Чебуреки с адыгейским сыром

Предлагаю вам попробовать нестандартные чебуреки - без мяса, но с не менее вкусной начинкой из адыгейского сыра и зелени. Если следовать точно рецепту, то вы получите пористые, слоистые, с хрустящей корочкой, чебуреки. Желательно жарить на большой сковороде.

Ингредиенты

Тесто:

Яйцо куриное (мелкое) - 1 шт.

Вода - 100 мл

Соль - 1 ч.л.

Сахар - 1 ч.л.

Масло растительное - 1 ст.л.

Водка - 1 ст.л.

Мука пшеничная - 250 г

Начинка:

Адыгейский сыр - 200 г

Зелень (укроп, петрушка, кинза) - 30 г

Соль - по вкусу

Дополнительно:

Масло растительное - для жарки

  • 264 кКал
  • 1 ч. 30 мин.
  • Б: 9.53
  • Ж: 10.89
  • У: 28.53

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Чебуреки с адыгейским сыром начинаем готовить с теста.

 

Фото 1

 

 

Я замешиваю тесто при помощи стационарного миксера.

 

Соединяем все ингредиенты и замешиваем тугое тесто. Муки может уйти и больше.

 

Фото 2

 

 

Желательно тесту отлежаться в холодильнике 30 минут или дольше.

 

Приступаем к следующему этапу.

 

Фото 3

 

 

Сыр натереть на крупной терке.

 

Фото 4

 

 

Нарезать зелень.

 

Фото 5

 

 

Подсолить начинку.

 

Фото 6

 

 

Тесто разделить на кусочки.

 

Фото 7

 

 

Раскатать в тонкую круглую лепёшку кусочек теста.

 

Выложить на одну сторону начинку.

 

Фото 8

 

 

Накрыть начинку второй стороной теста и хорошенько защипнуть.

 

Края можно подровнять ножом.

 

Фото 9

 

 

Также можно пройтись вилкой по всему краю.

 

Фото 10

 

 

Таким же образом лепим все чебуреки.

 

Фото 11

 

 

Жарить чебуреки в большом количестве масла до румяного состояния с обеих сторон.

 

Я это делаю на улице, в садже.

 

Фото 12

 

 

Чебуреки с адыгейским сыром готовы.

 

Фото 13

 

 

Вот такими слоистыми и хрустящими они получились.

 

Фото 14

 

 

Приятного аппетита.

 

Чебуреки с адыгейским сыром, рецепт с фото
