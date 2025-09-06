Вареники с творогом и смородиной (черной)

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления вареников с творогом и черной смородиной по списку.

Просейте муку горкой в глубокую миску, сделайте углубление в центре.

Взбейте яйцо вилкой, добавьте теплую воду, растительное масло и соль.

Аккуратно вмешивайте жидкость в муку, постепенно собирая тесто руками.

Замесите гладкое эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте отдохнуть на 15-20 минут при комнатной температуре.

Соедините творог, сахарный песок и ванилин. Добавьте ягоды смородины, аккуратно перемешивая лопаточкой, чтобы сохранить целостность ягод.

Раскатайте отдохнувшее тесто тонким слоем толщиной около 2 мм. Вырежьте кружочки диаметром примерно 7 см.

В центр каждого кружочка кладите ложку начинки и соединяйте края теста, защипывая пальцами или прижимая специальным приспособлением для приготовления вареников.

Поставьте кастрюлю воды на огонь, подсолите воду. Когда вода закипит, опустите вареники небольшими партиями.

Варите их до всплытия, затем поварите ещё 2-3 минуты.

Готовые вареники извлекайте шумовкой и сразу же полейте растопленным сливочным маслом.

На стол вареники с творогом и смородиной подавайте горячими, дополнив мёдом или сметаной.

Приятного аппетита!

