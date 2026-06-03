Ингредиенты
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления молочного пудинга с желатином.
Желатин залейте 50 мл холодной кипяченой воды. Дайте набухнуть в течение 10-15 минут.
Желтки выложите в тарелку, насыпьте сахар и ванильный сахар.
Тщательно перемешайте ложкой до увеличения в объеме. Смесь должна посветлеть.
Выложите смесь желтков и сахара в кастрюлю с толстым дном.
Налейте молоко.
Поставьте кастрюлю на плиту и, постоянно перемешивая, доведите до растворения сахара. До кипения не доводите!
Затем добавьте набухший желатин.
И снова перемешайте до растворения желатина. До кипения не доводите.
Приготовленную смесь желтков, сахара, ванильного сахара, молока и желатина разлейте по формочкам и отправьте в холодильник до полного застывания, на 2-3 часа.
Нежнейший и вкусный молочный пудинг с желатином готов. Выложите его из формочек, украсьте по вкусу и подавайте к столу.
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