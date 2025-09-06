Вареники с творогом и смородиной (черной)

Ингредиенты
Процесс приготовления
Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления вареников с творогом и черной смородиной по списку.
Просейте муку горкой в глубокую миску, сделайте углубление в центре.
Взбейте яйцо вилкой, добавьте теплую воду, растительное масло и соль.
Аккуратно вмешивайте жидкость в муку, постепенно собирая тесто руками.
Замесите гладкое эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте отдохнуть на 15-20 минут при комнатной температуре.
Соедините творог, сахарный песок и ванилин. Добавьте ягоды смородины, аккуратно перемешивая лопаточкой, чтобы сохранить целостность ягод.
Раскатайте отдохнувшее тесто тонким слоем толщиной около 2 мм. Вырежьте кружочки диаметром примерно 7 см.
В центр каждого кружочка кладите ложку начинки и соединяйте края теста, защипывая пальцами или прижимая специальным приспособлением для приготовления вареников.
Поставьте кастрюлю воды на огонь, подсолите воду. Когда вода закипит, опустите вареники небольшими партиями.
Готовые вареники извлекайте шумовкой и сразу же полейте растопленным сливочным маслом.
На стол вареники с творогом и смородиной подавайте горячими, дополнив мёдом или сметаной.
Приятного аппетита!
