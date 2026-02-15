РЕБЁНОК.РУ
Лодочки из слоеного теста с сыром

Слойки с сыром - отличная закуска и дополнение к чаю, а также к любым первым блюдам вместо хлеба. Для их приготовления я взяла два вида сыра: моцареллу и полутвердый сыр. Для небольшой остроты добавила зеленый лук. Получилось очень вкусно.

Ингредиенты

Тесто слоеное дрожжевое - 300 г

Сыр полутвердый - 100 г

Сыр моцарелла - 100 г

Лук зеленый - 20 г

Яйцо куриное - 1 шт.

  • 317 кКал
  • 0 ч. 40 мин.
  • Б: 11.94
  • Ж: 20.41
  • У: 21.17

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите ингредиенты для приготовления лодочек из слоеного теста с сыром.

 

Фото 1

 

 

Слоеное тесто разморозьте.

 

Фото 2

 

 

После раскатайте тесто толщиной 3-4 мм. Затем разрежьте на 4 прямоугольных пласта размером приблизительно 10х12 сантиметров.

 

Фото 3

 

 

На каждом прямоугольнике сделайте два разреза, как показано на фото.

 

Фото 4

 

 

Полутвердый сыр по типу "Российского" натрите на терке.

 

Фото 5

 

 

Сыр моцарелла тоже натрите на терке или мелко нарежьте.

 

Фото 6

 

 

На середину пласта теста выложите 2-3 столовые ложки полутвердого сыра и нарезанный мелко зеленый лук.

 

Фото 7

 

 

Покройте сыром моцарелла.

 

Фото 8

 

 

Сформируйте лодочку. Одной половиной теста накройте начинку из сыров и лука, образуя отверстие.

 

Фото 9

 

 

Затем накройте второй половиной теста, закрепляя концы лодочки. Все очень просто и быстро.

 

Фото 10

 

 

Подготовленные таким образом лодочки выложите на противень. После смажьте взболтанным яйцом.

 

Фото 11

 

 

Выпекайте лодочки в духовке, разогретой до 190-200 градусов, 20-25 минут.

 

Фото 12

 

 

Лодочки из слоеного теста с сыром готовы.

 

Фото 13

 

 

Лодочки из слоеного теста с сыром, рецепт с фото
Фото 14
