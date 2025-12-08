«Поймать» внимание. Из-за чего у ребенка могут быть проблемы с учебой

К высшим психическим функциям (ВПФ) человека относятся: внимание, восприятие, воображение, память, гнозис (узнавание предмета и понимание, для чего он предназначен), праксис (планирование всех своих физических действий), мышление и речь, которая считается королевой психических функций.
Их развитие происходит с раннего детства и продолжается во время обучения в школе.
Но почему у некоторых детей наблюдаются нарушения ВПФ и проблемы с речью и усвоением школьной программы?
По мнению клинического психолога Маргариты АЛЕКСЕЕВОЙ, факторов много, допустим, у современных детей часто большая образовательная нагрузка (помимо уроков множество кружков и курсов).
А еще, к сожалению, современные дети в большинстве своем ведут сидячий образ жизни, мало двигаются. Также их окружает больше информационного шума (телевидение, интернет, социальные сети).
Надо разблокировать
В середине прошлого века советский ученый Александр Лурия разделил головной мозг на три функциональных блока. При нарушениях в одном или нескольких у ребенка будут проблемы с успеваемостью, он не будет «слышать» указаний учителя. Причем это происходит не из-за лени, как считают педагоги и родители, а именно из-за слабо развитых психических процессов. В результате не заставят себя ждать проблемы с успеваемостью, а затем и падение интереса к учебе в целом.
О каких блоках речь:
1. «Батарейка», от которой зависит энергетическая емкость органа. Хватит ли ребенку сил выдержать весь учебный день и получится ли у него быть одинаково продуктивным в течение всей учебной недели, во многом зависит от состояния и здоровья мамы во время беременности и здоровья самого малыша до достижения 2–3 лет.
Если с этим блоком у ребенка есть проблемы, то могут возникнуть:
- вялость,
- утомляемость,
- частые болезни и аллергии,
- капризы, эмоциональная неуравновешенность,
- проблемы с мышечным тонусом (повышение или понижение).
2. Прием, обработка и хранение информации. В этот блок стекается информация от всех сенсорных систем (органов чувств) и соединяется в единый образ.
Формируется с 2 до 7 лет (самая активная фаза).
Из-за проблем с развитием 2-го блока мозга могут возникать:
- сенсомоторные нарушения, в частности несогласованность движений рук и глаз. Отсюда почерк получается кривой, а движения – неловкими. Например, поймать и отбить мяч, перепрыгнуть через лужу станет непосильной задачей;
- проблемы с формированием пространственных представлений. Тогда ребенок будет писать мимо строк, путать буквы и т. д. Также он может часто «не вписываться в поворот», из-за этого травмироваться.
3. Контроль, программирование и переключение. Развивается в дошкольном возрасте, но максимально проявляется после 7 лет.
Этот блок отвечает за умение:
- сосредотачиваться. В частности, сидеть отведенное время на уроке, не отвлекаться, быть вовлеченным в процесс;
- произвольно переключать внимание. Например, заканчивая написание одного слова, переключаться на другое, переходить со строки на строку;
- решать логические задачи;
- контролировать свое поведение;
- проявлять силу воли.
Если работа этого блока нарушена, все вышеперечисленное у школьника не получается.
МЕЖДУ ТЕМ
Справиться с описанными в материале проблемами поможет… движение! Не надо заставлять чадо заниматься зубрежкой. Наоборот, побуждайте его к физической активности. По словам Маргариты Алексеевой, физические упражнения – это первый и самый доступный образовательный инструмент начиная с самого младенчества. Игрушек много не бывает: дети постоянно чем-то манипулируют – поднимают, бросают, стучат и др. Так их мозг собирает информацию, и чем больше таких действий – тем лучше.
Для формирования навыка чтения и письма без запинок очень важно развить чувство ритма. В этом помогут:
- игры в ладушки руками или выстукивание ногами разных ритмов;
- подвижные игры, в которых движения сочетаются с произнесением слов;
- марширование с песнями;
- игры по команде, стоп-игры, игры с четкими последовательностями движений помогут натренировать 3-й функциональный блок мозга, чтобы ребенок научился сосредотачиваться и не отвлекаться в процессе урока.
Свежие комментарии