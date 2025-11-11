Отупение. Биофизик Григорьев рассказал о влиянии соцсетей на детский мозг

О влиянии соцсетей, в том числе и негативном, говорят много, но конкретных исследований мало.

Соцсети, в отличие от телевизора, требуют более активного участия. В данном случае ученые изучали большую группу детей на протяжении нескольких лет. В неё входили 6554 подростка в возрасте от 9 до 13 лет, 51,1 % были мальчиками и 48,9 % девочками. По мере роста с ними встречались три раза для оценки когнитивных (умственных) способностей. Первый раз это было в 2016-2018 гг., когда детям было 9-10 лет, второй раз в 2017-2019 гг. и третий — в 2018-2020 гг.

Изначально ученые были нацелены к социальным сетям достаточно дружелюбно. Они полагали, что, в отличие от пассивного просмотра телевизора или видео, соцсети требуют активного участия: прокрутки экрана, проверки уведомлений и общения с людьми онлайн. И все эти действия непрерывно задействуют области мозга, отвечающие за обработку информации и принятие решений. Исследователи полагали, что такая необходимость поддерживать мозг в активном состоянии для умственных способностей гораздо лучше, чем просто смотреть в экран. Но все оказалось не так радужно.

Подсчитали — прослезились

«Активное использование детьми социальных сетей было связано со снижением когнитивных функций, — комментирует исследование доктор биологических наук, биофизик, председатель Российского национального комитета по защите от неионизирующих излучений Олег Григорьев. — Те, кто проводил больше времени в соцсетях, набрали самые низкие баллы в тестах на устное чтение, память и словарный запас.

Для этого использовали набор специальных стандартизированных NIH Toolbox Cognition Battery.

Дети в группе, которая пользуется социальными сетями, набрали самые низкие баллы, особенно по тестам по языку и памяти. Показатели когнитивных оценок снижались по мере роста использования детьми соцсетей. Кто мало использовал социальные сети или не пользовался ими вообще, набрали наибольшие баллы.

Результаты исследования подтверждают необходимость ужесточения возрастных ограничений на платформах любых социальных сетей и цифровых технологий в целом, требующих интерактивного взаимодействия детей с экраном».

Данные нового исследования уже устаревают

Исследователи отмечают, что в среднем ребёнок дошкольного возраста проводит перед экранами вообще около 5,5 часа в день, не занимаясь при этом никакой учебой и развитием. Значительную часть этого времени он «сидит» в социальных сетях, просматривая контент, опубликованный другими, или создавая собственный контент по мере взросления.

Можно обратить внимание родителей, что непосредственное исследование детей закончилось 5-7 лет назад. А за прошедшие годы они стали пользоваться сетями существенно больше. В том числе растет и «поколение ТикТока», и, учитывая характер сети, вряд ли у ее пользователей результаты будут лучше.

