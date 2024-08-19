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Можно ли кефир при грудном вскармливании: ответ

Питание должно быть здоровым и сбалансированным, а малышу нужен кальций — это знают все. Но можно ли пить кефир кормящей маме, — этот вопрос до сих пор вызывает сомнения у некоторых мам. Разбираемся, насколько полезен этот кисломолочный продукт.

источник: Freepik

Комментирует Ольга Сычева — акушер-гинеколог клиники «Мать и дитя» Тула.

Рецепт для восполнения жидкости

Кормящая мама делится с малышом не только питательными веществами, но и жидкостью, которую необходимо восстанавливать во избежание обезвоживания организма.

Специалисты некоммерческого академического медицинского центра Mayo Clinic (США) рекомендуют обращать внимание на цвет мочи: если она стала темно-желтой, организму нужно срочно пополнить запас воды.
Независимо от того, хотите вы пить или нет, после каждого кормления стоит выпивать стакан жидкости — не обязательно воды.
Избегайте лишь соков и сладких напитков – из-за высокого содержания сахаров они будут мешать снизить набранный за беременность вес.

Кофе нужно ограничить до 2–3 чашек в день. Иначе избыток кофеина будет мешать малышу хорошо засыпать. В остальном же молодой кормящей маме не стоит себя ограничивать и соблюдать диету. Достаточно придерживаться принципов здорового питания1.

С этой точки зрения ответ на вопрос, можно ли пить кефир при ГВ, — однозначно да.

Первое упоминание о кефире относится к 1867 году. Отправной точкой в его путешествии по России стало Кавказское медицинское общество. После выступления тиффлисского врача Джогина о пользе напитка его стали производить по всей стране.

Естественная польза и защита от ОРВИ

  • Молочные и кисломолочные продукты за счет своего богатого состава полезны для иммунитета и помогают обеспечить защиту от ОРВИ2.
  • Диетологи ценят продукты этой категории за высокое содержание белков, которые организм способен усваивать на 95%.
  • Состав кисломолочных продуктов богат аминокислотами и лактобактериями, улучшающими пищеварение.
  • Кефир при грудном вскармливании новорожденного может стать профилактикой запора. Эту проблему в половине случаев педиатры диагностируют у детей до 1 года3.
  • Кефир содержит ряд микроэлементов — кальция, фосфора, меди, хрома, калия, серы, натрия и других.
  • Наибольшее содержание в нем витаминов группы В (В1, В2, В5, В6, В9, В12), а также С, А, РР, D.

Как вводить кефир в рацион

Включая в свой рацион новые продукты, маме важно следить за состоянием малыша. Кефир при грудном вскармливании новорожденного редко становится причиной возникновения неприятных реакций – аллергии, вздутия и т.д. Но, если у вас возникают сомнения, на какой именно продукт возникла реакция, откажитесь от него на неделю.

Употребление кефира не рекомендуется при наличии заболеваний ЖКТ – язвы желудка или двенадцатиперстной кишки, гиперацидного гастрита, панкреатита.

Почему кефир редко вызывает аллергию у детей

Кефир при ГВ в первый месяц можно считать одним из самых безопасных продуктов для мамы и малыша. Дело в том, что при переваривании лактоза преобразуется в молочную кислоту, которая легко усваивается организмом.
Поэтому этот напиток могут спокойно употреблять даже те, кто страдает непереносимостью лактозы. Неприятных симптомов (повышенного газообразования, расстройства желудка, раздражения кожи) он не вызывает.

Какой продукт выбрать

Пить кефир кормящей маме можно, когда она уверена в его качестве.

Важно помнить: никакие кисломолочные продукты из непастеризованного молока употреблять в пищу нельзя.

В сыром молоке могут содержаться опасные бактерии Brucella, вызывающие опасное заболевание — бруцеллез, требующее лечение антибиотиками4.

Покупайте кефир только в проверенных магазинах. Сам продукт должен быть без заменителей молочного жира, храниться только в холодильнике при температуре +2...+6°C, а на упаковке должны быть нанесены сведения о производителе, составе и сроках реализации.

Источники:

2. Роспотребнадзор: Как выбрать молочные продукты http://zpp.rospotrebnadzor.ru/handbook/torg/memos/49954

Ольга Сычева
Акушер-гинеколог клиники «Мать и дитя» Тула.
Ссылка на первоисточник
здоровье детей
г. Тула

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