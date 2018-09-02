Болит живот у ребенка — основные причины

Следует отметить, что определение характера и причины боли в животе у детей в таком возрасте затруднена тем обстоятельством, что малыш редко может объяснить как именно болит живот у ребенка. Новости СМИ2

Инфекции. На самом деле, боль в животе может быть вызвана огромным количеством разных факторов. Наиболее распространенной причиной боли в желудке у детей является инфекция, занесенная тем или иным возбудителем. В таком случае боль возникает, как правило, внезапно, может сопровождаться поносом или рвотой, вплоть до полного освобождения желудочно-кишечного тракта от содержимого. На наличие кишечной инфекции может указывать повышенная температура, общая слабость и нервозность ребенка. Как правило, при правильной терапии, большинство желудочных и кишечных инфекций проходят за несколько дней.

Синдром раздраженного кишечника. Второй вероятной причиной болей в животе является синдром раздраженного кишечника, вызываемая индивидуальными особенностями переносимости того или иного продукта. В таком случае, боли в желудке и кишечнике появляются периодически, после употребления определенного продукта или типов продуктов. Вместе с тем, такое состояние не является заболеванием и не может быть вылечено теми или иными препаратами, поэтому единственной терапией таких состояний является соответствующая диета. Вместе с тем, перед тем как все списать на банальное несварение желудка, необходимо исключить другие возможные причины болей в желудке. Второй вероятной причиной болей в животе является синдром раздраженного кишечника, вызываемая индивидуальными особенностями переносимости того или иного продукта. В таком случае, боли в желудке и кишечнике появляются периодически, после употребления определенного продукта или типов продуктов. Вместе с тем, такое состояние не является заболеванием и не может быть вылечено теми или иными препаратами, поэтому единственной терапией таких состояний является соответствующая диета. Вместе с тем, перед тем как все списать на банальное несварение желудка, необходимо исключить другие возможные причины болей в желудке.

Гастрит или язва. Долгое время, органические повреждения желудка в столь раннем возрасте, а речь идет, как было уже сказано ранее, о детях в возрасте от 3 до 7 лет казалось абсолютно невозможным. Вместе с тем, на сегодняшний день в гастрологических отделениях детских поликлиник довольно часто встречаются маленькие пациент с гастритами и, даже, язвенной болезнью желудка. К сожалению, система детского питания в нашей стране явно не находится на высоте, как и ответственность некоторых родителей, буквально пичкающих своих детей вредными сладостями и газировками. Поэтому, если боли в желудке носят постоянный характер, необходимо обратиться к врачу для проведения комплексного исследования.