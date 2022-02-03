Блины на молоке тонкие с дырочками

СОСТАВ / ИНГРЕДИЕНТЫ
ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕВремя приготовления: 1 ч
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ШАГ 1:
Как сделать тонкие блинчики с дырочками? Подготовьте для этого всё необходимое. Молоко я использую 2% жирности, а яйца категории С1. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.
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ШАГ 2:
Для приготовления блинного теста берите удобную глубокую чашу, чтобы из неё не летели брызги при замешивании. Соедините в чаше яйца с сахаром и солью. В отдельной чаше смешайте муку с содой.
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ШАГ 3:
В чашу к яйцам влейте молоко и, постепенно подсыпая муку с содой, замешивайте тесто.
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ШАГ 4:
Затем вмешайте в тесто растительное масло и добавьте уксус. Все ингредиенты хорошо перемешайте. Для этого можно воспользоваться миксером. Готовое тесто должно быть однородное, без комочков муки.
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ШАГ 5:
Блинное тесто получается достаточно жидкое, именно такое оно и должно быть для тонких блинчиков. Дайте ему постоять минут 5. В тесте происходит реакция уксуса с содой - на поверхности появляются пузырьки.
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ШАГ 6:
Для жарки разогрейте блинную сковороду до горячего состояния и смажьте её тонким слоем растительного масла. Для этого можно воспользоваться салфеткой или кисточкой. Сковорода должна быть хорошо раскалена. Быстро тонким слоем налейте на ней немного теста. Такие тоненькие блинчики готовятся очень быстро. Обжаривайте блинчики с двух сторон до золотистого цвета.
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ШАГ 7:
Готовые блинчики складывайте друг на друга на отдельную тарелку и держите их под крышкой, чтобы они не сохли.
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ШАГ 8:
Блинчики получаются с большим количеством дырочек. Начинку в них заворачивать не удобно, а вот макать в сметану, сгущенку или варенье будет вкусно.
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ШАГ 9:
Приятного угощения!
Как узнать, свежее ли яйцо? Разбейте его в отдельную емкость. В первую очередь должен отсутствовать неприятный запах. Белок свежих яиц будет прозрачным и чистым. Желток не должен растекаться и будет блестящим, выпуклым, однородным.
Обязательно мойте яйца перед использованием, так как даже на кажущейся чистой скорлупе могут находиться вредные бактерии. Лучше всего использовать моющие средства для пищевых продуктов и щетку.
Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста.
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