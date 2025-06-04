Если вы ищете баланс между фастфудом и более легкой едой, советую вам попробовать этот сочный и аппетитный гибрид классического гамбургера «Биг Мак» и ближневосточной шаурмы. Та же хорошо известная начинка, но не уложенная между половинками крошащейся булочки, а завернутая в тонкий лаваш, поджаренный до аппетитных полосок на гриле.
«Биг Мак» в лаваше можно взять с собой и на пикник, завернув его в фольгу или пергамент, и подать на фуршет, порезав на кусочки.
Ингредиенты
Круглый лаваш (тортилья) – 3 шт.
Фарш говяжий – 360 г
Сыр полутвердый – 90 г
Салат «Айсберг» – 120 г
Маринованный огурец – 50 г
Салатный лук – 30 г
Майонез – 4 ст.л.
Кетчуп – 2 ст.л.
Горчица – 1 ч.л.
Черный молотый перец – 1/2 ч.л.
Соль – 1/3 ч.л.
Растительное масло без запаха – 4 ст.л.
- 249 кКал
- 20 мин.
- Б: 10.81
- Ж: 19.46
- У: 7
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Вот такие ингредиенты понадобятся для приготовления «Биг Мака» в лаваше.
Лаваш у меня был плотный, круглый, диаметром 24 см. Диаметр лаваша (или тортильи) желательно подобрать так, чтобы он помещался в вашу сковородку. Также можно взять и квадратный/прямоугольный лаваш, а затем обрезать его по диаметру сковороды.
Салат «Айсберг» можно заменить другим хрустящим листовым салатом, а вместо полутвердого сыра взять плавленый сыр «Чизбургер» в пластинках (на каждый лаваш по 2 пластинки будет достаточно).
Предлагаю начать с приготовления соуса, чтобы он немного настоялся, а его ингредиенты успели «обменяться» вкусами. Нарежьте лук и маринованный огурец максимально мелкими кубиками.
Пересыпьте нарезанные продукты в глубокую емкость, добавьте майонез, кетчуп и горчицу.
Перемешайте соус и пока отставьте его в сторону.
Теперь займитесь фаршем. Добавьте к нему соль и перец. Можно использовать и другие приправы: например, прованские травы, орегано, базилик, тимьян, но это вовсе необязательно, т.к. в закуске будет достаточно насыщенных по вкусу ингредиентов.
Тщательно перемешивайте фарш до тех пор, пока он не станет однородным и не перестанет распадаться на отдельные части.
Салат нарежьте средними кусочками произвольной формы.
Сыр натрите на крупной терке.
Возьмите примерно треть фарша и скатайте его в шарик, положите в центр листа лаваша.
Расплющите фарш, распределяя его тонким равномерным слоем по кругу. Края лаваша должны остаться пустыми.
В сковороде нагрейте немного растительного масла (можно просто смазать поверхность сковородки кисточкой) и выложите лаваш обжариваться фаршем вниз. Готовьте без крышки на огне средней интенсивности 3-4 минуты.
Затем накройте сковороду крышкой и одним резким движением переверните сковородку так, чтобы лаваш остался на крышке фаршем кверху. Переложите лаваш на блюдо. Подготовьте и обжарьте по такой схеме еще 2 лаваша с фаршем.
На еще горячее мясо высыпьте сыр (по трети на каждую порцию).
Далее – слой салата.
И полейте всё порцией соуса.
Подверните боковые края лаваша к середине чуть внахлест.
И подрумяньте получившийся «Биг Мак» в лаваше на гриле с двух сторон по 2-3 минуты, до образования поджаристых полосок. Подойдет как сковорода-гриль, так и электрический или другие виды гриля.
Подавайте закуску сразу, пока не остыла.
Приятного аппетита!