Чебуреки с адыгейским сыром

Предлагаю вам попробовать нестандартные чебуреки - без мяса, но с не менее вкусной начинкой из адыгейского сыра и зелени. Если следовать точно рецепту, то вы получите пористые, слоистые, с хрустящей корочкой, чебуреки. Желательно жарить на большой сковороде.

Ингредиенты Тесто: Яйцо куриное (мелкое) - 1 шт. Вода - 100 мл Соль - 1 ч.л. Сахар - 1 ч.л. Масло растительное - 1 ст.л. Водка - 1 ст.л. Мука пшеничная - 250 г Начинка: Адыгейский сыр - 200 г Зелень (укроп, петрушка, кинза) - 30 г Соль - по вкусу Дополнительно: Масло растительное - для жарки 264 кКал

1 ч. 30 мин. Б: 9.53

9.53 Ж: 10.89

10.89 У: 28.53

Фото готового блюда