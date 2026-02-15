Ингредиенты
Соберите ингредиенты для приготовления лодочек из слоеного теста с сыром.
Слоеное тесто разморозьте.
После раскатайте тесто толщиной 3-4 мм. Затем разрежьте на 4 прямоугольных пласта размером приблизительно 10х12 сантиметров.
На каждом прямоугольнике сделайте два разреза, как показано на фото.
Полутвердый сыр по типу "Российского" натрите на терке.
Сыр моцарелла тоже натрите на терке или мелко нарежьте.
На середину пласта теста выложите 2-3 столовые ложки полутвердого сыра и нарезанный мелко зеленый лук.
Покройте сыром моцарелла.
Сформируйте лодочку. Одной половиной теста накройте начинку из сыров и лука, образуя отверстие.
Затем накройте второй половиной теста, закрепляя концы лодочки. Все очень просто и быстро.
Подготовленные таким образом лодочки выложите на противень. После смажьте взболтанным яйцом.
Выпекайте лодочки в духовке, разогретой до 190-200 градусов, 20-25 минут.
Лодочки из слоеного теста с сыром готовы.
