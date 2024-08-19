Можно ли кефир при грудном вскармливании: ответ

Включая в свой рацион новые продукты, маме важно следить за состоянием малыша. Кефир при грудном вскармливании новорожденного редко становится причиной возникновения неприятных реакций – аллергии, вздутия и т.д. Но, если у вас возникают сомнения, на какой именно продукт возникла реакция, откажитесь от него на неделю.