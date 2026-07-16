«10-й класс не для вас»: Директора школ готовы врать ради красивой отчетности

Переход в 10 класс становится для многих школьников и их родителей настоящим испытанием.

В Минпросвещения заявили, что школа может отказать в приеме ученика в 10 класс при отсутствии свободных мест.

Также школа имеет право организовать индивидуальный отбор для поступления в классы с углубленным изучением отдельных предметов или профильного обучения.

«Если выпускник 9 класса не прошел отбор, орган исполнительной власти или местного самоуправления обязан предоставить ему место в образовательной организации в классе универсального, общеобразовательного профиля, либо в другой территориально доступной школе», — пояснили в Министерстве просвещения.

Там также добавили, что соблюдение прав несовершеннолетних на обучение по программам среднего общего образования находится на особом контроле в Минпросвещения, Генпрокуратуре и Госдуме.

Но отказы в приеме в 10 класс продолжаются уже который год…

Эта тенденция началась примерно с 2024 года, когда президент Владимир Путин потребовал увеличить подготовку специалистов рабочих профессий, чтобы закрыть дефицит кадров на заводах.

Генпрокуратура выявила множественные случаи, когда выпускников 9-х классов не зачисляли в 10-й и советовали поступать в колледжи, объясняя это тем, что дальнейшее обучение в школе организовано преимущественно по профильным направлениям.

При этом мест в универсальных классах оказалось недостаточно. В связи с этим многих детей направляли в колледжи, отказывая в получении среднего образования в школе.

В пресс-службе Министерства просвещения «СП» пояснили, что школы могут проводить индивидуальный отбор в профильные классы или с углубленным изучением предметов. При этом учитываются средний балл аттестата, оценки за ОГЭ, а в некоторых случаях возможно обучение в другой территориально доступной школе.

Что означает это нововведение — реальную необходимость в кадрах на производстве, рвение чиновников от образования выполнить пожелание президента, или это ни что иное, как дискриминация школьников?

«СП» обратилась за разъяснением к заслуженному учителю России, доктору педагогических наук, директору образовательного комплекса «школа 109» Евгению Ямбургу.

— Профильные 10−11 классы создают сейчас для того, чтобы человек сориентировался с выбором вуза.

Во многих школах создаются инженерные, медицинские классы, а также спецклассы для будущих программистов, математиков, экономистов, биологов и даже юристов. У нас в образовательном комплексе есть возможность выбрать специальность по душе. Эта тенденция началась еще в 80−90 годах.

Правда, в эти спецклассы необходимо пройти вступительные испытания, сдать экзамены по русскому, математике и по специальности. Те, кто не проходят, поступают в многопрофильные классы по месту жительства или идут в колледж.

«СП»: То есть все-таки есть такая тенденция — направлять в колледжи и на производство после 9 класса?

— Времена сейчас непростые, многие семьи нуждаются в деньгах, и я не вижу ничего плохого в том, что после 9-го класса молодой человек идет на производство зарабатывать деньги.

У меня перед глазами один наглядный пример — выпускник нашей 109-й школы пошел в автомобильный колледж после 9-го класса, и уже после его окончания зарабатывал около 200 тысяч рублей, а сейчас он организовал автомастерскую и имеет не меньше 500 тысяч рублей в месяц.

«СП»: Есть сигналы, что распределяют в колледжи и на производство не всегда по желанию детей, многие хотят учиться дальше, но им в этом отказывают. Как это происходит в вашем образовательном комплексе?

— Вся информация есть на сайте школы. К тому же все правила мы рассказываем заранее родителям на собраниях, — подытожил директор образовательного комплекса «школа 109».

Однако, версии у учителей и родителей на этот счет есть разные. Многие школы используют «профилизацию» не для улучшения образовательного процесса, а как механизм для создания эффекта «элитарности» своей школы.

Преподаватель истории и обществознания школы № 2 города Реж Свердловской области Марина Шарова является также муниципальным депутатом и часто сталкивается с жалобами на неправомерные отказы в принятии детей в 10 класс.

— Сегодня действительно много жалоб на отказы приеме детей в 10 класс по причине якобы «нехватки мест». И детей вынуждены забирать в колледжи, куда поступить тоже непросто. У нас в Свердловской области проходной балл в колледжи приблизился к «5».

То есть ребенок ни в школе не может учиться по причине отказа, ни в колледже. В итоге часто болтается без дела, не может найти себя, потому что знаний не хватает.

На самом деле все эти отказы неправомерны и нарушают ФЗ-273 «Об образовании в Российской Федерации», который закрепляет право на общедоступное среднее образование у нас в стране.

«СП»: Для чего тогда вводятся профили с 10−11 классах, на которые еще надо попасть, сдав экзамены?

— Тренд на профориентацию сделан во благо, но многие школы хитрят. Если ребенок не прошел в 10 класс по конкурсу в профильный класс, ему не дают дальше учиться.

Говорят, что «по количестве мест не прошел». И все это — устно, без выдачи каких-либо письменных документов.

Просто все школы стремятся получить дополнительные бонусы и гранты, а для этого им нужны 100-балльники, успешные ученики.

Профильные классы не обязаны вводить все школы подряд. Есть СУНЦ при Университете, есть специализированные школы — там спецклассы оправданы. Но у нас любая дворовая школа начинает это внедрять. При этом все прикрываются пресловутой «специализацией».

«СП»: Как быть, если ребенку отказали в приеме в 10 класс по причине «нехватки мест»?

— Для начала надо зайти на сайт школы и там посмотреть все нормативы: существуют санитарные нормы — например, норматив площади на одного ученика, это и определяет вместимость класса.

Если вместимость не позволяет — это единственное и безусловное основание для отказа. Однако в этом случае ребенка должны обеспечить местом в другой школе по месту жительства, чтобы не нарушать его право на получение среднего образования согласно российскому законодательству.

«СП»: А если ребенку отказали в обучении в 10 классе по причине того, что он не набрал достаточное количество баллов при прохождении в профильный класс?

— Отказ в обучении в таком классе из-за недостатка баллов вполне законен. Однако в этом случае школа обязана предложить обучение в обычном, универсальном классе или помочь с переходом в другую школу с общеобразовательными классами. Можно предложить и другую форму обучения: например, домашнее, или семейное.

«СП»: Вправе ли школа отказать в приеме в 10 класс из-за троек в аттестате или по итогам ОГЭ за 9 класс?

— Нет, не вправе. Ни тройки в аттестате, ни правила профильного отбора не могут считаться законными при отказе в продолжении обучения в 10 классе.

В этом случае от школы необходимо получить отказ в письменной форме и обратиться с ним в местный орган управления образованием. А можно — сразу в прокуратуру.

Незаконный отказ в продолжении обучения можно также обжаловать в суде. По опыту, в таких случаях место в 10 классе для ученика сразу находится.