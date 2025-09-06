РЕБЁНОК.РУ
ГлавнаяРецептыПравоЗдоровьеПедкопилкаИсторияЮморИгры
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕБЁНОК.РУ

1 224 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Ненашева
    Нужно вывести дураков хотя бы из ГД.Русским школам - ...
  • Галина Малыхина (Буковская)
    Вранью министров поём мы песню?...Кравцов опять сов...
  • Leonid PlиGin
    У Кравцова даже лицо не обезображено интеллектом. Жертва ЕГЭ, которую только научили делать не работу, а отчёты о яко...Цифровой бред Мин...

Вареники с творогом и смородиной (черной)

Эти вареники идеально подойдут для завтрака или лёгкого перекуса. Они обладают насыщенным вкусом творога и приятной кисловатой ноткой ягод.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 250 г

Яйцо куриное — 1 шт.

Вода тёплая — 100 мл

Растительное масло — 1 ст.л.

Соль — щепотка

Творог жирностью 5% — 200 г

Чёрная смородина свежая или замороженная — 120 г

Сахарный песок — 2 ст.

л.

Ванилин — щепотка

Сливочное масло — 20 г

  • 208 кКал
  • 50 мин.
  • Б: 8.16
  • Ж: 5.71
  • У: 31.06

Фото готового блюда

Процесс приготовления

Соберите все необходимые ингредиенты для приготовления вареников с творогом и черной смородиной по списку.

 

Фото 1

 

 

Просейте муку горкой в глубокую миску, сделайте углубление в центре.

 

Фото 2

 

 

Взбейте яйцо вилкой, добавьте теплую воду, растительное масло и соль.

 

Фото 3

 

 

Аккуратно вмешивайте жидкость в муку, постепенно собирая тесто руками.

 

Фото 4

 

 

Замесите гладкое эластичное тесто. Накройте его полотенцем и оставьте отдохнуть на 15-20 минут при комнатной температуре.

 

Фото 5

 

 

Соедините творог, сахарный песок и ванилин. Добавьте ягоды смородины, аккуратно перемешивая лопаточкой, чтобы сохранить целостность ягод.

 

Фото 6

 

 

Раскатайте отдохнувшее тесто тонким слоем толщиной около 2 мм. Вырежьте кружочки диаметром примерно 7 см.

 

Фото 7

 

 

В центр каждого кружочка кладите ложку начинки и соединяйте края теста, защипывая пальцами или прижимая специальным приспособлением для приготовления вареников.

 

Фото 8

 

 

Поставьте кастрюлю воды на огонь, подсолите воду. Когда вода закипит, опустите вареники небольшими партиями.

Варите их до всплытия, затем поварите ещё 2-3 минуты.

 

Фото 9

 

 

Готовые вареники извлекайте шумовкой и сразу же полейте растопленным сливочным маслом.

 

Фото 10

 

 

На стол вареники с творогом и смородиной подавайте горячими, дополнив мёдом или сметаной.

 

Приятного аппетита!

 

Фото 11

 

 

 

Фото 12

 

 

Вареники с творогом и смородиной (черной), рецепт с фото
Ссылка на первоисточник
рецепты
наверх