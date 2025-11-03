РЕБЁНОК.РУ
Пирожки с квашеной капустой в духовке

Пирожки со свежей белокочанной капустой достаточно популярны. Но попробуйте заменить её квашеной. Уверяю вас, получится не менее вкусно. Квашеная капуста придаст блюду пикантную, небольшую кислинку. Такие пирожки можно приготовить на сковороде или в духовке. Сегодня у нас второй вариант.

Ингредиенты

Тесто:

Мука пшеничная - 450 г

Молоко - 150 мл

Дрожжи прессованные - 15 г

Масло сливочное - 60 г

Яйцо куриное - 2 шт.

(1 шт. в тесто, 1 шт. для смазывания пирожков)

Сахар - 1 ч.л.

Соль - 0,5 ч.л.

Начинка:

Капуста квашеная (без рассола) - 300 г

Лук репчатый - 1 шт.

Растительное масло - 30 мл

Получается 11-12 штук пирожков среднего размера
  • 220 кКал
  • 2 ч.
  • Б: 5.69
  • Ж: 8.43
  • У: 31.2

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления пирожков с квашеной капустой в духовке.

 

Фото 1

 

 

В миску накрошите прессованные дрожжи и налейте теплое молоко. Насыпьте сахар и перемешайте. Свежие дрожжи можно заменить сухими, которых потребуется 5 граммов.

 

Фото 2

 

 

Добавьте яйцо.

 

Фото 3

 

 

Растопите сливочное масло, немного охладите и налейте в миску.

 

Фото 4

 

 

Добавьте соль и постепенно насыпьте просеянную муку.

 

Фото 5

 

 

Сначала тесто перемешивайте ложкой в миске.

 

Фото 6

 

 

После выложите на стол, присыпанный мукой, и замесите эластичное и мягкое тесто.

 

Фото 7

 

 

Накройте миску с тестом пищевой пленкой и поставьте в теплое место. Через 50-60 минут тесто подойдет и значительно увеличится в объеме.

 

Фото 8

 

 

Пока тесто подходит, займитесь начинкой для пирожков. Репчатый лук очистите, помойте и нарежьте. Выложите в сковороду с растительным маслом.

Жарьте до прозрачности.

 

Фото 9

 

 

Квашеную капусту отожмите от рассола и добавьте к луку в сковороду.

 

Фото 10

 

 

Накройте крышкой и тушите капусту до желаемой мягкости. Мне потребовалось 20 минут.

 

Фото 11

 

 

Подошедшее тесто достаньте из миски и обомните. Разделите на шарики.

 

Фото 12

 

 

Каждый шарик раскатайте в лепешку, на середину которой выложите начинку.

 

Фото 13

 

 

Соедините края лепешки, образуя пирожок.

 

Фото 14

 

 

Выложите пирожки швом вниз на противень с пекарской бумагой

 

Фото 15

 

 

Накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 20-25 минут. Затем смажьте взбитым яйцом.

 

Фото 16

 

 

Выпекайте пирожки с квашеной капустой в духовке, разогретой до 185-190 градусов, 25-30 минут. Время выпекания и температурный режим зависят от вашей духовки.

 

Фото 17

 

 

Пирожки готовы.

 

Фото 18

 

 

 

Фото 19

 

 

