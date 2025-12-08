РЕБЁНОК.РУ
«Поймать» внимание. Из-за чего у ребенка могут быть проблемы с учебой

К высшим психическим функциям (ВПФ) человека относятся: внимание, восприятие, воображение, память, гнозис (узнавание предмета и понимание, для чего он предназначен), праксис (планирование всех своих физических действий), мышление и речь, которая считается королевой психических функций.

Их развитие происходит с раннего детства и продолжается во время обучения в школе.

Но почему у некоторых детей наблюдаются нарушения ВПФ и проблемы с речью и усвоением школьной программы?

По мнению клинического психолога Маргариты АЛЕКСЕЕВОЙ, факторов много, допустим, у современных детей часто большая образовательная нагрузка (помимо уроков множество кружков и курсов).

А еще, к сожалению, современные дети в большинстве своем ведут сидячий образ жизни, мало двигаются. Также их окружает больше информационного шума (телевидение, интернет, социальные сети).

Надо разблокировать

В середине прошлого века советский ученый Александр Лурия разделил головной мозг на три функциональных блока. При нарушениях в одном или нескольких у ребенка будут проблемы с успеваемостью, он не будет «слышать» указаний учителя. Причем это происходит не из-за лени, как считают педагоги и родители, а именно из-за слабо развитых психических процессов. В результате не заставят себя ждать проблемы с успеваемостью, а затем и падение интереса к учебе в целом.

О каких блоках речь:

1. «Батарейка», от которой зависит энергетическая емкость органа. Хватит ли ребенку сил выдержать весь учебный день и получится ли у него быть одинаково продуктивным в течение всей учебной недели, во многом зависит от состояния и здоровья мамы во время беременности и здоровья самого малыша до достижения 23 лет.

Если с этим блоком у ребенка есть проблемы, то могут возникнуть:

  • вялость,
  • утомляемость,
  • частые болезни и аллергии,
  • капризы, эмоциональная неуравновешенность,
  • проблемы с мышечным тонусом (повышение или понижение).

2. Прием, обработка и хранение информации. В этот блок стекается информация от всех сенсорных систем (органов чувств) и соединяется в единый образ.

Формируется с 2 до 7 лет (самая активная фаза).

Из-за проблем с развитием 2-го блока мозга могут возникать:

  • сенсомоторные нарушения, в частности несогласованность движений рук и глаз. Отсюда почерк получается кривой, а движения  неловкими. Например, поймать и отбить мяч, перепрыгнуть через лужу станет непосильной задачей;
  • проблемы с формированием пространственных представлений. Тогда ребенок будет писать мимо строк, путать буквы и т. д. Также он может часто «не вписываться в поворот», из-за этого травмироваться.

3. Контроль, программирование и переключение. Развивается в дошкольном возрасте, но максимально проявляется после 7 лет.

Этот блок отвечает за умение:

  • сосредотачиваться. В частности, сидеть отведенное время на уроке, не отвлекаться, быть вовлеченным в процесс;
  • произвольно переключать внимание. Например, заканчивая написание одного слова, переключаться на другое, переходить со строки на строку;
  • решать логические задачи;
  • контролировать свое поведение;
  • проявлять силу воли.

Если работа этого блока нарушена, все вышеперечисленное у школьника не получается.

 

МЕЖДУ ТЕМ

Справиться с описанными в материале проблемами поможет… движение! Не надо заставлять чадо заниматься зубрежкой. Наоборот, побуждайте его к физической активности. По словам Маргариты Алексеевой, физические упражнения  это первый и самый доступный образовательный инструмент начиная с самого младенчества. Игрушек много не бывает: дети постоянно чем-то манипулируют  поднимают, бросают, стучат и др. Так их мозг собирает информацию, и чем больше таких действий  тем лучше.

 

Для формирования навыка чтения и письма без запинок очень важно развить чувство ритма. В этом помогут:

  • игры в ладушки руками или выстукивание ногами разных ритмов;
  • подвижные игры, в которых движения сочетаются с произнесением слов;
  • марширование с песнями;
  • игры по команде, стоп-игры, игры с четкими последовательностями движений помогут натренировать 3-й функциональный блок мозга, чтобы ребенок научился сосредотачиваться и не отвлекаться в процессе урока.
