как правило, к 14–15 годам, у мальчиков — к 16–17. Стопа с годами не растёт, но под влиянием лишнего веса, физических нагрузок и прочих обстоятельств может усиливаться плоскостопие, из-за чего размер стопы порой становится больше.

Миф 5. Дети растут в основном летом.

На самом деле. Необязательно. Но в летний период действительно дети часто растут интенсивнее, по­скольку больше времени проводят на солнечном свете, что способствует синтезу витамина D. Летом они активнее, что также благоприятно для роста скелета, реже болеют ОРВИ и другими вирусными инфекциями, которые могут негативно влиять на физическое развитие.

Миф 6. Дети растут в основном во сне, когда им снится, что они летают.

На самом деле. Пожалуй, в этом мифе есть весомая доля правды. Конечно, дети растут не только во сне. Однако секреция гормона роста имеет циркадный ритм. Пик выработки этого гормона отмечается как раз после 22.00. Таким образом, можно сказать, что дети действительно главным образом растут во сне, если ложатся спать вовремя.

Миф 7. Мальчик вырастет высоким, если у него высокая мать, а девочка наследует высокий рост от отца.

На самом деле. Предрасполагающий фактор влияния на любой физический показатель ребёнка имеют оба родителя. Существует формула генетически прог­нозируемого роста, которой придерживаются эндокринологи. Однако она даёт очень приблизительные результаты, так как погрешность велика.

Миф 8. Чтобы ребёнок вырос высоким, надо отдать его в баскетбол или заставлять каждый день висеть на турнике.

На самом деле. Сам по себе никакой спорт не поможет человеку, у которого генетически запрограммирован низкий рост, стать великаном. Но в определённые виды спорта тренеры набирают детей по желаемым параметрам, в том числе по длине конечностей, строению скелета и т. п. Однако и родители могут повлиять на рост своих детей. Для улучшения этого показателя необходимо обеспечить режим дня (ночной сон должен составлять не менее 8 часов), сбалансированное питание (достаточное поступление белка с учётом возраста ребёнка) и адекватную физиче­скую нагрузку. Упражнения на турнике, занятия в секции баскетбола способст­вуют общему укреплению мышц, улучшают осанку.

Но есть и виды спорта, которые могут затормозить рост. К ним относится тяжёлая атлетика, оказывающая чрезмерное давление на позвоночник.

Важно

Формула роста для мальчиков: (рост отца + рост матери + 13 см) : 2 ± 10 см;

Формула роста для девочек: (рост отца + рост матери — 13 см) : 2 ± 7,5 см.

Существуют более достоверные методики, когда по рентгенологическому снимку кисти специалист рассчитывает предположительный окончательный рост. У здоровых детей рентгенологическая картина точек окостенения кисти имеет чёткую взаимосвязь с паспортным возрастом.