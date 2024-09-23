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РЕБЁНОК.РУ

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Смузи из тыквы

Готовим постный, вегетарианский, сочный и вкусный тыквенный смузи, с бананом, корицей и апельсиновым соком.

Ингредиенты

Тыква свежая/приготовленная на пару – 500 г

Банан замороженный/cвежий - 1-2 шт. (по вкусу)

Апельсин (сок) – 0.5 кг (2 шт.)

Вода питьевая – по желанию

Мед/cахар – по вкусу

Корица молотая – 0.

5 ч.л.

Имбирь молотый - 0.25 ч.л. (по желанию)

Лед – по желанию

  • 36 кКал
  • 5 мин.

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Смузи из тыквы - красочный, полезный и вкусный напиток, которой поможет приятно разнообразить повседневное меню и добавить в рацион больше натуральных витаминов. Приготовленный с добавлением банана и свежевыжатого апельсинного сока тыквенный смузи получается ароматным, питательным и очень аппетитным как на вид, так и на вкус. Отличный вариант полезного перекуса или легкого завтрака, который готовится в считанные минуты. Попробуйте!

 

Для приготовления вам понадобятся компоненты, указанные в списке.

 

Ингредиенты для смузи из тыквы с бананом и корицей
Фото 1

 

 

Поместите нарезанную небольшими кусочками мякоть тыквы (свежей или приготовленной на пару и охлажденной) в чашу блендера. Добавьте сок 2 крупных апельсинов (примерно 200 мл) и взбейте все 2-3 минуты до состояния однородного пюре.

 

Выжать сок апельсина
Фото 2

 

 

Добавьте 1-2 замороженных или свежих спелых банана и взбейте все еще 1-2 минуты.

 

Пюрировать тыкву
Фото 3

 

 

Добавьте по вкусу немного меда (сахара или другого подсластителя по вкусу), а также молотую корицу и имбирь. Взбейте все еще несколько секунд и при необходимости добавьте еще немного сока или питьевой воды, для того чтобы отрегулировать густоту напитка по своему вкусу.

 

Положить мед и специи
Фото 4

 

 

Разлейте напиток по бокалам, дополните соломинками и подавайте к столу. Если в приготовлении смузи использовались компоненты комнатной температуры – добавьте в готовый напиток несколько кубиков льда.

 

Фото смузи из тыквы с бананом и корицей
Фото 5

 

 

Смузи из тыквы готов.

 

Смузи из тыквы, рецепт с фото
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