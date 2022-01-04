Как отвечать на хамство взрослых: инструкция для подростков

Хамство в нашем обществе не поощряется, особенно детское. Когда хамят или недостаточно учтиво разговаривают дети, взрослые обычно делают замечания. Но бывает и наоборот — когда дети встречаются с хамством со стороны взрослых. Часто это непростые ситуации, в которых взрослый может быть наделен бОльшей властью (например, если это педагог или врач) или даже бОльшей силой, если это прохожий на улице. В отличие от подобных ситуаций со сверстниками, ответить «той же монетой» часто невозможно или опасно.

Что делать, если ты встретился с грубостью со стороны взрослых

Взрослые могут разговаривать и вести себя грубо по разным причинам, и не всегда это связано именно с тобой. У взрослых тоже бывают дни, когда все валится из рук или переполняют эмоции. А некоторые взрослые считают хамство и ругательства чем-то обыденным и допустимым. К сожалению, иногда грубую фразу, услышанную в свой адрес, например, просто на улице, можно принять близко к сердцу и долгое время переживать об этом. Но бывает и такое, что за грубой формой высказывания прячется ценное содержание, которое можно упустить, если ты просто игнорируешь собеседника.

Чтобы отделить зерна от плевел, задай себе вопросы из этих двух пунктов:

1. Считаешь ли ты, что в этом высказывании есть зерно правды? Прислушайся к себе: эта неприятная по форме фраза находит ли отклик у тебя?

2. Важно ли тебе мнение этого человека о тебе?

Если ты отвечаешь «Да» на оба вопроса

Тогда следуй этому алгоритму: уточни, проясни, поблагодари, сделай выводы.

УТОЧНИ. В зависимости от ситуации, ты можешь использовать: • Простые фразы — например, «Что вы имеете в виду?».

• Более сложные, когда ты можешь «добавить» свою догадку, например: «Вы считаете мою работу некачественной? Поясните, пожалуйста, в чем моя ошибка?», «Я обидел вас своими словами?».

Часто такой рациональный подход остужает пыл собеседника и переключает на конструктивное обсуждение. Из такого разговора ты можешь узнать что-то новое, что собеседник тебе мог не говорить раньше из вежливости или осторожности.

ПРОЯСНИ. Правильно ли ты понял основную идею высказывания? «То есть вы считаете, что в этой работе я неточно использую информацию из учебника?», «Когда я смотрю в телефон, вам кажется, что мне не интересен наш разговор?».

В этот момент важно услышать то, что тебе ответит собеседник.

ПОБЛАГОДАРИ за обратную связь. «Спасибо, теперь я понял», «Спасибо, что сказали». Внимание! Не обязательно обещать что-либо после благодарности. Но это возможно, например, таким образом: «Я буду учитывать ваше мнение» или «В следующий раз я буду использовать текст из учебника».

После завершения разговора СДЕЛАЙ ВЫВОДЫ для себя. Что ты сам думаешь про эту ситуацию и свои действия в ней? Что ты сделал правильно, а что в следующий раз ты хотел бы сделать по-другому? Твое мнение может отличаться от мнения взрослого — и это нормально. Гораздо важнее, что вы можете услышать друг друга.

Если ты отвечаешь «Нет» на оба пункта

В таком случае тебе подойдет этот алгоритм действий: увеличивай дистанцию, найди корректный ответ, найди поддержку и восстановление.

Мысленно УВЕЛИЧИВАЙ ДИСТАНЦИЮ. На самом деле, когда ты ответишь себе на два вопроса, ты уже сможешь немного отстраниться и посмотреть на ситуацию со стороны. Это поможет тебе не ввязываться в словесную перепалку с оскорблениями и возможными неприятными последствиями в виде воспоминаний и вызова родителей в школу.

Ты — это ты. Ты имеешь право быть не таким, как этот человек хочет видеть тебя. При этом ты можешь оставаться вежливым в подобной ситуации, сохраняя свое достоинство.

НАЙТИ КОРРЕКТНЫЙ ОТВЕТ. В зависимости от ситуации, это могут быть разные варианты. Например:

• Остановка собеседника. «Пожалуйста, говорите тише. Я вас слышу». Важно понимать, что не все взрослые готовы услышать такое от подростков, и это может привести к нагнетанию конфликта. Если у тебя такой случай — пользуйся другой стратегией.

• Поиск альтернативы. «Что вы предлагаете мне?»

• Отказ от услышанного. «Моя мама учит меня, что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения».

• Завершение разговора. Иногда ситуация не требует твоего ответа. Это может быть уличное хамство, когда достаточно просто выйти из коммуникации, прекратить общение. «Я все понял(а). Спасибо. До свидания». Эту фразу важно произносить с паузами.

Можно найти еще множество вариантов ответа. Выбирая их, подумай, какая у тебя цель в отношении этого диалога. Не всегда бывает возможным немедленно прекратить общение (например, если ты у врача). А в уличных словесных перепалках может быть просто безопаснее уйти от таких собеседников.

НАЙДИ ПОДДЕРЖКУ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ. Неприятные ситуации могут оставлять долгое послевкусие. Подумай, с кем бы ты мог обсудить то, что произошло? Кто мог бы поддержать тебя, быть на твоей стороне в обсуждении? Это могут быть родственники, друзья. Также можно найти безопасное место и дать волю чувствам, поплакать. Это хорошая стратегия для снятия лишнего напряжения.

Если ситуация сильно задела, может быть подавленное настроение и казаться, что ты неуспешный или какой-то неправильный. Есть множество письменных практик, которые помогают восстановить чувство собственного достоинства. Например, ты можешь написать письмо обидчику (описать ситуацию, свои чувства и свои ценности, свои мысли по поводу произошедшего) или написать о себе — какой ты, каким ты сам себя видишь, что для тебя важно в жизни.

Не со всеми ситуациями тебе надо справляться самому. Иногда имеет смысл обратиться к родителям за поддержкой, чтобы они помогли разобраться в этой истории и защитить тебя (например, обратиться к заведующей поликлиникой или директору школы).

Статья опубликована на сайте Letidor.ru