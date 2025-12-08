«Поймать» внимание. Из-за чего у ребенка могут быть проблемы с учебой

К высшим психическим функциям (ВПФ) человека относятся: внимание, восприятие, воображение, память, гнозис (узнавание предмета и понимание, для чего он предназначен), праксис (планирование всех своих физических действий), мышление и речь, которая считается королевой психических функций.

Их развитие происходит с раннего детства и продолжается во время обучения в школе.

Но почему у некоторых детей наблюдаются нарушения ВПФ и проблемы с речью и усвоением школьной программы?

По мнению клинического психолога Маргариты АЛЕКСЕЕВОЙ, факторов много, допустим, у современных детей часто большая образовательная нагрузка (помимо уроков множество кружков и курсов).

А еще, к сожалению, современные дети в большинстве своем ведут сидячий образ жизни, мало двигаются. Также их окружает больше информационного шума (телевидение, интернет, социальные сети).

Надо разблокировать

В середине прошлого века советский ученый Александр Лурия разделил головной мозг на три функциональных блока. При нарушениях в одном или нескольких у ребенка будут проблемы с успеваемостью, он не будет «слышать» указаний учителя. Причем это происходит не из-за лени, как считают педагоги и родители, а именно из-за слабо развитых психических процессов. В результате не заставят себя ждать проблемы с успеваемостью, а затем и падение интереса к учебе в целом.

О каких блоках речь:

1. «Батарейка», от которой зависит энергетическая емкость органа. Хватит ли ребенку сил выдержать весь учебный день и получится ли у него быть одинаково продуктивным в течение всей учебной недели, во многом зависит от состояния и здоровья мамы во время беременности и здоровья самого малыша до достижения 2–3 лет.

Если с этим блоком у ребенка есть проблемы, то могут возникнуть:

вялость,

утомляемость,

частые болезни и аллергии,

капризы, эмоциональная неуравновешенность,

проблемы с мышечным тонусом (повышение или понижение).

2. Прием, обработка и хранение информации. В этот блок стекается информация от всех сенсорных систем (органов чувств) и соединяется в единый образ.

Формируется с 2 до 7 лет (самая активная фаза).

Из-за проблем с развитием 2-го блока мозга могут возникать:

сенсомоторные нарушения, в частности несогласованность движений рук и глаз. Отсюда почерк получается кривой, а движения – неловкими. Например, поймать и отбить мяч, перепрыгнуть через лужу станет непосильной задачей;

неловкими. Например, поймать и отбить мяч, перепрыгнуть через лужу станет непосильной задачей; проблемы с формированием пространственных представлений. Тогда ребенок будет писать мимо строк, путать буквы и т. д. Также он может часто «не вписываться в поворот», из-за этого травмироваться.

3. Контроль, программирование и переключение. Развивается в дошкольном возрасте, но максимально проявляется после 7 лет.

Этот блок отвечает за умение:

сосредотачиваться. В частности, сидеть отведенное время на уроке, не отвлекаться, быть вовлеченным в процесс;

произвольно переключать внимание. Например, заканчивая написание одного слова, переключаться на другое, переходить со строки на строку;

решать логические задачи;

контролировать свое поведение;

проявлять силу воли.

Если работа этого блока нарушена, все вышеперечисленное у школьника не получается.

МЕЖДУ ТЕМ

Справиться с описанными в материале проблемами поможет… движение! Не надо заставлять чадо заниматься зубрежкой. Наоборот, побуждайте его к физической активности. По словам Маргариты Алексеевой, физические упражнения – это первый и самый доступный образовательный инструмент начиная с самого младенчества. Игрушек много не бывает: дети постоянно чем-то манипулируют – поднимают, бросают, стучат и др. Так их мозг собирает информацию, и чем больше таких действий – тем лучше.

Для формирования навыка чтения и письма без запинок очень важно развить чувство ритма. В этом помогут: