«Мы все видели, как она плакала после линейки». Первоклассницу в инвалидном кресле не пустили на урок. И сказали, что она должна сидеть дома

В Санкт-Петербурге разразился громкий скандал в одной из городских школ после того, как учителя не пустили на урок ребенка в инвалидном кресле. Отец семилетней девочки даже хотел отнести ее в класс на руках, но переступать порог школы ему запретили, рассказывает «КП».

Семилетняя девочка Женя из Приморского района Петербурга все лето готовилась к школе, но несколько недель назад сломала ногу. С костылями ребенку передвигаться было тяжело, и родители посадили ее на время в инвалидное кресло. В кресле ее и привезли на торжественную линейку 1 сентября. Провожать девочку в школу отправилась вся семья. Когда детей пригласили пройти внутрь, Женю с родственниками остановили на пороге.

— Папа и мама Жени думали, что они смогут пройти внутрь, занести Женю в класс. Ведь ей так хотелось быть со всеми в этот день. Но им запретили! Сказали, такой у них устав: родителям в школу нельзя. И еще сказали, что если ребенок не может сам передвигаться, то он должен дома сидеть и лечиться. И потом со справкой в школу прийти, — рассказала тетя девочки Александра Ли.

По ее словам, родители ребенка так и не смогли добиться права зайти внутрь. Расстроенные, они вернулись домой.

— Да, я помню эту девочку. Видели, как она плакала после линейки, — говорит мама одной из первоклассниц.

— Просто им не хотелось морочиться. Пандусов нет, боялись, наверное, что нужно будет ребенка на руках самим таскать. Хотя папа Жени готов был сам нести дочку, — говорит Александра Ли.

Директор школы от комментариев журналистам отказалась. Ее примеру последовала и та самая учительница, которая запретила пускать Женю в класс вместе с остальными детьми.

О школе № 46, в которой все и случилось, родители отзываются благожелательно. Учебное заведение имеет хорошую репутацию, в ней сильные учителя, преподавание ведется с углубленным изучением английского языка. При этом в школе действительно свои жесткие правила для учеников и родителей.

Между тем журналисты, которые побывали в учебном заведении после конфликта, сообщили, что в школе есть пандус — две коричневые рельсы, переброшенные через ступени под углом примерно в 30 градусов. Однако забраться на него не сможет и взрослый колясочник. Для кого сделан этот пандус, если людям с ограниченными возможностями вход заказан, непонятно.

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Этой историей заинтересовались в городской прокуратуре. В ведомстве сообщили, что по этому факту готовится прокурорская проверка.