Ингредиенты
Яйцо куриное (мелкое) - 1 шт.
Вода - 100 мл
Соль - 1 ч.л.
Сахар - 1 ч.л.
Масло растительное - 1 ст.л.
Водка - 1 ст.л.
Мука пшеничная - 250 гНачинка:
Адыгейский сыр - 200 г
Зелень (укроп, петрушка, кинза) - 30 г
Соль - по вкусуДополнительно:
Масло растительное - для жарки
- 264 кКал
- 1 ч. 30 мин.
- Б: 9.53
- Ж: 10.89
- У: 28.53
Фото готового блюда
Процесс приготовления
Чебуреки с адыгейским сыром начинаем готовить с теста.
Я замешиваю тесто при помощи стационарного миксера.
Соединяем все ингредиенты и замешиваем тугое тесто. Муки может уйти и больше.
Желательно тесту отлежаться в холодильнике 30 минут или дольше.
Приступаем к следующему этапу.
Сыр натереть на крупной терке.
Нарезать зелень.
Подсолить начинку.
Тесто разделить на кусочки.
Раскатать в тонкую круглую лепёшку кусочек теста.
Выложить на одну сторону начинку.
Накрыть начинку второй стороной теста и хорошенько защипнуть.
Края можно подровнять ножом.
Также можно пройтись вилкой по всему краю.
Таким же образом лепим все чебуреки.
Жарить чебуреки в большом количестве масла до румяного состояния с обеих сторон.
Я это делаю на улице, в садже.
Чебуреки с адыгейским сыром готовы.
Вот такими слоистыми и хрустящими они получились.
Приятного аппетита.
