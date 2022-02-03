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БЛИНЫ НА МОЛОКЕ ТОНКИЕ С ДЫРОЧКАМИ

Вкусные, румяные, из обычных продуктов, на завтрак! Блины на молоке тонкие с дырочками приготовить не сложнее, чем любые другие. Такие блинчики хороши с начинкой и без. Можете делать их сладкими и несладкими, подавать с разными соусами.
Юлия М.
Автор рецепта
Блины на молоке тонкие с дырочками

СОСТАВ / ИНГРЕДИЕНТЫ

порций:
500 гр
2 шт.
160 гр
2 стол.л.
Растительное масло (дополнительно для смазывания сковороды)
70 гр
0.5 чайн.л.
Уксус  (9%)
1 чайн.л.
по вкусу
Нутриенты и энергетическая ценность состава 
На вес состава:  в одной порции (304 г) во всех порциях (913 г) 100 г 
Белки 17%6 г
Жиры 31%11 г
Углеводы 53%19 г
199ккал

ПОШАГОВОЕ ПРИГОТОВЛЕНИЕ

 Время приготовления: 1 ч

  1. ШАГ 1:

    Шаг 1.

    Как сделать тонкие блинчики с дырочками? Подготовьте для этого всё необходимое. Молоко я использую 2% жирности, а яйца категории С1. Муку заранее просейте через сито, чтобы насытить её кислородом.

  2. ШАГ 2:

    Шаг 2.

    Для приготовления блинного теста берите удобную глубокую чашу, чтобы из неё не летели брызги при замешивании. Соедините в чаше яйца с сахаром и солью. В отдельной чаше смешайте муку с содой.

  3. ШАГ 3:

    Шаг 3.

    В чашу к яйцам влейте молоко и, постепенно подсыпая муку с содой, замешивайте тесто.

  4. ШАГ 4:

    Шаг 4.

    Затем вмешайте в тесто растительное масло и добавьте уксус. Все ингредиенты хорошо перемешайте. Для этого можно воспользоваться миксером. Готовое тесто должно быть однородное, без комочков муки.

  5. ШАГ 5:

    Шаг 5.

    Блинное тесто получается достаточно жидкое, именно такое оно и должно быть для тонких блинчиков. Дайте ему постоять минут 5. В тесте происходит реакция уксуса с содой - на поверхности появляются пузырьки.

  6. ШАГ 6:

    Шаг 6.

    Для жарки разогрейте блинную сковороду до горячего состояния и смажьте её тонким слоем растительного масла. Для этого можно воспользоваться салфеткой или кисточкой. Сковорода должна быть хорошо раскалена. Быстро тонким слоем налейте на ней немного теста. Такие тоненькие блинчики готовятся очень быстро. Обжаривайте блинчики с двух сторон до золотистого цвета.

  7. ШАГ 7:

    Шаг 7.

    Готовые блинчики складывайте друг на друга на отдельную тарелку и держите их под крышкой, чтобы они не сохли.

  8. ШАГ 8:

    Шаг 8.

    Блинчики получаются с большим количеством дырочек. Начинку в них заворачивать не удобно, а вот макать в сметану, сгущенку или варенье будет вкусно.

  9. ШАГ 9:

    Шаг 9.

    Приятного угощения!

Как узнать, свежее ли яйцо? Разбейте его в отдельную емкость. В первую очередь должен отсутствовать неприятный запах. Белок свежих яиц будет прозрачным и чистым. Желток не должен растекаться и будет блестящим, выпуклым, однородным.

Обязательно мойте яйца перед использованием, так как даже на кажущейся чистой скорлупе могут находиться вредные бактерии. Лучше всего использовать моющие средства для пищевых продуктов и щетку.

Будьте готовы к тому, что муки может потребоваться больше или меньше, чем указано в рецепте. Ориентируйтесь не на количество муки, а на желаемую консистенцию теста. 

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