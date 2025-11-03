Соберите ингредиенты для приготовления пирожков с квашеной капустой в духовке.

Фото 1

В миску накрошите прессованные дрожжи и налейте теплое молоко. Насыпьте сахар и перемешайте. Свежие дрожжи можно заменить сухими, которых потребуется 5 граммов.

Фото 2

Добавьте яйцо.

Фото 3

Растопите сливочное масло, немного охладите и налейте в миску.

Фото 4

Добавьте соль и постепенно насыпьте просеянную муку.

Фото 5

Сначала тесто перемешивайте ложкой в миске.

Фото 6

После выложите на стол, присыпанный мукой, и замесите эластичное и мягкое тесто.

Фото 7

Накройте миску с тестом пищевой пленкой и поставьте в теплое место. Через 50-60 минут тесто подойдет и значительно увеличится в объеме.

Фото 8

Пока тесто подходит, займитесь начинкой для пирожков. Репчатый лук очистите, помойте и нарежьте. Выложите в сковороду с растительным маслом.

Жарьте до прозрачности.

Фото 9

Квашеную капусту отожмите от рассола и добавьте к луку в сковороду.

Фото 10

Накройте крышкой и тушите капусту до желаемой мягкости. Мне потребовалось 20 минут.

Фото 11

Подошедшее тесто достаньте из миски и обомните. Разделите на шарики.

Фото 12

Каждый шарик раскатайте в лепешку, на середину которой выложите начинку.

Фото 13

Соедините края лепешки, образуя пирожок.

Фото 14

Выложите пирожки швом вниз на противень с пекарской бумагой

Фото 15

Накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 20-25 минут. Затем смажьте взбитым яйцом.

Фото 16

Выпекайте пирожки с квашеной капустой в духовке, разогретой до 185-190 градусов, 25-30 минут. Время выпекания и температурный режим зависят от вашей духовки.

Фото 17

Пирожки готовы.

Фото 18