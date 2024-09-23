Смузи из тыквы - красочный, полезный и вкусный напиток, которой поможет приятно разнообразить повседневное меню и добавить в рацион больше натуральных витаминов. Приготовленный с добавлением банана и свежевыжатого апельсинного сока тыквенный смузи получается ароматным, питательным и очень аппетитным как на вид, так и на вкус. Отличный вариант полезного перекуса или легкого завтрака, который готовится в считанные минуты. Попробуйте!

Для приготовления вам понадобятся компоненты, указанные в списке.

Фото 1

Поместите нарезанную небольшими кусочками мякоть тыквы (свежей или приготовленной на пару и охлажденной) в чашу блендера. Добавьте сок 2 крупных апельсинов (примерно 200 мл) и взбейте все 2-3 минуты до состояния однородного пюре.

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Добавьте 1-2 замороженных или свежих спелых банана и взбейте все еще 1-2 минуты.

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Добавьте по вкусу немного меда (сахара или другого подсластителя по вкусу), а также молотую корицу и имбирь. Взбейте все еще несколько секунд и при необходимости добавьте еще немного сока или питьевой воды, для того чтобы отрегулировать густоту напитка по своему вкусу.

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Разлейте напиток по бокалам, дополните соломинками и подавайте к столу. Если в приготовлении смузи использовались компоненты комнатной температуры – добавьте в готовый напиток несколько кубиков льда.

Фото 5

Смузи из тыквы готов.