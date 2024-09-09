1 сентября — день необременительных знаний ﻿

В новой России отказались от идеалов, и жизнь разделила людей на господ и прислугу.
Образование утратило основную фундаментальную функцию — воспитание. Тут как тут подоспел ЕГЭ, в результате учёба превратилась в натаскивание к этому экзамену. Авторитет учителя был уничтожен, ибо он стал обслугой.
А, собственно, для чего ребёнку нужно образование? К чему эти бесцельно потраченные годы, когда есть гаджет? И как эти знания пригодятся в жизни? Вопросы уровня Шекспира.
Оглянись и увидишь, что неучи блогеры имеют в день денег больше, чем инженеры получают в месяц.
Сегодня школьник понимает, что можно ничего не учить и тебе ничего не будет. А что тут такого? Двоечники и второгодники исчезли из школы, как, в своё время мамонты. Потому что нельзя ребёнку, а также их родителям, наносить психологическую травму.
В советской школе двоечники были и трагедий из этого не делали. Потому что перед школой стояла задача не только дать среднее образование и подготовить трудовые кадры, но и воспитать гражданина. Отсюда и разные подходы и к оценке, и к подготовке.
Советская школа не давала ребёнку поблажек. Перспектива оставить нерадивого школьника на второй год не выглядела ужасным происшествием для преподавателя. Когда весь класс хорошо учился, а один или два ученика не "тянули" предметы, то дело было не в учителе.
Но в 90-е полюса поменялись местами: вместо коллективизма пришёл индивидуализм. Сформировалась идея, что двоечник — это результат несостоятельности и некомпетентности учителя. И пошло-поехало.
К тому же двоечника нужно оформлять, объясняться с начальством, которое всё равно виновным выставит учителя. Стало выгоднее поставить тройку и забыть о проблеме: нет двоечника, нет проблем.
Никто из учителей не возьмёт на себя проблему двоечника, независимо от того, лентяй он или у него дома неурядицы. К тому же нет механизмов, чтобы оставить на второй год. Школа выпускает всех, даже полных нолей.
Поэтому проблема знания давно перестала быть проблемой школьного образования, ибо превратилось в услугу.
Разболтанные дети и безответственные учителя, которые всего лишь оказывают услугу — вещи взаимосвязанные. Они снижают качество образования.
Когда нет страха наказания, наступает вседозволенность. Идея, что люди от природы хорошие и их нельзя наказывать, ничем себя не оправдала и жизнью не подтверждается.
Без воспитания невозможно мотивировать ребёнка к получению знаний. Если ребёнку ничего не внушать, не говорить, что плохо, а что хорошо, что нужно отвечать за свои поступки, никакой мотивации не будет. Останется телефон — источник необременительных знаний.
День незнаний слишком затянулся.
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