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РЕБЁНОК.РУ

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«Биг Мак» в лаваше

Если вы ищете баланс между фастфудом и более легкой едой, советую вам попробовать этот сочный и аппетитный гибрид классического гамбургера «Биг Мак» и ближневосточной шаурмы. Та же хорошо известная начинка, но не уложенная между половинками крошащейся булочки, а завернутая в тонкий лаваш, поджаренный до аппетитных полосок на гриле.

«Биг Мак» в лаваше можно взять с собой и на пикник, завернув его в фольгу или пергамент, и подать на фуршет, порезав на кусочки.

Ингредиенты

Круглый лаваш (тортилья) – 3 шт.

Фарш говяжий – 360 г

Сыр полутвердый – 90 г

Салат «Айсберг» – 120 г

Маринованный огурец – 50 г

Салатный лук – 30 г

Майонез – 4 ст.л.

Кетчуп – 2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Черный молотый перец – 1/2 ч.л.

Соль – 1/3 ч.л.

Растительное масло без запаха – 4 ст.л.

Получается 3 «Биг Мака» в лаваше
  • 249 кКал
  • 20 мин.
  • Б: 10.81
  • Ж: 19.46
  • У: 7

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Вот такие ингредиенты понадобятся для приготовления «Биг Мака» в лаваше.

 

Лаваш у меня был плотный, круглый, диаметром 24 см. Диаметр лаваша (или тортильи) желательно подобрать так, чтобы он помещался в вашу сковородку. Также можно взять и квадратный/прямоугольный лаваш, а затем обрезать его по диаметру сковороды.

 

Салат «Айсберг» можно заменить другим хрустящим листовым салатом, а вместо полутвердого сыра взять плавленый сыр «Чизбургер» в пластинках (на каждый лаваш по 2 пластинки будет достаточно).

 

Фото 1

 

 

Предлагаю начать с приготовления соуса, чтобы он немного настоялся, а его ингредиенты успели «обменяться» вкусами. Нарежьте лук и маринованный огурец максимально мелкими кубиками.

 

Фото 2

 

 

Пересыпьте нарезанные продукты в глубокую емкость, добавьте майонез, кетчуп и горчицу.

 

Фото 3

 

 

Перемешайте соус и пока отставьте его в сторону.

 

Фото 4

 

 

Теперь займитесь фаршем. Добавьте к нему соль и перец. Можно использовать и другие приправы: например, прованские травы, орегано, базилик, тимьян, но это вовсе необязательно, т.к. в закуске будет достаточно насыщенных по вкусу ингредиентов.

 

Фото 5

 

 

Тщательно перемешивайте фарш до тех пор, пока он не станет однородным и не перестанет распадаться на отдельные части.

 

Фото 6

 

 

Салат нарежьте средними кусочками произвольной формы.

 

Фото 7

 

 

Сыр натрите на крупной терке.

 

Фото 8

 

 

Возьмите примерно треть фарша и скатайте его в шарик, положите в центр листа лаваша.

 

Фото 9

 

 

Расплющите фарш, распределяя его тонким равномерным слоем по кругу. Края лаваша должны остаться пустыми.

 

Фото 10

 

 

В сковороде нагрейте немного растительного масла (можно просто смазать поверхность сковородки кисточкой) и выложите лаваш обжариваться фаршем вниз. Готовьте без крышки на огне средней интенсивности 3-4 минуты.

 

Фото 11

 

 

Затем накройте сковороду крышкой и одним резким движением переверните сковородку так, чтобы лаваш остался на крышке фаршем кверху. Переложите лаваш на блюдо. Подготовьте и обжарьте по такой схеме еще 2 лаваша с фаршем.

 

Фото 12

 

 

На еще горячее мясо высыпьте сыр (по трети на каждую порцию).

 

Фото 13

 

 

Далее – слой салата.

 

Фото 14

 

 

И полейте всё порцией соуса.

 

Фото 15

 

 

Подверните боковые края лаваша к середине чуть внахлест.

 

Фото 16

 

 

И подрумяньте получившийся «Биг Мак» в лаваше на гриле с двух сторон по 2-3 минуты, до образования поджаристых полосок. Подойдет как сковорода-гриль, так и электрический или другие виды гриля.

 

Фото 17

 

 

Подавайте закуску сразу, пока не остыла.

 

Фото 18

 

 

Приятного аппетита!

 

Фото 19

 

 

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