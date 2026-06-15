Почему люди боятся щекотки: простое объяснение для детей

Почему люди боятся щекотки — вопрос, который детям кажется очень странным. Ведь щекотка часто сопровождается смехом, а смех обычно связан с чем-то веселым. Но если человека щекочут слишком долго или неожиданно, ему может стать совсем не смешно. На самом деле щекотка — это особая реакция тела на неожиданное прикосновение к чувствительным местам.Она может одновременно вызывать и смех, и желание поскорее убрать чужие руки.