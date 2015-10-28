Это ж надо! Почему мужчин раздражает, если мы кормим грудью

«Нужно расставить приоритеты и попытаться понять, что в настоящий момент наиболее важно, что полезнее для ребенка. Мужу стоит объяснить, что жизнь и здоровье малыша – теперь его счастье и его ответственность. Возможно, для этого понадобится сходить к семейному психологу», – отмечает эксперт.

Психолог Мария Ломакина советует не идти на поводу у психологически незрелого партнера и не прекращать кормление грудью только из-за его прихоти, ведь положение дел такая уступка не изменит.

Чаще всего супруг, которого лишили внимания, начинает ревновать и всеми возможными способами пытается его вернуть. Мужчина может и сам не осознавать своей зависти к положению ребенка, и дело здесь даже не в сексуальном подтексте – борьбе за место у женской груди. Скорее это непреодолимое желание быть единственным любимым, безраздельным объектом обожания жены.

Со времен домостроя, а, скорее всего, даже раньше, центром семейного микрокосмоса был мужчина. Под него подстраивают распорядок дня и ежедневные меню, от его настроения зависит решение многих вопросов, от его способностей – устранение проблем. Даже современная женщина чаще всего считает, что ее священная миссия – обеспечить счастье мужа.

Женщины привыкли думать, что их мужья по определению меньше разбираются в вопросах воспитания и ухода за детьми, на самом деле главы семейств просто не хотят погружаться в эти темы. Однако случается, что новоиспеченный отец не только принимает активное участие в развитии малыша, но и выступает с сомнительными идеями. Например, – отказаться от грудного вскармливания.

Заботливая мама вместо любящей жены







Неопытная мама порой так переживает за ребенка и так боится что-то упустить, не сделать, не справиться, что перегибает палку. Грудное вскармливание – лишь один из элементов в этой бесконечной борьбе за роль лучшей матери на свете. Женщина пытается поддерживать стерильную чистоту в доме, делает крохе массажи, занимается гимнастикой, возит в бассейн и клуб раннего развития, а в промежутках не выпускает его из рук и кормит грудью.



Как тут не затосковать мужчине, который в одночасье потерял и любимую жену и остался без заботы и поддержки. Выступая против грудного вскармливания, муж надеется, что сможет получить хоть немного свободного времени для общения с любимой. После разговора по душам выясняется, что, он, например, был бы не против сам кормить малыша из бутылочки.



Психологи советуют не отказывать ему в этом стремлении, распределить домашние дела и передать мужу часть обязанностей по уходу за малышом. Совместное занятие вновь сплотит семью и даст мужчине долгожданное ощущение родного плеча рядом.



Еще один важный момент: кормление грудью не позволяет женщине поддерживать те романтические отношения, которые могли быть до появления ребенка. Пара уже не может запросто сходить в кино или в кафе, отправиться в отпуск, посетить бассейн или спортзал, даже просто побывать в гостях у друзей. Ритм жизни супругов подстраивается под трехчасовой интервал между кормлением малыша. Однако грудное вскармливание – не приговор романтике



«В два месяца мы впервые оставили малыша с бабушкой и дедушкой, а сами отправились в кино. Тогда я заранее нацедила молока, чтобы четыре часа кроха смог относительно спокойно прожить без меня. Сейчас ребенку полгода, и мы с мужем всюду берем его с собой – ездим на фестивали, устраиваем пикники на природе. В случае необходимости я всегда могу покормить ребенка в машине и снова наслаждаться жизнью», – делится молодая мама Екатерина Минькина.

Отказаться от груди ради красоты и здоровья







Лишние килограммы, изменение формы груди, потеря волос – с такими проблемами часто сталкиваются кормящие мамы. Негативные перемены во внешности женщины замечают и их спутники, поэтому иногда они высказываются за кормление ребенка смесью из бутылочки.



Это связано даже не с эгоистическим желанием видеть рядом жену-красавицу, а с опасениями за ее здоровье. В разговоре все чаще всплывают фразы: «Может, перейдем на смесь? Ты же так устаешь, выглядишь измученной. Может, пора отказаться от кормления грудью и подлечиться?».



Только врач, причем лучше терапевт и педиатр, смогут определить, нужно ли организму полноценное лечение. Часто специалисты предлагают комплексные витамины, разработанные для кормящих женщин.



Со многими проблемами, такими, как набор веса или выпадение волос, можно справиться подручными способами: скорректировав диету, занявшись спортом, применив методы народной медицины, не вредящие малышу



Но далеко не все мамы прислушиваются к советам врачей, даже если те настоятельно рекомендуют отказаться от грудного вскармливания ради сохранения собственного здоровья. «Это полезно для ребенка!» – главный аргумент многих мам. Однако в своем стремлении защитить малыша женщины забывают, что для него нет ничего полезнее здоровой мамы, которая будет рядом долгие годы.



Психолог Мария Ломакина отмечает, что для правильного формирования артикуляционного аппарата и развития речи желательно именно грудное вскармливание – при сосании малыш должен прикладывать усилия, а этого не добиться с бутылочкой. Но можно смягчить психологический дискомфорт при переходе на смеси.



«Рекомендуется, чтобы при этом кормила ребенка именно мама, сохраняя тесный физический контакт. При этом важно быть в хорошем настроении, демонстрировать любовь и радость. В этом случае у малыша не будет недостатка эмоционального и тактильного общения. Разница между грудным и искусственным вскармливанием будет только химической и физиологической, а психологические недостатки будут компенсированы», – рассказывает специалист.



На практике у новоявленного отца часто бывает сразу несколько причин для недовольства по поводу грудного вскармливания, но худшим шагом было бы обвинять во всем его или себя. Куда важнее уметь объяснить, как важна маме помощь, поддержка и насколько незаменимо для малыша грудное вскармливание.