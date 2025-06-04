«Биг Мак» в лаваше

Вот такие ингредиенты понадобятся для приготовления «Биг Мака» в лаваше.

Лаваш у меня был плотный, круглый, диаметром 24 см. Диаметр лаваша (или тортильи) желательно подобрать так, чтобы он помещался в вашу сковородку. Также можно взять и квадратный/прямоугольный лаваш, а затем обрезать его по диаметру сковороды.

Салат «Айсберг» можно заменить другим хрустящим листовым салатом, а вместо полутвердого сыра взять плавленый сыр «Чизбургер» в пластинках (на каждый лаваш по 2 пластинки будет достаточно).

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Предлагаю начать с приготовления соуса, чтобы он немного настоялся, а его ингредиенты успели «обменяться» вкусами. Нарежьте лук и маринованный огурец максимально мелкими кубиками.

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Пересыпьте нарезанные продукты в глубокую емкость, добавьте майонез, кетчуп и горчицу.

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Перемешайте соус и пока отставьте его в сторону.

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Теперь займитесь фаршем. Добавьте к нему соль и перец. Можно использовать и другие приправы: например, прованские травы, орегано, базилик, тимьян, но это вовсе необязательно, т.к. в закуске будет достаточно насыщенных по вкусу ингредиентов.

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Тщательно перемешивайте фарш до тех пор, пока он не станет однородным и не перестанет распадаться на отдельные части.

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Салат нарежьте средними кусочками произвольной формы.

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Сыр натрите на крупной терке.

Фото 8

Возьмите примерно треть фарша и скатайте его в шарик, положите в центр листа лаваша.

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Расплющите фарш, распределяя его тонким равномерным слоем по кругу. Края лаваша должны остаться пустыми.

Фото 10

В сковороде нагрейте немного растительного масла (можно просто смазать поверхность сковородки кисточкой) и выложите лаваш обжариваться фаршем вниз. Готовьте без крышки на огне средней интенсивности 3-4 минуты.

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Затем накройте сковороду крышкой и одним резким движением переверните сковородку так, чтобы лаваш остался на крышке фаршем кверху. Переложите лаваш на блюдо. Подготовьте и обжарьте по такой схеме еще 2 лаваша с фаршем.

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На еще горячее мясо высыпьте сыр (по трети на каждую порцию).

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Далее – слой салата.

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И полейте всё порцией соуса.

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Подверните боковые края лаваша к середине чуть внахлест.

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И подрумяньте получившийся «Биг Мак» в лаваше на гриле с двух сторон по 2-3 минуты, до образования поджаристых полосок. Подойдет как сковорода-гриль, так и электрический или другие виды гриля.

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Подавайте закуску сразу, пока не остыла.

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Приятного аппетита!