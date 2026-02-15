Соберите ингредиенты для приготовления лодочек из слоеного теста с сыром.

Фото 1

Слоеное тесто разморозьте.

Фото 2

После раскатайте тесто толщиной 3-4 мм. Затем разрежьте на 4 прямоугольных пласта размером приблизительно 10х12 сантиметров.

Фото 3

На каждом прямоугольнике сделайте два разреза, как показано на фото.

Фото 4

Полутвердый сыр по типу "Российского" натрите на терке.

Фото 5

Сыр моцарелла тоже натрите на терке или мелко нарежьте.

Фото 6

На середину пласта теста выложите 2-3 столовые ложки полутвердого сыра и нарезанный мелко зеленый лук.

Фото 7

Покройте сыром моцарелла.

Фото 8

Сформируйте лодочку. Одной половиной теста накройте начинку из сыров и лука, образуя отверстие.

Фото 9

Затем накройте второй половиной теста, закрепляя концы лодочки. Все очень просто и быстро.

Фото 10

Подготовленные таким образом лодочки выложите на противень. После смажьте взболтанным яйцом.

Фото 11

Выпекайте лодочки в духовке, разогретой до 190-200 градусов, 20-25 минут.

Фото 12

Лодочки из слоеного теста с сыром готовы.

Фото 13