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Молочный пудинг с желатином

Из самых недорогих и простых ингредиентов можно приготовить замечательный десерт на основе молока и желатина. Нежный молочный пудинг подойдет к столу для взрослых и детей. Готовится очень просто и быстро. Ваша задача - перемешать ингредиенты и разлить по формочкам. Остальное - работа холодильника.

Ингредиенты

Молоко - 500 мл

Желатин - 15 г

Сахар - 3 ст.

л.

Ванильный сахар - 1 ч.л.

Желтки - 2 шт.

  • 132 кКал
  • 4 ч.
  • Б: 5.58
  • Ж: 4.79
  • У: 16.62

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления молочного пудинга с желатином.

 

Фото 1

 

 

Желатин залейте 50 мл холодной кипяченой воды. Дайте набухнуть в течение 10-15 минут.

 

Фото 2

 

 

Желтки выложите в тарелку, насыпьте сахар и ванильный сахар.

 

Фото 3

 

 

Тщательно перемешайте ложкой до увеличения в объеме. Смесь должна посветлеть.

 

Фото 4

 

 

Выложите смесь желтков и сахара в кастрюлю с толстым дном.

 

Фото 5

 

 

Налейте молоко.

 

Фото 6

 

 

Поставьте кастрюлю на плиту и, постоянно перемешивая, доведите до растворения сахара. До кипения не доводите!

 

Фото 7

 

 

Затем добавьте набухший желатин.

 

Фото 8

 

 

И снова перемешайте до растворения желатина. До кипения не доводите.

 

Фото 9

 

 

Приготовленную смесь желтков, сахара, ванильного сахара, молока и желатина разлейте по формочкам и отправьте в холодильник до полного застывания, на 2-3 часа.

 

Фото 10

 

 

Нежнейший и вкусный молочный пудинг с желатином готов. Выложите его из формочек, украсьте по вкусу и подавайте к столу.

 

Фото 11

 

 

 

Фото 12

 

 

 

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Молочный пудинг с желатином, рецепт с фото
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