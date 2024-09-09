1 сентября — день необременительных знаний ﻿

В новой России отказались от идеалов, и жизнь разделила людей на господ и прислугу.

Образование утратило основную фундаментальную функцию — воспитание. Тут как тут подоспел ЕГЭ, в результате учёба превратилась в натаскивание к этому экзамену. Авторитет учителя был уничтожен, ибо он стал обслугой.

А, собственно, для чего ребёнку нужно образование? К чему эти бесцельно потраченные годы, когда есть гаджет? И как эти знания пригодятся в жизни? Вопросы уровня Шекспира.

Оглянись и увидишь, что неучи блогеры имеют в день денег больше, чем инженеры получают в месяц.

Сегодня школьник понимает, что можно ничего не учить и тебе ничего не будет. А что тут такого? Двоечники и второгодники исчезли из школы, как, в своё время мамонты. Потому что нельзя ребёнку, а также их родителям, наносить психологическую травму.

В советской школе двоечники были и трагедий из этого не делали. Потому что перед школой стояла задача не только дать среднее образование и подготовить трудовые кадры, но и воспитать гражданина. Отсюда и разные подходы и к оценке, и к подготовке.

Советская школа не давала ребёнку поблажек. Перспектива оставить нерадивого школьника на второй год не выглядела ужасным происшествием для преподавателя. Когда весь класс хорошо учился, а один или два ученика не "тянули" предметы, то дело было не в учителе.

Но в 90-е полюса поменялись местами: вместо коллективизма пришёл индивидуализм. Сформировалась идея, что двоечник — это результат несостоятельности и некомпетентности учителя. И пошло-поехало.

Ученик-то хороший, ведь ребёнок не может быть плохим, а вот учитель не смог найти подход к школьнику. И учителя сделали изгоем, неудачником, на которого повесили даже проблемы родителей.

К тому же двоечника нужно оформлять, объясняться с начальством, которое всё равно виновным выставит учителя. Стало выгоднее поставить тройку и забыть о проблеме: нет двоечника, нет проблем.

Никто из учителей не возьмёт на себя проблему двоечника, независимо от того, лентяй он или у него дома неурядицы. К тому же нет механизмов, чтобы оставить на второй год. Школа выпускает всех, даже полных нолей.

Поэтому проблема знания давно перестала быть проблемой школьного образования, ибо превратилось в услугу.

Разболтанные дети и безответственные учителя, которые всего лишь оказывают услугу — вещи взаимосвязанные. Они снижают качество образования.

Когда нет страха наказания, наступает вседозволенность. Идея, что люди от природы хорошие и их нельзя наказывать, ничем себя не оправдала и жизнью не подтверждается.

Без воспитания невозможно мотивировать ребёнка к получению знаний. Если ребёнку ничего не внушать, не говорить, что плохо, а что хорошо, что нужно отвечать за свои поступки, никакой мотивации не будет. Останется телефон — источник необременительных знаний.

День незнаний слишком затянулся.