Ингредиенты
Мука пшеничная - 450 г
Молоко - 150 мл
Дрожжи прессованные - 15 г
Масло сливочное - 60 г
Яйцо куриное - 2 шт.
Сахар - 1 ч.л.
Соль - 0,5 ч.л.Начинка:
Капуста квашеная (без рассола) - 300 г
Лук репчатый - 1 шт.
Растительное масло - 30 мл
- 220 кКал
- 2 ч.
- Б: 5.69
- Ж: 8.43
- У: 31.2
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Соберите ингредиенты для приготовления пирожков с квашеной капустой в духовке.
В миску накрошите прессованные дрожжи и налейте теплое молоко. Насыпьте сахар и перемешайте. Свежие дрожжи можно заменить сухими, которых потребуется 5 граммов.
Добавьте яйцо.
Растопите сливочное масло, немного охладите и налейте в миску.
Добавьте соль и постепенно насыпьте просеянную муку.
Сначала тесто перемешивайте ложкой в миске.
После выложите на стол, присыпанный мукой, и замесите эластичное и мягкое тесто.
Накройте миску с тестом пищевой пленкой и поставьте в теплое место. Через 50-60 минут тесто подойдет и значительно увеличится в объеме.
Пока тесто подходит, займитесь начинкой для пирожков. Репчатый лук очистите, помойте и нарежьте. Выложите в сковороду с растительным маслом.
Квашеную капусту отожмите от рассола и добавьте к луку в сковороду.
Накройте крышкой и тушите капусту до желаемой мягкости. Мне потребовалось 20 минут.
Подошедшее тесто достаньте из миски и обомните. Разделите на шарики.
Каждый шарик раскатайте в лепешку, на середину которой выложите начинку.
Соедините края лепешки, образуя пирожок.
Выложите пирожки швом вниз на противень с пекарской бумагой
Накройте пищевой пленкой и оставьте при комнатной температуре на 20-25 минут. Затем смажьте взбитым яйцом.
Выпекайте пирожки с квашеной капустой в духовке, разогретой до 185-190 градусов, 25-30 минут. Время выпекания и температурный режим зависят от вашей духовки.
Пирожки готовы.
Свежие комментарии