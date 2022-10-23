Почему происходит ранее взросление и как сделать так, чтобы потом не жалеть об упущенном детстве

В современном мире дети намного раньше взрослеют, чем в прошлые десятилетия, и значительное влияние на это оказывает интернет.

Родителям нужно понимать, что детям не стоит открывать доступ ко всему, ведь не просто так устанавливаются ограничения по возрасту.

Если ребенок хочет быстрее стать взрослым, это не значит, что нужно потакать его желанию.

Детское подражание

Дети склонны подражать взрослым, особенно знаменитым и успешным.

Поэтому родители зря с ранних лет позволяют детям пользоваться самостоятельно интернетом и социальными сетями.

Можно заметить, что современные девочки с ранних лет начинают заботиться о своем внешнем виде. Они начинают пользовать косметикой и пытаются модно одеваться.

Они смотрят на известных блогерш, певиц и берут пример с них.

Но, проблема в том, что известные личности не всегда ведут себя прилично.

Особенно это заметно, если родители сами в присутствии чада восхищаются такими личностями.

Сейчас подростки, даже не достигнув 16 лет начинают откровенно одеваться, ярко краситься и набивать татуировки. Ими движет желание стать взрослыми и крутыми.

Самое ужасное, что многие мамы поощряют подобное поведение.

Важно заметить, что изменился не только внешний вид детей, но и их желания.

Раньше дети мечтали о замке, принце, волшебстве.

Сейчас же их мечты основываются на популярности и деньгах.

Сейчас несложно найти детскую одежду, которая повторяет образы взрослых.

А доступ детей в интернет позволяет любому человеку начать вести с ними диалог.

Дети часто идут на контакт с чужими людьми, и ищут поддержки в интернете, потому как недополучают родительской любви.

А родители потом винят во всем интернет, не замечая собственной вины.

Ваша задача – заниматься воспитанием чада, и не позволить влиянию интернета повлиять на формирование его личности.

Необходимо уделять достаточно внимания детям и закладывать в них правильные ценности.

детям и закладывать в них правильные ценности. Также не стоит открывать ребенку доступ к вещам, до которых он еще не дорос.

Если выстроить доверительные отношения с чадом, то вы сможете оградить его от негативного влияния интернета.